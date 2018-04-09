Глава парламента Кузбасса досрочно подал в отставку, чтобы на эту должность могли избрать Тулеева

Глава Совета народных депутатов Кемеровской области досрочно подал в отставку, чтобы на эту должность могли избрать Амана Тулеева. Алексей Синицын заявил, что это будет справедливо и корректно, так как именно Тулеев привел Единую Россию к победе во время последних выборов.

Напомним, — ранее несколько депутатов Госдумы обратились к Синицыну с просьбой уступить место бывшему губернатору. Впрочем, в руководстве Единой России тогда сказали, что «народ этого не поймет».

Аман Тулеев ушел в отставку с поста главы региона после пожара в торговом центре Зимняя вишня.