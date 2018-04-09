В Санкт-Петербурге энергетики обещают ограничить подачу электроэнергии на несколько строящихся объектов метро
Из-за задолженности метростроя могут обесточить и станцию Новокрестовскую, — сообщает Фонтанка. Долг за электричество превышает 63 миллиона рублей.
Комментарии3
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belovnikita 09 апреля 2018 | 12:57
дуГовненько, стабильненько, по-подворотненски :-)
sborisych 09 апреля 2018 | 13:00
Ну чё, ждём-с повышения стоимости проезда?
timwlad68 09 апреля 2018 | 13:07
В Санкт-Петербурге энергетики обещают ограничить подачу электроэнергии на несколько строящихся объектов метро
Из-за задолженности метростроя могут обесточить и станцию Новокрестовскую, — сообщает Фонтанка. Долг за электричество превышает 63 миллиона рублей.
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Ну вот,либеральные социалисты соплижуи вместе с евреями в бизнесе все деньги украли из бюджета строителей и города.
Это и в Берлине такая же хрень.
Либерализация это способ насыщения персонального брюха,но не доступность к рынку .