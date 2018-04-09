На бирже в Москве падает рубль, евро превысил 73 рубля
Впервые с осени 2016 года курс доллара превысил 59 рублей. На фондовом рынке падают основные индексы: РТС и ММВБ потеряли 9-11 процентов.
Это реакция на расширение санкций в отношении российских физических лиц и компаний. Акции РусАла упали на 40%. Впрочем, профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов считает, что они вскоре вернут свою стоимость.
Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против РусАла, который уже предупредил о риске технического дефолта.
Комментарии18
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platonnekafrin 09 апреля 2018 | 13:35
Не понимаю я бездействие Росрубльнадзора! Пора эти биржи блокировать!
dataan 09 апреля 2018 | 13:46
И чё? в чем проблема? Росбанк давно предупредил что такое будет. И Путин говорил. И экономисты наши. Все подготовились. Ну а кто невсосал вовремя - сам виноват. Так что тут ничего неожиданного.
honduras_on_kolima 09 апреля 2018 | 13:48
dataan: // Ну а кто невсосал вовремя - сам виноват. //
Не переживай, путриот, теперь вы будете всасывать постоянно.
Привыкать надо.
Но ничего, потом втянетесь, может даже понравиться.
См. последние годы Совка.
kindman_a 09 апреля 2018 | 13:54
honduras_on_kolima:
Портянки все время думают, что у них будут сосать, как Рыбка - у Дерипаски.
Но это - не так.
Сосать будут они.
stas_russkiy 09 апреля 2018 | 13:47
platonnekafrin: "...бездействие Росрубльнадзора..."
А Вы посмотрите с другой стороны: тот, кто зарабатывает и хранит деньги в баксах, а тратит в рублях становятся богаче, по крайней мере в краткосрочной перспективе... Часть денег дерипаски перетекает к другим... немножко, но всё-таки...
odobryam_s 09 апреля 2018 | 13:35
Это еще Кощей Бессменный по пустой столице не проехал! небось последнее бросают в топку поддержания курса рубля, чтобы уж совсем нелепо не выглядело "наше все" во время этого хоровода....
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 13:39
odobryam_s: Судя по-всему, нас ждет самая пустая во всех смыслах инаугурация.
pusto1 09 апреля 2018 | 13:45
odobryam_s: тут бы в самый раз выступить Евгению Петросяну :/
gvs 09 апреля 2018 | 13:35
Пора ставить на руководство ММВБ преданного Путину охранника. Он то разберется с этой рыночной стихией )))
peresvet73 09 апреля 2018 | 13:36
Вова-76%, Евро-73 руб.
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 13:37
Чем дольше Кремль тянет с обраткой, тем сильнее волнуются биржевые спекулянты. Впрочем, если звёзды зажигают - значит это кому-нибудь нужно. Подозреваю, декларации чиновников нас удивят после этого )))
isnowanaarene 09 апреля 2018 | 13:43
abuvgrobu: С какой обраткой, убогий? Вся кремлёвская "обратка" будет только всем нам.
mercer57 09 апреля 2018 | 13:37
и это ещё не предел..... впереди санкции за
газовую атаку в сирийской Думе...))))
monik_7 09 апреля 2018 | 13:40
Зато как хорошо смеялось недавно над телефонным справочником
vlabumur 09 апреля 2018 | 13:47
Голосовали веселились,а сегодня прослезились.
Это начало.Будет хуже.
denisevropeets 09 апреля 2018 | 13:48
США - молодцы! Наконец-то чувствительно зацепили мордор. И похоже, что то ли ещё будет!
noxepy666 09 апреля 2018 | 13:49
О-го-го! Вот оно! Доллар по 200, а потом и нефть по двадцать! Скоро!!!
norgemann 09 апреля 2018 | 13:52
Кремлядь говорит что падение цен на акции это временно! Типа кто хочет заработать кучу бабла, то покупайте скорее эти акции и поддержите Дерипаску.