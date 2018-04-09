Сергей Лавров назвал провокацией обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в сирийской Думе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал провокацией обвинения в адрес Дамаска в применении химического оружия в сирийской Думе. По словам Лаврова, российские военные специалисты побывали в Думе и не обнаружили следов хлора.
Комментарии14
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max3446 09 апреля 2018 | 13:11
Группа специалистов на базе НИИ дальней радиосвязи разрабатывает принципиально новую радиолокационную станцию Х-диапазона, работающую на основе радиофотонных технологий.
Работы возглавляет руководитель рабочей группы научно-технического совета Военно-промышленной комиссии по радиофотонике Алексей Николаевич Шулунов. Сделаны первые шаги, которые можно считать успешными.
Похоже, в классической радиолокации открывается новая эра, которая сейчас кажется фантастикой.
Что такое радиолокация знают, наверное, все, кто окончил хотя бы среднюю школу. А что собой представляет радиофотонная локация, известно не очень большому кругу специалистов.
Если упрощенно, то новая технология позволяет совместить несовместимое — радиоволну и свет. При этом поток электронов должен преобразовываться в поток фотонов и наоборот.
Задача, которая вчера была за пределами реальности, уже в ближайшем будущем может быть решена.
Что это даст?
Например, основу радиолокационных систем ПРО и слежения за космическими объектами составляют огромные радарные комплексы. Помещения, в которых находится аппаратура, — это многоэтажные здания. Применение фотонных технологий позволит уместить все системы управления и обработки данных в значительно меньших габаритах — буквально в нескольких комнатах.
При этом технические возможности радаров по обнаружению даже малых объектов на удалении в тысячи километров только повысятся. Более того, за счет применения фотонных технологий на экране РЛС появится не отметка цели, а ее образ, что недостижимо классической радиолокацией.
Слава российскому оружию!
sergirusso 09 апреля 2018 | 13:15
max3446: Но дети все равно в сараях будут сгорать пачками...
preo 09 апреля 2018 | 13:23
max3446: Это что, вон у Путина ракета с ядерным двигателем есть, ну или мультик про неё. А ещё российские учёные недавно на практике доказали, что земля не плоская, когда ракеты в Сирии "не так" летели. И дырки в российских нужниках будут скоро выпиливать каждому по форме и размеру его ж.о.пы. Чему там слава?
ostapbey 09 апреля 2018 | 13:42
max3446: тысячи километров только повысятся. Более того, за счет применения фотонных технологий на экране РЛС появится не отметка цели, а ее образ, что недостижимо классической радиолокацией.
Слава российскому оружию!
Так ты этим оружием искал ХЛОР в СИРИИ??
И поэтому и не нашел??
nikitin43 09 апреля 2018 | 13:11
расскажи серёга про то как кокс дипы с чекистами тоннами возили в расею ...
baran_provokator 09 апреля 2018 | 13:15
финны в 39-м нас тоже не обстреливали и умоляли о совместном расследовании инцидента в Майниле, однако СССР мольбы отверг и отбомбился по жилым кварталам Хельсинок, сопровождая это сообщениями о.. сбросе ХЛЕБА!!!
sg80g 09 апреля 2018 | 13:34
baran_provokator:
Спроси у англов что джентльмены в таких случаях отвечают на подобные предложения "Расследовать совместно с виновником? Это немыслимо!"
peresvet73 09 апреля 2018 | 13:21
"Обама лови банана!" - да?!
scullll 09 апреля 2018 | 13:25
Не обнаружили потому что ещё " Белые каски" с девочкой Баной не подъехали...
snikkersnepper 09 апреля 2018 | 13:33
scullll:
Наоборот - слишком быстро уехали. Дума капитулировала еще вчера. Боевиков вывозят в течение 48 часов (уже меньше 36). То есть там сейчас и Красный крест присутствует (Лавров и на него ссылался), и военные, и если надо, журналисты с ОЗХО спокойно смогут подойти (при том, что в Хан-Шейхуне озховцы так и не появились ЗА ВЕСЬ ГОД, а на Шайрат их пришлось силой тащить).
Только психам, естественно, все это побоку. Они теряют интерес к несчастным сирийским детям как только те переходят на сторону Асада. И в Алеппо, и в той же Восточной Гуте. Так что ничего этого постараются не заметить.
solonko 09 апреля 2018 | 13:37
Россияне, вам никто не верит.
scullll 09 апреля 2018 | 13:45
solonko: Надеюсь, в следующий раз " западные партнёры" вь_бут по центру Киева ядерным зарядом, чтобы обвинить Россию. Мы ладно переживём неверие, но хоть дол_оёбов станет поменьше.
opponent70 09 апреля 2018 | 13:49
solonko: Не в той Думе ищут!!!
abuvgrobu 09 апреля 2018 | 13:51
НАТОвская подстава ... которые уже поднадоели и звучат с каждым разом крайне неубедительно