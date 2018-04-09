На закрытом мусорном полигоне под Рузой зафиксировано три очага задымления
Администрация городского округа обвинила местных активистов в том, что они перекрыли въезд на свалку.
Сотрудники администрации округа и активисты должны создать рабочую группу , которая будет проверять машины, въезжающие на тело закрытого полигона. Местные жители опасаются, что свалку «Аннино», подготовленную для рекультивации, снова могут использовать для сброса отходов и поэтому заблокировали дорогу. Однако на этот раз грузовики загружены не мусором – по крайней мере это утверждают местные власти. Машины везут грунт для того, чтобы засыпать три очага задымления, открывшиеся на полигоне. По словам главы Рузского городского округа, это периодически случается при выходе свалочного газа, который загорается при контакте с кислородом. Сейчас к свалке прибыли сотрудники МЧС, Министерства экологии Московской области и администрации округа.
Полигон «Аннино» был закрыт в позапрошлом году. Он принимал отходы с территории Рузы, Истры и Звенигорода.
Комментарии4
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ivfn 09 апреля 2018 | 14:17
Сами поджигают ,сами же и митингуют. МОЛОДЦА!!!
v1nc 09 апреля 2018 | 14:21
Главного по мусору в РФ - гопника самозванца вызывайте срочно, жители Рузы!
sasass 09 апреля 2018 | 14:29
Власть не справляется с мусором и о более масштабных проблемах и говорить не приходиться - ничего не получается...
lavrfedotovich02 09 апреля 2018 | 15:02
пасха же, снисхождение благодатного огня же