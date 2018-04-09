На бирже в Москве падает рубль, евро превысил 73 рубля

Впервые с осени 2016 года курс доллара превысил 59 рублей. На фондовом рынке падают основные индексы: РТС и ММВБ потеряли 9-11 процентов.

Это реакция на расширение санкций в отношении российских физических лиц и компаний. Акции РусАла упали на 40%. Впрочем, профессор кафедры экономики и финансов Высшей школы экономики Иван Родионов считает, что они вскоре вернут свою стоимость.

Еврокомиссия изучает последствия для ЕС санкций США против РусАла, который уже предупредил о риске технического дефолта.