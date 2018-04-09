Памфилова готова выступить в парламенте с отчетом о выборах-2018, если будет приглашение
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова готова выступить в Госдуме и Совете Федерации с отчетом о прошедших выборах президента РФ, если от палат парламента поступит соответствующее приглашение, сообщает ТАСС.
«Я готова с большим удовольствием, если меня пригласят, и в Госдуму прийти, и в Совет Федерации», — сказала она журналистам в понедельник.
При этом Памфилова уточнила, что закон не обязывает главу ЦИК отчитываться перед парламентом, комиссия просто направляет в Федеральное собрание отчет о расходовании бюджетных средств на проведение выборов.
Комментарии8
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greeg1 09 апреля 2018 | 12:36
Да на хрен ты Эллочка кому там нужна. Мавр сделал своё дело. Мавр может уходить.
ajsenev 09 апреля 2018 | 12:37
А чего отчитываться? Уже сказано, что наши выборы - самые честные и прозрачные в мире. Пусть учатся у нас уму-разуму. А всякие там вбросы, фальшивые подсчеты и т.д. и т.п. - происки злобных врагов!
pro_hanov 09 апреля 2018 | 12:53
ajsenev: Памфиловой следует подготовиться к выступлению в суде по делу об узурпации власти, отмене свободных выборов и нарушении Конституции РФ. Надеюсь, такой суд состоится при её жизни.
pusto1 09 апреля 2018 | 12:40
выездное заседание для желающих перенесут в баньку :)
sborisych 09 апреля 2018 | 12:44
«Я готова с большим удовольствием, если меня пригласят, и в Госдуму прийти, и в Совет Федерации», — сказала она журналистам в понедельник.
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Эллочка, подождём эмоций и большого удовольствия от "приглашения" к следователям, ну и в суд... И не "если"- а тогда, когда...
captaingeorge 09 апреля 2018 | 12:51
Мадам скучает? Кстати, "... готова с большим удовольствием" - звучит как-то неправильно, не по-русски. Правильнее было бы предлог "с" заменить на "к"...
podwodnik 09 апреля 2018 | 12:53
"...Я готова с большим удовольствием...".
Ну хоть у кого-то всё хорошо. Правда тем, с кем она хочет поделиться своим неизбывным счастьем, сейчас похоже не до неё. Тут бы за курсами и индексами уследить и не прощёлкать нажитое непосильным трудом :).
kochar 09 апреля 2018 | 13:06
Приглашение будет,но только не в Госдуму и в Совет Федерации,а в другое место.
В последнее время в это место миллиардеры зачастили.