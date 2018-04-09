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14:08, 09 апреля 2018

Сегодня в Совете Безопасности ООН пройдут два заседания, одно из которых инициировала Россия

Тема: угроза международной безопасности. После этого пройдёт второе заседание о применении химического орудия в Сирии. Его проведения требовали западные страны.

Президент США Дональд Трамп обвинил в химических атаках президента Сирии Башара Асада. Он также заявил, что Россия и  Иран несут ответственность за поддержку сирийского режима.

Комментарии

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dorin1987 09 апреля 2018 | 14:15

/два заседания, одно из которых инициировала Россия Тема: угроза международной безопасности/ - Вор орет "держи вора" громче всех. Ничего нового.

noxepy666 09 апреля 2018 | 14:30

dorin1987: Это вы про Навального?

vezdehod 09 апреля 2018 | 14:52

Ловить России там нечего - Из такой задницы ей уже никогда не выбраться.

molchun 09 апреля 2018 | 14:56

dorin1987: Только штаны приспустили. Даже пороть не начали, а уже стоны, крики, слезы и плачь. Что же будет когда кнутом огреют? Поползут к трампушке длань лобызать?

abuvgrobu 09 апреля 2018 | 14:23

Чтобы прекратить это "псевдо-противостояние" с Западом, нужно в первую очередь начинать с зачистки всех эшелонов российской власти от иностранных агентов и жуликов всех мастей, устраивающих различные спектакли и шоу, служащие отвлечением внимания народа от процесса разграбления страны этими "патриотичными" ребятами...

tarxan 09 апреля 2018 | 15:29

abuvgrobu:
Так сначала осведомись кто их на эти посты поставил.

prade 09 апреля 2018 | 14:27

"Тема: угроза международной безопасности"
Неужели представители России будут обсуждать себя, как угрозу международной безопасности? Другой угрозы не видно.

philanthrop 09 апреля 2018 | 14:34

Зачем так неопределенно назвали. "Россия угроза международной безопасности" было бы правильнее

ha12raz 09 апреля 2018 | 14:44

Почему РФ в Совбезе ?

Только из-за атомной бомбы.
А вы думали, мир поддерживать ?

max3446 09 апреля 2018 | 15:10

Перед Вами – видео, полученное из Сирии.
Внизу кадра по-арабски надпись: «Группа террористов изображает раненных и пострадавших, будто бы, от сил сирийской безопасности и армии Сирии».
Что там изображено – видно каждому. Но есть маленький комментарий: эти кадры по недосмотру (или специально) оказались сняты по окончанию «цирка» с демонстрацией «десятков убитых мирных граждан» сирийскими силовиками. Когда основной сюжет о «жертвах» был отснят, оператор почему-то не отключил камеру.
Вот и видно, как десятки тел, якобы, «убитых» сирийскими военными «мирных граждан» Сирии, после завершения «массовки» в стиле Катар-фильм встают, вытирают кетчуп (или чем ещё красным их вымазали, чтобы было похоже на кровь) и показывают знак «виктории»-победы.
Видео-подделки начались с Ливии.
В Сирии западные режиссеры продолжают свою работу…

ostapbey 09 апреля 2018 | 15:21

max3446: перед НАМИ???
Перед нами не прокатывает ВАШЕ блюдо.. С пригожинской кухни..
А ты его ТРЕТИЙ раз подогреваешь с первой готовки. И кетчуп протух.
Даже..

ostapbey 09 апреля 2018 | 15:25

усский язык стал вторым по значимости в ИГИЛ (ВИДЕО)
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Тот факт, что русский язык у террористов по значимости являлся вторым после арабского, объясняется очень просто: на этой ... На территориях, оставленных боевиками ИГИЛ*, можно обнаружить даже русскоязычные инструкции для караула...

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