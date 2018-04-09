Предприниматель Борис Березовский был больше всех заинтересован в убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко

Это сегодня заявила российская Генпрокуратура. Надзорное ведомство также усмотрело связь в делах о смерти Березовского, убийстве Литвиненко и отравлении семейства Скрипалей.

В генпрокуратуре считают, что Литвиннко мог дать показания против опального бизнесмена. По версии надзорного ведомства, к осени 2006го у экс-сотрудника ФСБ испортились отношения с Березовским, тоже получившим политическое убежище в Британии. Кроме того из материалов, собранных немецкой прокуратурой, следует, что радиоактивный полоний-210, которым в отеле Millenium отравили Литвиненко, цитата по РИА «находился в офисе Березовского ещё до приезда в Лондон Лугового и Ковтуна», это сообщил сегодня советник генпрокурора Николай Атмоньев. По его словам убийство бывшего подполковника ФСБ Лондон мог использовать как новый повод для очередной антироссийской компании. Советник генпрокурора также сообщил, что МВД Британии отказало Москве в организации госзащиты свидетелей по делу в отношении Березовского. А свидетелю Владимиру Терлюку, он дал показания против олигарха, угрожали. И даже избили. Смерть самого бизнесмена как полагают в надзорном ведомстве была выгодна британским властям. С тем чтобы он не разгласил некие секретные сведения. Лондон до сих пор не предоставил документов о причинах смерти олигарха, отметил Атмоньев. По его словам то же самое касается дел об убийстве Литвиненко и отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

Березовский умер в марте 2013 года. Полиция не нашла признаков насильственной смерти, всё указывает на то, что бизнесмен повесился. Впрочем, некоторые усомнились в этой версии и заявили, что Березовского убили.