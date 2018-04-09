Российские бизнесмены и компании столкнулись с первыми серьезными последствиями новых американских санкций
Больше других пострадал Олег Дерипаска. Обвалом называют аналитики происходившее сегодня на Гонконгской бирже с акциям компании «Русал». В считанные часы их стоимость падает на 40%, затем, после небольшой передышки, новое снижение. Итог – падение более чем на 50%. На этом фоне в самой компании говорят, что санкции США могут привести к приостановке выплат по кредитам – это называют техническим дефолтом. На бизнес «Русала» пятничное решение американского Минфина оказывает негативное влияние, равно как и на его перспективы, признают в руководстве компании. Публикация годового отчета в новых обстоятельствах может быть отложена. В 10 утра начинаются торги на Московской бирже, и тут почти сразу новая порция неутешительных новостей для структур Олега Дерипаски. В среднем падение составило около 30% (в отдельные моменты, даже до 47%), из-за чего администрации торговой площадки пришлось вводить некоторые ограничения.
Главный владелец компании Олег Дерипаска первые потери понес еще на прошлой неделе. В тот день, когда его внесли в санкционный список, по данным Forbes, его состояние уменьшилось примерно на 1 млрд. долларов. У его второй структуры En+ тоже возникли проблемы. Лондонская биржа приостанавливает торговлю ценными бумагами компании для американских граждан. Ее акции на московской торговой площадке снижались более чем на 20%. У ВТБ акции упали более чем на 10% — глава банка Андрей Костин тоже оказался в списках американского Минфина. У компании «Ренова» еще одного фигуранта этого перечня Виктора Вексельберга, такого падения с утра не отмечалось. Однако у нее возникли другие проблемы – ей придется снизить свою долю в швейцарской машиностроительной компании Sulzer. А это означает для структур Вексельберга потерю контроля над производителем оборудования и промышленных машин. Самого предпринимателя, впрочем, проблемы «Русала» тоже касаются – у владельца «Реновы» есть доля в компании Дерипаски.
Российская валюта сегодня также снижается. Рубль упал к доллару до минимального уровня декабря прошлого года. Американская валюта подобралась почти вплотную к отметке в 59 рублей.
США ввели санкции против 24 россиян. За что пострадали бизнесмены выясняла газета Ведомости. Лев Гулько подробнее о публикации под заголовком «Русь санкционная».
России практически нечем ответить на новые американские санкции – такое мнение в эфире РБК высказал профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Иван Курила.
Комментарии66
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keep_moving 09 апреля 2018 | 15:00
Многоходовочка дорогого нашего президента дает уже довольно внушительные плоды.))) Наконец, видимо результат.
jetsam 09 апреля 2018 | 15:03
keep_moving:
не совсем - "первые цветочки, ягодки будут потом".
интересно, что оставлено для "вишенка на торте"?
zolingen 09 апреля 2018 | 15:03
Ну вот и хорошие новости.
rom8883 09 апреля 2018 | 15:17
Нас убеждают, что падение курса рубля выгодно России. Так что радуемся.
jetsam 09 апреля 2018 | 15:24
rom8883: на самом деле:
падение нац.валюты всегда выгодна экспортерам
и всегда невыгодна импортерам.
* что касается "вишенки" то падение рубля позволит правительству
на ровном месте увеличить пенсии, зряплаты....
то, что прибавка будет меньше инфляции баба маша поймет не сразу.
но поймет, если успеет добежать до магазина.