Лишь пять-шесть стран обладают орудием, с помощью которого была атакована сирийская военная база
С таким заявлением в эфире РБК выступил сенатор Франц Клинцевич. Ранее сирийское национальное агентство новостей САНА со ссылкой на собственного корреспондента сообщило, что сирийская авиабаза Т-4 атакована ракетами, не исключив вероятность, что объект был атакован силами США. Телеканал «Аль-Маядин», в свою очередь, сообщил, что ракеты пролетели через воздушное пространство Ливана со Средиземного моря.
Комментарии15
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post_v 09 апреля 2018 | 13:07
Депутат Франц Клинцевич хочет отменить постановление съезда депутатов 1989 года и признать законным убийство законного главы другого государства (в данном случае - Афганистана), совершенное спецназом КГБ.
В данном случае госизменой пахнут действия Ф.Клинцевича - ведь тогда, по логике, могут быть признаны законными действия какой-либо другой страны, которая захочет совершить аналогичные действия, например, в отношении Российской Федерации.
Это даже хуже, чем госизмена...
rolar 09 апреля 2018 | 13:34
post_v: Нет убийство Кадаффи силами НАТО, которое привело к полному обнищанию государства. Или я не прав??7 Может быть Вы назовете достижения евродемократии в Ливии, а то Путин скрывает эту инфу??
wojskowy Марек Качоровски 09 апреля 2018 | 13:54
rolar: Кадаффи убили собственные боевики, и его окружение. А лидера Афганистана Спецназ ГРУ СССР, разницу улавливаете?
gvs 09 апреля 2018 | 13:12
Неужели атомную бомбу сбросили? ))))
ostanovka 09 апреля 2018 | 13:12
Россия имеет такое оружие однозначно.
А что клинцевич все ещё сенатор? Его же вроде выкинули из "сената".
haldey 09 апреля 2018 | 13:13
Важно понять, как США очканули и стали орать сразу, это не мы... "нихт шиссен" кричат, как-то это напоминает 44-45 г.г. Но Лавров еще раз предупредил, мы знаем, что это евреи, но не прячьтесь за их широкие спины разнесем вместе со спинами))) Но ссыкливый фон писка сшы и франции умиляет)))
pavelgen Павел Гендельман 09 апреля 2018 | 13:24
Уважаемый haldey! Не волнуйтесь, никто не "очканул" все пример берут с России "нас там нет". НИКТО НИКОГО "не разнесет". Ну в крайнем случае мы как всегда "достанем из широких штанин" и ...
С уважением,
Павел
shmuel63 09 апреля 2018 | 13:44
haldey: "...как-то это напоминает 44-45 г.г. " - Еще нет.
Вот когда у вас введу тпродовольственные карточки ...
mmakarov14 09 апреля 2018 | 13:14
Клинцевич не доверяет сообщению Минобороны что это Израиль нанес удар?
ly4_sveta 09 апреля 2018 | 13:22
Ну, так, ясен пень, если даже ,,Панцирь" прозевал,
причем, опять.
neyexo 09 апреля 2018 | 13:28
ly4_sveta: не прозевал - пять сбито, три долетели
arb40 09 апреля 2018 | 13:22
Всплыл ....в Средиземном море....!
sg80g 09 апреля 2018 | 13:23
Учитывая что Сирийские ПВО обладают максимум С-200, тьо это очень неплохой результат.
don_ballon 09 апреля 2018 | 13:56
sg80g: Для четырнадцати трупов ваше замечание звучит глумливо...
mumaras 09 апреля 2018 | 13:55
"...обладают орудием, с помощью которого была атакована..."
Всего одним орудием???? Царь-Пушка что ли???