Telegram до решения суда блокировать не будут, — заявили в Роскомнадзоре
Роскомнадзор обратился с иском в суд, на данный момент это все, сообщил глава ведомства Александр Жаров. По его словам, есть определенная последовательность действий, которой намерены придерживаться, а далее решит суд. «Давайте есть слона по частям», сказал Александр Жаров. И отметил, что его ведомство исполняет решение другого органа, это указано в законе. В пятницу Роскомнадзор подал иск с требованием заблокировать в России работу Telegram. Причиной назван отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Требования получить доступ к частной переписке не соответствуют конституции и закону, их невозможно исполнить технически и юридически, подчеркнул глава «Агоры» Павел Чиков. Правозащитная группа представляет интересы мессенджера.
В декабре Telegram оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования.
Комментарии7
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nikitin43 09 апреля 2018 | 12:34
в расеи петушня кремлёвская судами управляет . закрывай , пущай расеяне вникают кто они на этой территории.
takao 09 апреля 2018 | 12:38
А кто ещё помнит, с чего и почему 6-7 лет назад наши законодательные шлюхи эдак робко и неуверенно взялись проталкивать "пробники" законов о блокировках и о цензурах? Думаю, что все уже забыли.. Тогда, 7 лет назад они (шлюхи) втирали нам, что токмо лишь необходимость блокировок педофильных сайтов, а также сайтов пубертатов-суицидников - только это толкает шлюх на сиё звиздопротивное действо - Законы о блокировках..
И вот - день нынешний. Где педофилы и пубертаты? Блокируются сплошь сайты с "альтернативными вертикабельным" точками зрения и взглядами. Ну, и месснджер Телеграм, который отказался сдавать СС (спецслужбам) тайну переписки РАЗОМ и ОПТОМ, ибо просматривать единичные акки - такое никогда не было проблемой для СС - суд шлёпает свои лицензии автоматом. Но, нет. СС хотят другого - они хотят слушать оптом сразу всех, и на основе услышанного - заводить сначала подозрения, а потом уг.дела. А не наоборот - не так, как принято во всем мире, то есть, сначала заподозрить чела в чём-то, и начать его слушать для того, чтобы подтвердить или развеять эти подозрения.
Да, пиндосы, бывало, нарушали это правило - слушали всех и без санкции суда. Когда это выяснилось, то много СС-голов полетело с плеч и со службы. А наши? Они даже не хотят рисковать, как СС США, - позволяют себе всё на законодательном уровне - совсем зажрались и разленились при Путине.. Итак, преданная всеми, со всех сторон окруженная сплошь врагами и недоброжелателями 1/7 часть земной суши продолжает свою битву за право на свой собственный суверенный путь, "которым даже если бы мог, то не захотел бы идти никто другой. И чем трудней этот путь, тем толще должен быть наш кулак под носом тех, кто вертит нам пальцем у виска.."
pusto1 09 апреля 2018 | 12:38
санкции начали действовать
olegleon 09 апреля 2018 | 12:40
"«Давайте есть слона по частям», сказал Александр Жаров."
а не слипнется?
navsegda 09 апреля 2018 | 12:50
До суда не будут , а после суда не смогут ))))
mikegolubchik 09 апреля 2018 | 13:03
Telegram до решения суда блокировать не будут
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А что так? А ведь мол могли и заблокировать, а суд потом что-нибудь решит.
anemon 09 апреля 2018 | 13:04
Рано похвастались. Надеются, что после суда что-нибудь придумают, как это осуществить.