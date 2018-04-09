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Эксклюзив Эха 12:36, 09 апреля 2018

Собянин отстранил главу Красносельского округа Яшина от руководства призывной комиссией

Мэр Москвы Сергей Собянин отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства призывной комиссией. Как сообщил И.Яшин в эфире радиостанции «Эхо Москвы», это решение незаконно и будет обжаловано.

«До последнего момента я был председателем призывной комиссии, но Сергей Собянин просто своим решением, росчерком пера вычеркнул меня из состава комиссии, и соответствующий документ мне вручили в районном военном комиссариате», — рассказал политик.

По словам И.Яшина, действия С.Собянина противоречат федеральному закону, согласно которому этот пост может занимать только глава муниципалитета или его заместитель. Политик заявил, что намерен обжаловать это решение через прокуратуру.

«Решение это нелепое, но самое главное, что оно просто противозаконное, потому что у мэра Москвы нет полномочий менять федеральное законодательство и подстраивать его под свои желания. Мы это решение, разумеется, будем обжаловать и будем добиваться восстановления законности», — сказал он.

И.Яшин сообщил, что он не в курсе, чем было мотивировано решение С.Собянина об отстранении его с поста руководителя призывной комиссии. При этом он отметил, что формально у мэра нет оснований для снятия его с должности, поскольку во время прошлого призыва призывной план был выполнен на 100%.

«Формально ни одной претензии они предъявить мне не могут. Почему Собянин это сделал, мы можем только догадываться. Возможно, дело в какой-то мелочной мести», — добавил он.

И.Яшин также обратил внимание, что его отстранение от руководства комиссией произошло вскоре после того, как в первом чтении был принят законопроект, обязывающий призывников являться в военкомат даже без получения повестки.
«Сама тенденция на упрощение призыва людей и выдавливание из призывных комиссий неугодных председателей – это все, конечно, очень тревожная тенденция», — считает И.Яшин.

Комментарии

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cockeyed 09 апреля 2018 | 12:56

А что умеет делать дебил Яшин окромя как болтать языком? Пока нечего путнего от этого дебила не поступало, за исключением - это всё не правильно, это всё надо уничтожить! Так как Яшин нужно поганой метлой гнать из госорганов и выборных назначений. Вот такой же Навальный - сам палец об палец не ударил ( бог ему мозгов в голову не вложил), а вот критиковать и поносить всех он мастак.

nikitin43 09 апреля 2018 | 13:02

cockeyed: про 25 млн новых рабочих мест тоже он брякнул не ждумая.

max3446 09 апреля 2018 | 12:59

Все правильно сделал Собянин, браво ему! А такой кучке навоза как Яшину видать надо регулярно напоминать что он никто и звать его никак. пусть лучше объяснит на какие шиши у него куплены часы, костюмы, куда он дел квартиру из которой родну бабушку выгнал и сколько украл денег из муниципального бюджета

nikitin43 09 апреля 2018 | 13:05

max3446: ты прям его путеным считаешь .

timber_head 09 апреля 2018 | 13:39

Побоялся, что призовет в армию тех детей, которые "кого надо дети"?

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