Мэр Москвы лишил главу Красносельского муниципального района должности в призывной комиссии
В документах нет объяснения этому решению и быть не может, — сказал «Эху Москвы» сам Илья Яшин. Илья Яшин подчеркнул, что формально к нему нельзя предъявить ни одной претензии, поскольку в прошлом году призывной план в районе был выполнен на сто процентов.
Комментарии19
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mbh_vor_n1 09 апреля 2018 | 14:12
Яшин лузер.
ivfn 09 апреля 2018 | 15:05
mbh_vor_n1:
У Яшина уже и поганяло есть в округе"Кусачая блоха""
odobryam_s 09 апреля 2018 | 14:13
Обломс... Деньги косящим от армии придется возвращать....
zapadnay 09 апреля 2018 | 14:24
Уже не знают, с какого бока зацепиться. Мелко и мерзко.
vezdehod 09 апреля 2018 | 14:50
Какое отношение имее Оленевод к Илье Яшину - это что его компетенция лишать его этой должности?
vladimir1967 09 апреля 2018 | 14:14
Мэрия гадит.
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 14:15
Яшин хватается за самый мало-мальский информационный повод, лишь бы только не исчезать с новостных лент..
pavel_liberal Павел Кузнецов 09 апреля 2018 | 14:15
Призывное рабство должно быть отменено.
ivfn 09 апреля 2018 | 15:00
pavel_liberal:
Предлагаете армию распустить? МОЛОДЦА!!!! ОХ,МОЛОДЦА!!!!
Особенно ракетные войска ,флот и авиацию!!! МОЛОДЕЦ!!!
scroodge 09 апреля 2018 | 14:15
Ну что Семеныч? Сцыкло ты трусливое!
rolar 09 апреля 2018 | 14:15
И правильно. даже если это и идет в нарушение закона. Либерасты же нарушают организовывая незаконные митинги и шествия, те же цветы на Большом Москворецком мосту, кто разрешил. Им что все можно . вот им и ответили в их же духе. Пусть знают что и с ними могут поступать как заблагорассудится.
alexakimfaa 09 апреля 2018 | 14:21
rolar: rolar: Не несите пургу - налицо неадекватное решение мэрии Москвы..
rolar 09 апреля 2018 | 14:23
alexakimfaa: С неадекватами надо поступать неординарными методами. они понимают только те методы которыми сами пользуются. Собянин молодец.
cockeyed 09 апреля 2018 | 14:18
Если лишили, то на это есть основания, а доводить до таких дебилов как Яшин смысла нет. Да и пора Яшина гнать поганой метлой их российских государственных структур, как провокатора и мздоимца.
diximania1948 09 апреля 2018 | 14:30
cockeyed: Мне кажется, что на лбу у тебя надпись"идиот"?
diximania1948 09 апреля 2018 | 14:23
Мелкая пакость ЕДРОсоса.
rom8883 09 апреля 2018 | 14:35
Отказывал блатным в отсрочке, или белом билете?
alexeyn2 09 апреля 2018 | 14:44
да такого мэра как сейчас самого пора отстранить- достал уже со своими стройками ру4ожопыми
ztr Cергей Запорожский 09 апреля 2018 | 15:10
Клоуны кремлевские