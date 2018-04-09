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12:33, 09 апреля 2018

В России начался сезон активности клещей

Роспотребнадзор призывает соблюдать осторожность при посещении парковых и лесных зон, пользоваться репеллентами. А также носить защитную одежду. По состоянию на 6 апреля в медицинские учреждения по всей стране обратились около 800 человек, пострадавших от укусов клещей.

Комментарии

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dataan 09 апреля 2018 | 12:36

В России начался сезон активности клещей...
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.... и в остальном мире тоже.

testmeter 09 апреля 2018 | 13:05

dataan: ".... и в остальном мире тоже" ///
Да нет, товарищ, в остальном мире российские клещи, клопы и крысы свою активность сильно поумерили. Санкции-с...

plank1957 09 апреля 2018 | 12:42

В России вообще полно всяких паразитов: что ни министерство, то целая колония.

pusto1 09 апреля 2018 | 12:42

вообще кровососы в последние 18 лет активны

platonnekafrin 09 апреля 2018 | 12:44

Судя по декларациям народных депутатов, сезон клещей не прекращался ни на день.

(комментарий скрыт)

don_ballon 09 апреля 2018 | 12:55

Где бы взять репиллент от державных клещей России? Ведь как впились, какую заразу разносят...

mavreh 09 апреля 2018 | 13:07

Главный клещ в Кремле сидит.
Присосался - не оторвёшь...

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