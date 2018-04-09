"Американские власти советуют футбольным фанатам «дважды подумать, прежде чем летом ехать в Россию на ЧМ по футболу»"

Американские власти советуют футбольным фанатам «дважды подумать, прежде чем летом ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу». В американском Белом доме уточнили, что из-за сокращения количества дипломатов американские консульства не смогут полноценно обеспечить помощь своим гражданам, сообщает «Гардиан».

В Вашингтоне подчёркивают что пытаются работать с российскими властями в борьбе с терроризмом. Однако теперь возможностей для сотрудничества стало меньше.