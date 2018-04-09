Новый скандал в Международной федерации шахмат

Совет ФИДЕ призвал президента Кирсана Илюмжинова уйти в отставку. Тот отказался сложить полномочия.

Конфликт Илюмжинова с президентским советом тлел долго, но тут грянул с новой силой. Лидер фронды вице-президент ФИДЕ Георгиос Мокропулос. В ночь на понедельник он заявил, что собирается баллотироваться на пост главы ФИДЕ. За этим последовал призыв к Илюмжинову уйти в добровольную отставку. Соответствующую резолюцию совет поддержал почти единогласно. 14 человек – за, один – против. По факту Илюмжинов ФИДЕ не руководит с осени. В октябре совет лишил его полномочий. Нет, пост президента Илюмжинов сохранил, но фактическое руководство делами федерации перешло к Мокропулосу. Вот только от этого мало что меняется. Илюмжинов непоколебим. В интервью «Интерфаксу» он заявил, что никуда уходить не собирается. Более того, осенью, когда пройдут выборы, Илюмжинов вновь собирается баллотироваться. Ситуация накаляется, а осложняют ее наложенные на бывшего президента Калмыкии санкции со стороны США. Это может выйти боком всей федерации, ибо швейцарские банки грозятся заморозить счета ФИДЕ.

Третьим кандидатом на пост президента ФИДЕ может стать 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.