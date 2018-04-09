В Организации по запрещению химоружия изучают информацию о предполагаемой химической атаке в сирийском городе Дума
Эксперты уже занимаются сбором сведений из всех доступных источников.
Ранее Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке режима Башара Асада. Россия опровергла информацию о бомбе с хлором, которую, как утверждает американская сторона, сбросили сирийские военные на город Думу и в итоге могли погибнуть до 40 человек.
Глава МИДа Сергей Лавров сообщил сегодня, что российские специалисты выезжали на место событий и не обнаружили следов применения хлора.
Комментарии5
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sg80g 09 апреля 2018 | 13:38
Понятно для чего травили Скрипалей. Россия опробовала Новичка и пришла к выводу о его неэффективности. Достали из чулана старый добрый хлор..
Вот на хрена только это нужно Асаду так и не смогли придумать. Ослоебам в Думе (в Сирийской, не нашей) предложили эвакуироваться и они согласились. На хрена было бомбить. Десяток жертв да и то мирные жители, зато шуму на весь мир теперь. А ведь Россия предупреждала о провокации заранее..
scullll 09 апреля 2018 | 13:39
Западные партнёры врут? Какая прелесть.
Либерастня, но вам от европейской задницы отлынивать никто не разрешал.
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 13:39
Беглые каски суетились и всё время меняли назначенное место съёмок и сроки переносили, ведь боевики постоянно уезжают из Гуты вместе с теми жителями, кто уже согласился сняться в их кино "Хлорка Асада". Не найдя хлорки, порвали мешки и распылили сухую шпатлёвку, от которой стали всех отмывать водой из шланга, при этом сами не "пострадали", хотя хлор, как известно накапливается в одежде, которая его продолжает источать, приводя к новым отравлениям. Но все без противогазов! И живые!
Кино наивное! Как в Голливуде, где никогда патроны в пистолете не кончаются, а трюки главных героев - против всех законов физики и здравого смысла..
volkov_25 09 апреля 2018 | 13:50
Веселая компания друзей у России. Позорище.
snikkersnepper 09 апреля 2018 | 13:51
"Из всех доступных источников" - это откуда? Из твиттера девочки Баны?
Последние боевики покидают Думу в течение 30 часов. Руки в зубы и вперед - проверять НА МЕСТЕ. Красный крест уже там. И он НИЧЕГО не нашел.
А так-то да - в Хан-Шейхуне за год так и не появились, на Шайрат полгода силой затаскивали. Теперь, вместо того, чтобы приехать в Гуту, будут опять по скайпу опрашивать "свидетелей" из Иордании и Турции?