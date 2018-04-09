В одном из кафе Оренбурга задержаны 30 человек
Они проверяются на причастности к совершению тяжких преступлений в Уфе и Чувашии, — сообщает пресс-служба Росгвардии. Операция проводилась при силовой поддержке ОМОНа. У задержанных изъято огнестрельное и травматическое оружие.
Комментарии12
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nikitin43 09 апреля 2018 | 12:37
ураганят , в каждой банде есть или мусор или чекист.
takao 09 апреля 2018 | 12:42
Если чеченцы, то завтра отпустят.
vinibi 09 апреля 2018 | 12:49
takao: Еще и извинятся со спущенными штанами!!!
nelibermot17 09 апреля 2018 | 13:02
takao: напомни, кто был по национальности Заур Дадаев, получивший 20 лет за убийство Дурицкого?
physik 09 апреля 2018 | 13:13
nelibermot17: У вас в голове все перемешалось.
Дадаев был осужден за убийство Бориса Немцова, а не какого-то выдуманного вами Дурицкого. Да, память начала подводить.
Но никто из заказчиков установлен не был, а те, кто осужден, утверждают, что к убийству не причастны. Главный, по версии следствия, был человек, застреленный при попытке задержания.
Начали, что-то вспоминать?
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 12:39
Ушли безвозвратно в далекое прошлое "лихие" девяностые... И тут вдруг начались мирные двухтысячные.... Никогда еще за последние сто лет я не чувствовал себя в такой государственной безопасности.
riots 09 апреля 2018 | 12:44
Выездное заседание кабинета министров сорвали ?
kozhukhov 09 апреля 2018 | 12:45
Не то, что в "лихие" 90-е...
svoi216 09 апреля 2018 | 12:54
Одну из вертикалей власти хотят убрать
russky77 09 апреля 2018 | 12:54
Поели и не расплатились?
anemon 09 апреля 2018 | 12:57
И кто же, интересно, оренбургский Путин?
zhrv 09 апреля 2018 | 13:56
Прошу уточнить, сколько бойцов Росгвардии, в тот момент " случайно обедало" в том кафе?
Уж больно я привык к такому раскладу.