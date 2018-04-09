Американские власти советуют футбольным фанатам «дважды подумать, прежде чем летом ехать в Россию на ЧМ по футболу»
Американские власти советуют футбольным фанатам «дважды подумать, прежде чем летом ехать в Россию на Чемпионат мира по футболу». В американском Белом доме уточнили, что из-за сокращения количества дипломатов американские консульства не смогут полноценно обеспечить помощь своим гражданам, сообщает «Гардиан».
В Вашингтоне подчёркивают что пытаются работать с российскими властями в борьбе с терроризмом. Однако теперь возможностей для сотрудничества стало меньше.
Комментарии13
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traviliberalovgazamiudushlivami 09 апреля 2018 | 12:36
Пиндосы в числе любителей европейского футбола не числится, они там больше по своему тащатся.
dataan 09 апреля 2018 | 12:38
Пиндосы на столько тупы, что им надо дважды думать? А дважды то хватит? Может удесятерить обдумалку? :)))))))))
olegleon 09 апреля 2018 | 12:43
dataan: вот за них Белый дом и подумал )))
только им забыли сказать, что сборной США на ЧМ нет
efilika 09 апреля 2018 | 12:43
traviliberalovgazamiudushlivami: dataan: sg80g: упыри, за счет кого чемпионат отбивать? На кой хрен этот ЧМ, если только бабло "съел" бюджетное?
testmeter 09 апреля 2018 | 13:01
Кто-то еще верит, что ЧМ 2018 состоится на России?
dataan 09 апреля 2018 | 13:38
testmeter: Даже не сомневайся. А то пукнешь :)
nikitin43 09 апреля 2018 | 12:40
уличный фанатский бандитизм , проявления фашизма находятся в значительной мере под контролем и охраной силовиков .
chapter_2 09 апреля 2018 | 12:46
nikitin43: 17 причин, почему матчи ЧМ-2018 по футболу всем фанатам лучше смотреть по ТВ.
1. Не надо тратить много своего времени.
2. Не нужен паспорт болельщика.
3. Не надо тратиться на входной билет и на проезд до стадиона.
4. Вам не подсунут фальшивый входной билет.
5. Не шмонают на входе на стадион.
6. Картинку показывают с лучших точек стадиона.
7. На ТВ есть повторы голов и самых интересных моментов.
8. Комментарии лучших специалистов.
9. Нет проблем с перекусом, напитками и туалетом.
10. Болеешь анонимно и не под надзором полиции.
11. Не станешь жертвой футбольного хулиганья.
12. Не станешь случайной жертвой массовых футбольных беспорядков.
13. Не нарушишь Указ В.Путина об особых мерах безопасности.
14. Не окажешься на стадионе "заминированном" телефонными террористами.
15. Не станешь жертвой футбольного законодательства.
16. Болеешь комфортно, в привычных окружении и обстановке.
17. Всегда можешь отвлечься на неотложные дела.
sg80g 09 апреля 2018 | 12:40
Да как то без английских алкашей и жирных заокеанских негров спокойнее будет на стадионах..
oldpartizan 09 апреля 2018 | 13:13
sg80g: кто ж тебя туда пустит, ты ж весь облёванный...
testmeter 09 апреля 2018 | 12:59
«дважды подумать, прежде чем летом ехать в Россию на ЧМ по футболу» ///
Думаем дважды:
1-я мысль: А на хер оно мне надо?
2-я мысль: А на хер надо мне оно?
perestarok 09 апреля 2018 | 13:00
"Американские власти советуют футбольным фанатам «дважды подумать, прежде чем летом ехать в Россию на ЧМ по футболу»"
Правильно, пусть приезжают любители футбола, а фанаты нам не нужны.
glotov 09 апреля 2018 | 13:47
///В Вашингтоне подчёркивают что пытаются работать с российскими властями в борьбе с терроризмом. Однако теперь возможностей для сотрудничества стало меньше.///
Что это, как не попытка запугать любителей футбола?