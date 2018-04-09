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12:29, 09 апреля 2018

На лондонской бирже приостановлены торги ценными бумагами компании EN+ Олега Дерипаски после резкого падения

До этого на бирже в Гонконге стоимость акций другой компании Дерипаски РУСАЛ упала более чем на 50 процентов. Это связано с включением бизнесмена и его активов в американские санкционные списки.

Комментарии

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nikitin43 09 апреля 2018 | 12:32

кого дерипаски ещё грабить кроме дорогих расеян .

snamor 09 апреля 2018 | 12:42

nikitin43: Санкции только укрепляют экономику России. Торговая война США и Китая только начялась.

snamor 09 апреля 2018 | 12:44

snamor: Алюминий дорожает. Русал прекращает выплату западным кредиторам и 10 лет торгует с Китаем алюминием на модернизированном оборудовании.

snamor 09 апреля 2018 | 12:47

snamor: Таким образом Дерипаска миллиардов 20 зелени вытянет.

А России надо сейчас скупать подешевевшие акции Русала у западных инвесторов. Супер выгодное время.

oldpartizan 09 апреля 2018 | 12:50

пенсионерам в этом году "повезло"

snamor 09 апреля 2018 | 12:53

oldpartizan: На Украине в 3 раза больше "повезло".

chubuk 09 апреля 2018 | 13:05

snamor: Это вы верно заметили, но недоработали (поленились?), закончу за вас - ...и выдавать эти акции рабочим, как часть зарплаты, с погашением через.... когда-нибудь.

snamor 09 апреля 2018 | 13:08

chubuk: Эти акции золотые, лет через 10 стоить будут раз в 5 дороже, если не в 10. Хорошая идея.

chubuk 09 апреля 2018 | 13:11

snamor: Если вы действительно из Риги, обратитесь всем сообществом к Ушакову, пусть поспособствует о выдаче вам зарплаты этими акциями.

snamor 09 апреля 2018 | 13:14

chubuk: Я зарплату сам себе плачу. А тех кто даёт никому не нужные советы, обычно посылают сами знаете куда. Но я человек культурный.

chubuk 09 апреля 2018 | 13:22

snamor: Впервые вижу человека. нашедшего золотую жилу, и отказывающегося от ее разработки - вы тупой или довольствующийся малым? А советы вы стали давать первым, причем не одному-двум, а целой стране. Я тоже культурный человек и не буду вас туда посылать, тем более, что вы только что оттуда.

snamor 09 апреля 2018 | 13:26

chubuk: Вот что-то не вериться, что вы культурный человек.)))

chubuk 09 апреля 2018 | 13:32

snamor: "Кому и горький хрен - малина, кому и бланманже - полынь..."

ze_danil 09 апреля 2018 | 12:57

snamor: на модернизированном оборудовании
_________________________

мде?

Саяногорский завод - самый современный, можно сказать технологии 2-тысячных
Красноярский - обожженные аноды 80-годов
Братский - самообжигающиеся аноды Соденберга начала 60-х годов
Шелехово - технологии 40-х годов
Новокузнецк - часть 40-х и часть уже 20-30 годов
а Волховский завод ещё товарищ Крупский открывал, с тех пор там ничего не изменилось (хотя этот завод вроде щас закрыт)

афигеть модернизация

snamor 09 апреля 2018 | 13:00

ze_danil: Саяногорский завод не 90% всей продукции производит, нет?

ze_danil 09 апреля 2018 | 13:20

snamor: Красноярский и Братский намного крупнее

snamor 09 апреля 2018 | 13:23

ze_danil: Это что за параметр такой, на много крупнее?! :))) За этим чувствуется мощное гуманитарное образование.)

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 12:59

Торгует на модернизированном оборудовании... Что, на новом кассовом аппарате? Через новый айпад с бриллиантовым профилем Путина?
Вы, snamor, даже для ольгинского тролля слишком невежествены.

mikegolubchik 09 апреля 2018 | 13:10

snamor: и 10 лет торгует с Китаем алюминием
-----------
Производство алюминия в Китае больше потребления. Мало того производство в Китае растет в два раза более быстрыми темпами чем потребление.

don_ballon 09 апреля 2018 | 12:51

snamor: Да, ты талант, портосик! Оруэлл вживую. Капитализация огромной компании падает наполовину, и это укрепляет экономику. Пиши диссертацию скорее, пока конъюнктура! Кто победит в торговой войне, угадай с трёх раз, если на одной стороне технологии, а на другой майки и кроссовки?

snamor 09 апреля 2018 | 12:55

don_ballon: Победит Китай конечно. Если ещё вопросы есть - не стесняйся, обращайся.

nanaryfive 09 апреля 2018 | 12:43

nikitin43: фсё какло-тролли - ПЭРЭМОГА!

dataan 09 апреля 2018 | 12:44

Говорил им Владимир Владимирович, предупреждал. И вот....
Эх, не послушались.

vtodorol 09 апреля 2018 | 12:56

dataan: Ладим ладимычу говорили.не ходи на 3-й срок-вся страна "козленочком "станет...

dataan 09 апреля 2018 | 13:41

vtodorol: Бог даст ему здоровья, так и на 4 срок страна его выберет. Но думаю у него уже достойная замена подготовлена. Так что тут мы споки.

lenin3 09 апреля 2018 | 12:33

Воронеж уже разбомбили,Липецку приготовиться...

