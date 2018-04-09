На закрытом мусорном полигоне Анино Московской области сегодня зафиксировано задымление
Как сообщает администрация Рузского округа, на место выехала машина с грунтом для тушения очага, однако активисты перекрыли въезд на полигон.
Сейчас свалку готовят к рекультивации. Полигон Анино работал с середины 700-х годов и был закрыт в 2016. Он принимал отходы со всей территории Рузского округа и частично из Звенигорода и Истры.
Комментарии3
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gvs 09 апреля 2018 | 13:37
Благодатный огонь продолжает сходить на Россию ))) МЧС и РПЦ бессильны )))
ugas 09 апреля 2018 | 13:46
Не страна, а одна огромная свалка! А Окурок все обещает благоденствие...
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 13:50
Прокурор Саак Карапетян, не выезжая с рабочего места, обвинил королеву Великой Британии в порче анинского воздуха.