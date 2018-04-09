Уголовное дело о гибели детей на Сямозере начали рассматривать в  Петрозаводском городском суде

Потерпевшие на заседание не пришли.

Фигуранты уголовного дела – директор детского лагеря «Парк-отель «Сямозеро» Елена Решетникова, начальник лагеря Вадим Виноградов и инструкторы Валерий Круподерщиков и Павел Ильин. Их обвиняют в оказание услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и в том, что детей оставили в опасности. Кроме того, обвинения в халатности предъявлены бывшему руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и его заместителю Людмиле Котович. Родные и близкие погибших детей не пришли на заседание суда. Как отметили, в Петрозаводском суде, все они живут в Москве, но повестки потерпевшим направили, а также известили о заседании по телефону. Начало процесса задержали на 15 минут из-за опоздания адвоката обвиняемого директора лагеря. Судья сделал защитнику замечание и призвал являться вовремя, передает местное интернет-издание Stolicaonego. В июне 2016 года детей из лагеря «Парк-отель «Сямозеро» повезли на прогулку по озеру. В составе группы было 47 несовершеннолетних и 4 взрослых. Когда начался шторм, два каное перевернулись, погибли 14 детей. Согласно материалам дела, спасательных жилетов по размеру не было, детей везли на неисправных рафтах, а погодные условия не учитывали.

После гибели детей лагерь «Парк-Отель «Сямозеро» закрыли.