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 13:02

Не совсем Воронеж: по факту удары нанесены по Красноярску и Иркутску.

dataan 09 апреля 2018 | 13:43

После того, как на Россию матушку какой супостат нападал, Россия только прибавляла в площадях. Что то давно на нас никто не нападат... :)

evgolius7 09 апреля 2018 | 12:33

Первый пошел...теперь Путину надо отбирать у "друзей" табакерки при встрече.
Тут бронежилет не поможет.

chubuk 09 апреля 2018 | 12:39

evgolius7: Скоро по коридорам будет ходить в латах и шлеме - лыцарь.

fedor_v_glaz 09 апреля 2018 | 13:07

chubuk: дык ежели с двойниками - то целый арьергард латников:)

avp235 09 апреля 2018 | 12:35

За сутки доллар подорожал на 1 рубль, а евро - на 2 р.

odobryam_s 09 апреля 2018 | 12:36

Что-то миллиардеры у нас липовые. Дутые какие-то.... Яхты-виллы - этого полно. Как к расчету становись за гениальное руководство активами - сразу голь перекатная и с протянутой рукой за бюджетными деньгами..... Неплохо бы Иосифу Виссарионовичу на недельку-другую вернуться, посмотреть на бывших партийно-комсомольских активистов.....

student_ru_ru 09 апреля 2018 | 12:36

Жесток и несправедлив мир к истинным патриотам России.

efilika 09 апреля 2018 | 12:40

student_ru_ru: даже в азии. А мы на нее уповали...

norgemann 09 апреля 2018 | 12:43

Скоро акции компаний этих "олигархов" будут продаваться по цене туалетной бумаги. Но по зомбоящику путинские пропагандоны будут снова твердить что "от санкций нам еще лучше".

tarxan 09 апреля 2018 | 13:13

norgemann:
Несомненно. Для урашников - Жить стало лучше, жить стало веселее.

belovnikita 09 апреля 2018 | 12:44

Акции вора упали :-)

ringmenn 09 апреля 2018 | 12:47

Пусть у друга пукина попросит деньжат, убытки прикрыть!!!

sborisych 09 апреля 2018 | 12:47

На лондонской бирже приостановлены торги ценными бумагами компании EN+ Олега Дерипаски после резкого падения .. ... на бирже в Гонконге стоимость акций РУСАЛа упала более чем на 50 процентов..
===
А нифера себе.. Многополярный мир, однако- не правда ли, Владимир Владимирыч?

krs_sk 09 апреля 2018 | 12:49

Просто черная полоса у талантливого бизнесмена, а все началось с рыбки )

a8olduin 09 апреля 2018 | 12:49

Да пусть этот дерипаска хоть разориться вообще. Ни холодно не жарко.

belovnikita 09 апреля 2018 | 13:00

a8olduin: а я порадуюсь :-) Чашечку чая выпью за это прекрасное событие

snamor 09 апреля 2018 | 13:05

belovnikita: Секрет успеха от Полишинеля: Радоваться надо своим успехам.)

(комментарий скрыт)

meteor9 09 апреля 2018 | 13:07

a8olduin: фигово только, что Иркутск с Красноярском накроет из-за этого. Там много людей работает на его предприятиях. Самые высокие зарплаты были там. Фиг устроишься туда просто так без протекции. Я бывал на этих предприятиях, пару тройку лет назад. Экология там вблизи убитая насмерть...

dimavosko 09 апреля 2018 | 13:56

a8olduin: Да пусть этот дерипаска хоть разориться вообще. Ни холодно не жарко.
------------
Наивно рассуждаете. Государство, разумеется, поможет отечественному бизнесмену, пострадавшему от козней Запада. За наш счет.

svoi216 09 апреля 2018 | 12:50

Дерипаска дошел. Следующий Мордашев. А там и до Миллера недалеко.

neyexo 09 апреля 2018 | 12:56

налетай, скупай кто еще не СДН

fedor_v_glaz 09 апреля 2018 | 13:04

Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд - тронулся!!! Покатился наш Дерибаска!!! За Рыбку - поделом!

Сейчас ещё одни стервятники поживиться налетят: чайки ЛСДУЗ с СЪЯФУЕм. "Старые люди говорили: падающего подтолкни" (с) Антбиотик, Бандитский Петербург.

tarxan 09 апреля 2018 | 13:16

fedor_v_glaz:
"Натяни ближнего своего, ибо ближний натянет тебя и зело возрадуется"

kochar 09 апреля 2018 | 13:04

Одним решением США обвалила компанию EN+ Олега Дерипаски.
А теперь плебеи думайте где мы,а где США.

snamor 09 апреля 2018 | 13:12

kochar: Вот вы сами себя плебеем обзываете. Зачем так уничижаться?! Гораздо лучше жить гордым человеком.

kochar 09 апреля 2018 | 13:46

snamor: С этой гордыней далеко не уедете.Подумай на досуге путинист ты наш.

snamor 09 апреля 2018 | 13:57

kochar: Гордый человек может проголосовать и за Собчак или Явлинского. Вот на Украине беда, за кого не голосуй, везде торчат американские уши.

ter234 09 апреля 2018 | 13:40

Наша экономика живет только лишь потому что ей позволяет жить США.

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