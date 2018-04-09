Российские бизнесмены и компании столкнулись с первыми серьезными последствиями новых американских санкций

Больше других пострадал Олег Дерипаска. Обвалом называют аналитики происходившее сегодня на Гонконгской бирже с акциям компании «Русал». В считанные часы их стоимость падает на 40%, затем, после небольшой передышки, новое снижение. Итог – падение более чем на 50%. На этом фоне в самой компании говорят, что санкции США могут привести к приостановке выплат по кредитам – это называют техническим дефолтом. На бизнес «Русала» пятничное решение американского Минфина оказывает негативное влияние, равно как и на его перспективы, признают в руководстве компании. Публикация годового отчета в новых обстоятельствах может быть отложена. В 10 утра начинаются торги на Московской бирже, и тут почти сразу новая порция неутешительных новостей для структур Олега Дерипаски. В среднем падение составило около 30% (в отдельные моменты, даже до 47%), из-за чего администрации торговой площадки пришлось вводить некоторые ограничения.

Главный владелец компании Олег Дерипаска первые потери понес еще на прошлой неделе. В тот день, когда его внесли в санкционный список, по данным Forbes, его состояние уменьшилось примерно на 1 млрд. долларов. У его второй структуры En+ тоже возникли проблемы. Лондонская биржа приостанавливает торговлю ценными бумагами компании для американских граждан. Ее акции на московской торговой площадке снижались более чем на 20%. У ВТБ акции упали более чем на 10% — глава банка Андрей Костин тоже оказался в списках американского Минфина. У компании «Ренова» еще одного фигуранта этого перечня Виктора Вексельберга, такого падения с утра не отмечалось. Однако у нее возникли другие проблемы – ей придется снизить свою долю в швейцарской машиностроительной компании Sulzer. А это означает для структур Вексельберга потерю контроля над производителем оборудования и промышленных машин. Самого предпринимателя, впрочем, проблемы «Русала» тоже касаются – у владельца «Реновы» есть доля в компании Дерипаски.

Российская валюта сегодня также снижается. Рубль упал к доллару до минимального уровня декабря прошлого года. Американская валюта подобралась почти вплотную к отметке в 59 рублей.

США ввели санкции против 24 россиян. За что пострадали бизнесмены выясняла газета Ведомости. Лев Гулько подробнее о публикации под заголовком «Русь санкционная».

России практически нечем ответить на новые американские санкции – такое мнение в эфире РБК высказал профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Иван Курила.