Глава парламента Кузбасса досрочно подал в отставку, чтобы на эту должность могли избрать Тулеева
Глава Совета народных депутатов Кемеровской области досрочно подал в отставку, чтобы на эту должность могли избрать Амана Тулеева. Алексей Синицын заявил, что это будет справедливо и корректно, так как именно Тулеев привел Единую Россию к победе во время последних выборов.
Напомним, — ранее несколько депутатов Госдумы обратились к Синицыну с просьбой уступить место бывшему губернатору. Впрочем, в руководстве Единой России тогда сказали, что «народ этого не поймет».
Аман Тулеев ушел в отставку с поста главы региона после пожара в торговом центре Зимняя вишня.
Комментарии13
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gvs 09 апреля 2018 | 13:39
Не смог работать с тяжким грузом, что Тулеев у него в подчинении )))
nitinol 09 апреля 2018 | 13:42
Может хорошо попросили?
zapadnay 09 апреля 2018 | 13:54
Этот народ ничего не учит. Беспросветность и безнадёга.
mercer57 09 апреля 2018 | 13:40
дряхлый и токсичный после Кемерово Тулеев - это лицо путинской рассеи...)))
golfinder 09 апреля 2018 | 13:41
Неужели нет того кто их приземлит. Насколько надо быть отдаленным от людских проблем. Князьки погрузились исключительно в собственные нужды.
Дон Аман выезжает на инвалидном кресле к выстроившимся депутатом и они ему целуют поочерёдно перстень на мизинце , в знак покорности и уважения. Вся "семья" в глубокой тревоге, ведь Дон Аман накануне сказал ,что в день своего 100 летия он хочет покинуть вверенный ему титул " Смотрящего в регионе". От того кто будет следующий зависела судьба каждого участника клана Дон Амана.
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 13:42
Владимир Ульянов тоже порывался встать, чтоб на его место лег Тулеев, но караул решил иначе.
ramen 09 апреля 2018 | 13:43
Какое же у них там низкопоклонство...
neyexo 09 апреля 2018 | 13:46
Отдохнул бы лучше
student_ru_ru 09 апреля 2018 | 13:48
Сие есть символ нынешнего состояния умов России - приоритет отдаётся не будущему времени и развитию. а дряхлой паутине прошлого, в которую страна окукливается всё стремглавней и стремглавней. И чем паутинистей - тем больший отдаётся приоритет.
ed10075 09 апреля 2018 | 13:52
Губернатор, спаливший часть своего населения в топке самостроя, награждается креслом спикера.
Власть демонстрирует абсолютное презрение к общественному мнению.
Даже (!) глава едросов Неверов признал неуместность такого назначения.
vlabumur 09 апреля 2018 | 13:53
Позорище.За Державу обидно...
petrovitchcolyan 09 апреля 2018 | 13:55
Ну а что - молодой, талантливый, растущий Аманчик, пора и во власть входить.
Честен, неподкупен, предан власти ....
jamba 09 апреля 2018 | 13:56
- Остается, остается, не уходит! - шептали обыватели, размазывая по чумазым лицам, слезы радости.
- Как мило и трогательно они бросаются в обьятия друг-друга, и даже цепи им не мешают! - заметил какой то поохожий, явно не из местных.
- Это что, видели бы вы, как они бегают в кандалах наперегонки! - ухмыляясь заметил еще один прохожий. ;))))