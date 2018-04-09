Лишь пять-шесть стран обладают орудием, с помощью которого была атакована сирийская военная база

С таким заявлением в эфире РБК выступил сенатор Франц Клинцевич. Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.