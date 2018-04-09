Памфилова готова выступить в парламенте с отчетом о выборах-2018, если будет приглашение

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова готова выступить в Госдуме и Совете Федерации с отчетом о прошедших выборах президента РФ, если от палат парламента поступит соответствующее приглашение, сообщает ТАСС.



«Я готова с большим удовольствием, если меня пригласят, и в Госдуму прийти, и в Совет Федерации», — сказала она журналистам в понедельник.



При этом Памфилова уточнила, что закон не обязывает главу ЦИК отчитываться перед парламентом, комиссия просто направляет в Федеральное собрание отчет о расходовании бюджетных средств на проведение выборов.