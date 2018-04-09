Telegram до решения суда блокировать не будут

Роскомнадзор обратился с иском в суд, на данный момент это все, сообщил глава ведомства Александр Жаров. По его словам, есть определенная последовательность действий, которой намерены придерживаться, а далее решит суд. «Давайте есть слона по частям», сказал Александр Жаров. И отметил, что его ведомство исполняет решение другого органа, это указано в законе. В пятницу Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России работу Telegram. Причиной назван отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Требования получить доступ к частной переписке не соответствуют конституции и закону, их невозможно исполнить технически и юридически, подчеркнул глава «Агоры» Павел Чиков. Правозащитная группа представляет интересы мессенджера.

В декабре Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования.