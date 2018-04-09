Собянин отстранил главу Красносельского округа Яшина от руководства призывной комиссией

Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства призывной комиссией. Как сообщил И.Яшин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это решение незаконно и будет обжаловано.

«До последнего момента я был председателем призывной комиссии, но Сергей Собянин просто своим решением, росчерком пера вычеркнул меня из состава комиссии, и соответствующий документ мне вручили в районном военном комиссариате», — рассказал политик.

По словам И.Яшина, действия С.Собянина противоречат федеральному закону, согласно которому этот пост может занимать только глава муниципалитета или его заместитель. Политик заявил, что намерен обжаловать это решение через прокуратуру.

«Решение это нелепое, но самое главное, что оно просто противозаконное, потому что у мэра Москвы нет полномочий менять федеральное законодательство и подстраивать его под свои желания. Мы это решение, разумеется, будем обжаловать и будем добиваться восстановления законности», — сказал он.

И.Яшин сообщил, что он не в курсе, чем было мотивировано решение С.Собянина об отстранении его с поста руководителя призывной комиссии. При этом он отметил, что формально у мэра нет оснований для снятия его с должности, поскольку во время прошлого призыва призывной план был выполнен на 100%.

«Формально ни одной претензии они предъявить мне не могут. Почему Собянин это сделал, мы можем только догадываться. Возможно, дело в какой-то мелочной мести», — добавил он.

И.Яшин также обратил внимание, что его отстранение от руководства комиссией произошло вскоре после того, как в первом чтении был принят законопроект, обязывающий призывников являться в военкомат даже без получения повестки.

«Сама тенденция на упрощение призыва людей и выдавливание из призывных комиссий неугодных председателей – это все, конечно, очень тревожная тенденция», — считает И.Яшин.