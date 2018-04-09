На закрытом мусорном полигоне под Рузой зафиксировано три очага задымления

Администрация городского округа обвинила местных активистов в том, что они перекрыли въезд на свалку.

Сотрудники администрации округа и активисты должны создать рабочую группу , которая будет проверять машины, въезжающие на тело закрытого полигона. Местные жители опасаются, что свалку «Аннино», подготовленную для рекультивации, снова могут использовать для сброса отходов и поэтому заблокировали дорогу. Однако на этот раз грузовики загружены не мусором – по крайней мере это утверждают местные власти. Машины везут грунт для того, чтобы засыпать три очага задымления, открывшиеся на полигоне. По словам главы Рузского городского округа, это периодически случается при выходе свалочного газа, который загорается при контакте с кислородом. Сейчас к свалке прибыли сотрудники МЧС, Министерства экологии Московской области и администрации округа.

Полигон «Аннино» был закрыт в позапрошлом году. Он принимал отходы с территории Рузы, Истры и Звенигорода.