Уголовное дело о гибели детей на Сямозере начали рассматривать в Петрозаводском городском суде
Потерпевшие на заседание не пришли.
Фигуранты уголовного дела – директор детского лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетникова, начальник лагеря Вадим Виноградов и инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Их обвиняют в оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и в том, что детей оставили в опасности. Кроме того, обвинения в халатности предъявлены бывшему руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и его заместителю Людмиле Котович. Родные и близкие погибших детей не пришли на заседание суда. Как отметили, в Петрозаводском суде, все они живут в Москве, но повестки потерпевшим направили, а также известили о заседании по телефону. Начало процесса задержали на 15 минут из-за опоздания адвоката обвиняемого директора лагеря. Судья сделал защитнику замечание и призвал являться вовремя, передает местное интернет-издание Stolicaonego. В июне 2016 года детей из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» повезли на прогулку по озеру. В составе группы было 47 несовершеннолетних и 4 взрослых. Когда начался шторм, два каное перевернулись, погибли 14 детей. Согласно материалам дела, спасательных жилетов по размеру не было, детей везли на неисправных рафтах, а погодные условия не учитывали.
После гибели детей лагерь «Парк-Отель «Сямозеро» закрыли.
Комментарии3
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cap_ 09 апреля 2018 | 13:09
Путинская РФия, в отношении цивилизованного мира, напоминает бабуина в зоопарке, который через решётку клетки скалится и показывает всем красную жопу, изображая из себя вожака стаи.
Но, её богу, она доиграется, и скоро на клетку повесят табличку: "Не кормить!"
serjo1977 09 апреля 2018 | 13:19
Детей убила коррупция и всеобщий пофигизм. :-((
neyexo 09 апреля 2018 | 13:34
Столько детей не погибало ни при царе, Сталине, ни при Хрущеве и даже ни при старике Брежневе