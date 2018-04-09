В России начался сезон активности клещей...

Роспотребнадзор призывает соблюдать осторожность при посещении парковых и лесных зон, пользоваться репеллентами. А также носить защитную одежду. По состоянию на 6 апреля в медицинские учреждения по всей стране обратились около 800 человек, пострадавших от укусов клещей.