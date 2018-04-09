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13:02, 09 апреля 2018

Акции компании Олега Дерипаски упали на 20 – 40 процентов в начале торгов на московской бирже

Дерипаска и его основные активы включены в американский санкционный список. В «чёрном списке» им другой крупный акционер РусАла Виктор Вексельберг, сообщает «Интерфакс».

Комментарии

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belovnikita 09 апреля 2018 | 13:07

"его основные активы"

не его активы, а уворованные им активы

cap_ 09 апреля 2018 | 13:11

— Доктор, меня все обижают. Это потому что я русский?
— Это потому что вы ведёте себя как мудак.
— Какая же вы русофобская свинья, доктор. Как и все они. Как и все.

dataan 09 апреля 2018 | 13:31

Предупреждал Владимир Владимирович этих Дерипасок. Не вняли...

(комментарий скрыт)

rsilk 09 апреля 2018 | 13:07

Помниться, что они недавно Гордились попадением в санкционный список.

val_9 09 апреля 2018 | 13:09

Курс акций и бакса показывает, "кто в доме хозяин"...

stas_russkiy 09 апреля 2018 | 13:31

https://finance.yahoo.com/chart/USDRUB=X?ltr=1

mavreh 09 апреля 2018 | 13:10

Дерибаска последний галстук доедает?
Благодарные жители Красноярска, отравленные его комбинатом - будут регулярно испражняться на его могилу.

apsisik34_ 09 апреля 2018 | 13:12

Мелочь - купит новых " РЫБОК " и будет отдыхать в Баренцовом море ....

sergo13 09 апреля 2018 | 13:18

Какие же люди наивные))) да никто из них не пострадает!
Уже есть сообщение - "Россиское правительство поможет пострадавшим"))))
У кого остался мозг тот поймет из чьих денег(налогов).

-Мама, а акции Деприпаски упали, он теперь будет меньше на Канары ездить?
-Нет сынок, теперь ты будеш меньше кушать)))

compare 09 апреля 2018 | 13:19

sergo13: так и этак,отнимут...а кому "кинут"-дело пятое...

sergo13 09 апреля 2018 | 13:27

compare: Кстати я знаю ответную меру))
В России сделают водку на 50% дешевле - прикинь какой будет подъем в стране!)))

trans 09 апреля 2018 | 13:20

Пусть Дерипаска расскажет сколько бабла он отвалил тайландской полиции чтобы они возбудили уголовное дело против Насти Рыбки за пособничество в изнасиловании. Урод мстительный.

kolchak12 09 апреля 2018 | 13:25

Еврик попер 73,50 уже.

alo0000 09 апреля 2018 | 13:27

Ротшильды сдали Дерипаску.

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

aleks12 09 апреля 2018 | 13:35

"Русал" может объявить техдефолт из-за падения курса акций

Стоимость акций компании "Русал", которая вместе с ее главным акционером Олегом Дерипаской оказалась в санкционном списке США в связи с агрессией РФ против Украины, в понедельник утром упала более чем на 40% на Гонконгской бирже и на 46,9% на Московской бирже.
Руководство "Русала" предупредило о риске технического дефолта.
"По оценкам компании, санкции OFAC (Управления по контролю над иностранными активами Минфина США) могут привести к техническим дефолтам в связи с некоторыми кредитными обязательствами группы, и в настоящее время компания оценивает вероятное влияние таких технических дефолтов на ее финансовое положение", — говорится в сообщении компании.
Как отмечает руководство "Русала", очень высока вероятность того, что санкции "могут оказать весьма неблагоприятное влияние на бизнес и перспективы группы компаний".
Также на открытии торгов на Московской бирже в понедельник бумаги группы компаний En+, которую также контролирует Дерипаска, потеряли 22,8% стоимости, опустившись до 45 рублей (77 центов США) за штуку.

alex55 09 апреля 2018 | 13:43

Исходя из совокупных долговых обязательств компаний Дерипаски, порядка 20 млрд. долларов, - мало не покажется никому... Заливать пожар, понятное дело, будут баблом из бюджета и/или кредитами госбанков.. Решение о выделении триллионов рублей на очередное спасение "отечества" , депутаты Госдумы должны, как и после выбора Трампа, встретить стоя.... Остальной пипл - ударным трудом на стройках госкапитализма...

vlabumur 09 апреля 2018 | 13:50

Пятничные санкции - очень большое зло . Новый серьезный виток напряженности. То, что это второй по силе после 2014 санкционный удар, бесспорно.

Теперь, по сути, началась открытая война против частного российского бизнеса. Раньше били по госам, теперь же география расширилась.

Готовлюсь к худшему.

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