Мэр Москвы лишил главу Красносельского муниципального района должности в призывной комиссии

В документах нет объяснения этому решению и быть не может, — сказал «Эху Москвы» сам Илья Яшин. Илья Яшин подчеркнул, что формально к нему нельзя предъявить ни одной претензии, поскольку в прошлом году призывной план в районе был выполнен на сто процентов.