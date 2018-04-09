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Эксклюзив Эха 14:06, 09 апреля 2018

Мэр Москвы лишил главу Красносельского муниципального района должности в призывной комиссии

В документах нет объяснения этому решению и быть не может, — сказал «Эху Москвы» сам Илья Яшин. Илья Яшин подчеркнул, что формально к нему нельзя предъявить ни одной претензии, поскольку в прошлом году призывной план в районе был выполнен на сто процентов.

Комментарии

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mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 14:12

Яшин лузер.

ivfn 09 апреля 2018 | 15:05

mbh_vor_n1:
У Яшина уже и поганяло есть в округе"Кусачая блоха""

odobryam_s 09 апреля 2018 | 14:13

Обломс... Деньги косящим от армии придется возвращать....

zapadnay 09 апреля 2018 | 14:24

Уже не знают, с какого бока зацепиться. Мелко и мерзко.

vezdehod 09 апреля 2018 | 14:50

Какое отношение имее Оленевод к Илье Яшину - это что его компетенция лишать его этой должности?

vladimir1967 09 апреля 2018 | 14:14

Мэрия гадит.

abuvgrobu 09 апреля 2018 | 14:15

Яшин хватается за самый мало-мальский информационный повод, лишь бы только не исчезать с новостных лент..

pavel_liberal Павел Кузнецов 09 апреля 2018 | 14:15

Призывное рабство должно быть отменено.

ivfn 09 апреля 2018 | 15:00

pavel_liberal:
Предлагаете армию распустить? МОЛОДЦА!!!! ОХ,МОЛОДЦА!!!!
Особенно ракетные войска ,флот и авиацию!!! МОЛОДЕЦ!!!

scroodge 09 апреля 2018 | 14:15

Ну что Семеныч? Сцыкло ты трусливое!

rolar 09 апреля 2018 | 14:15

И правильно. даже если это и идет в нарушение закона. Либерасты же нарушают организовывая незаконные митинги и шествия, те же цветы на Большом Москворецком мосту, кто разрешил. Им что все можно . вот им и ответили в их же духе. Пусть знают что и с ними могут поступать как заблагорассудится.

alexakimfaa 09 апреля 2018 | 14:21

rolar: rolar: Не несите пургу - налицо неадекватное решение мэрии Москвы..

rolar 09 апреля 2018 | 14:23

alexakimfaa: С неадекватами надо поступать неординарными методами. они понимают только те методы которыми сами пользуются. Собянин молодец.

cockeyed 09 апреля 2018 | 14:18

Если лишили, то на это есть основания, а доводить до таких дебилов как Яшин смысла нет. Да и пора Яшина гнать поганой метлой их российских государственных структур, как провокатора и мздоимца.

diximania1948 09 апреля 2018 | 14:30

cockeyed: Мне кажется, что на лбу у тебя надпись"идиот"?

diximania1948 09 апреля 2018 | 14:23

Мелкая пакость ЕДРОсоса.

rom8883 09 апреля 2018 | 14:35

Отказывал блатным в отсрочке, или белом билете?

alexeyn2 09 апреля 2018 | 14:44

да такого мэра как сейчас самого пора отстранить- достал уже со своими стройками ру4ожопыми

ztr Cергей Запорожский 09 апреля 2018 | 15:10

Клоуны кремлевские

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