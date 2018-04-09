Новый скандал в Международной федерации шахмат
Совет ФИДЕ призвал президента Кирсана Илюмжинова уйти в отставку. Тот отказался сложить полномочия.
Конфликт Илюмжинова с президентским советом тлел долго, но тут грянул с новой силой. Лидер фронды вице-президент ФИДЕ Георгиос Мокропулос. В ночь на понедельник он заявил, что собирается баллотироваться на пост главы ФИДЕ. За этим последовал призыв к Илюмжинову уйти в добровольную отставку. Соответствующую резолюцию совет поддержал почти единогласно. 14 человек – за, один – против. По факту Илюмжинов ФИДЕ не руководит с осени. В октябре совет лишил его полномочий. Нет, пост президента Илюмжинов сохранил, но фактическое руководство делами федерации перешло к Мокропулосу. Вот только от этого мало что меняется. Илюмжинов непоколебим. В интервью «Интерфаксу» он заявил, что никуда уходить не собирается. Более того, осенью, когда пройдут выборы, Илюмжинов вновь собирается баллотироваться. Ситуация накаляется, а осложняют ее наложенные на бывшего президента Калмыкии санкции со стороны США. Это может выйти боком всей федерации, ибо швейцарские банки грозятся заморозить счета ФИДЕ.
Третьим кандидатом на пост президента ФИДЕ может стать 12-й чемпион мира Анатолий Карпов.
Комментарии7
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oleg_kievlyanin 09 апреля 2018 | 14:32
Илюмжинов с Путина пример берет. Или на худой конец с Тулеева.
dataan 09 апреля 2018 | 14:44
Мильдония подбросить Мокропулосу и все дела. :)
fantforbarbi 09 апреля 2018 | 14:36
Кто ,если не Илюмжинов??? Илюмжинов -это вся ФИДЕ.Есть великий Илюмжинов-есть ФИДЕ,нет этого достойнейшего из достойных людей - нет ФИДЕ. Средневековое мышление-как вирус.... С трона только вперед ногами.
prender 09 апреля 2018 | 14:50
опять на кирсана инопланетяне влияют. вот уж бы украдут , да все время возвращают, нет бы с концами забрали, да видно он у них там тоже хочет пожизненным президентом стать.
neitral_n 09 апреля 2018 | 14:53
Вот что отличает российских политиков от остальных? Мертвая хватка! Не отодрать человека даже от подобия кормушки!
pnh__ptn 09 апреля 2018 | 15:07
Нет у Макропулоса средства против Кирсанки!
wertor 09 апреля 2018 | 15:27
Как же тухло в мире шахмат.