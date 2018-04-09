На лондонской бирже приостановлены торги ценными бумагами компании EN+ Олега Дерипаски после резкого падения
До этого на бирже в Гонконге стоимость акций другой компании Дерипаски РУСАЛ упала более чем на 50 процентов. Это связано с включением бизнесмена и его активов в американские санкционные списки.
Комментарии55
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 09 апреля 2018 | 12:32
кого дерипаски ещё грабить кроме дорогих расеян .
snamor 09 апреля 2018 | 12:42
nikitin43: Санкции только укрепляют экономику России. Торговая война США и Китая только начялась.
snamor 09 апреля 2018 | 12:44
snamor: Алюминий дорожает. Русал прекращает выплату западным кредиторам и 10 лет торгует с Китаем алюминием на модернизированном оборудовании.
snamor 09 апреля 2018 | 12:47
snamor: Таким образом Дерипаска миллиардов 20 зелени вытянет.
А России надо сейчас скупать подешевевшие акции Русала у западных инвесторов. Супер выгодное время.
oldpartizan 09 апреля 2018 | 12:50
пенсионерам в этом году "повезло"
snamor 09 апреля 2018 | 12:53
oldpartizan: На Украине в 3 раза больше "повезло".
chubuk 09 апреля 2018 | 13:05
snamor: Это вы верно заметили, но недоработали (поленились?), закончу за вас - ...и выдавать эти акции рабочим, как часть зарплаты, с погашением через.... когда-нибудь.
snamor 09 апреля 2018 | 13:08
chubuk: Эти акции золотые, лет через 10 стоить будут раз в 5 дороже, если не в 10. Хорошая идея.
chubuk 09 апреля 2018 | 13:11
snamor: Если вы действительно из Риги, обратитесь всем сообществом к Ушакову, пусть поспособствует о выдаче вам зарплаты этими акциями.
snamor 09 апреля 2018 | 13:14
chubuk: Я зарплату сам себе плачу. А тех кто даёт никому не нужные советы, обычно посылают сами знаете куда. Но я человек культурный.
chubuk 09 апреля 2018 | 13:22
snamor: Впервые вижу человека. нашедшего золотую жилу, и отказывающегося от ее разработки - вы тупой или довольствующийся малым? А советы вы стали давать первым, причем не одному-двум, а целой стране. Я тоже культурный человек и не буду вас туда посылать, тем более, что вы только что оттуда.
snamor 09 апреля 2018 | 13:26
chubuk: Вот что-то не вериться, что вы культурный человек.)))
chubuk 09 апреля 2018 | 13:32
snamor: "Кому и горький хрен - малина, кому и бланманже - полынь..."
ze_danil 09 апреля 2018 | 12:57
snamor: на модернизированном оборудовании
_________________________
мде?
Саяногорский завод - самый современный, можно сказать технологии 2-тысячных
Красноярский - обожженные аноды 80-годов
Братский - самообжигающиеся аноды Соденберга начала 60-х годов
Шелехово - технологии 40-х годов
Новокузнецк - часть 40-х и часть уже 20-30 годов
а Волховский завод ещё товарищ Крупский открывал, с тех пор там ничего не изменилось (хотя этот завод вроде щас закрыт)
афигеть модернизация
snamor 09 апреля 2018 | 13:00
ze_danil: Саяногорский завод не 90% всей продукции производит, нет?
ze_danil 09 апреля 2018 | 13:20
snamor: Красноярский и Братский намного крупнее
snamor 09 апреля 2018 | 13:23
ze_danil: Это что за параметр такой, на много крупнее?! :))) За этим чувствуется мощное гуманитарное образование.)
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 12:59
Торгует на модернизированном оборудовании... Что, на новом кассовом аппарате? Через новый айпад с бриллиантовым профилем Путина?
Вы, snamor, даже для ольгинского тролля слишком невежествены.
mikegolubchik 09 апреля 2018 | 13:10
snamor: и 10 лет торгует с Китаем алюминием
-----------
Производство алюминия в Китае больше потребления. Мало того производство в Китае растет в два раза более быстрыми темпами чем потребление.
don_ballon 09 апреля 2018 | 12:51
snamor: Да, ты талант, портосик! Оруэлл вживую. Капитализация огромной компании падает наполовину, и это укрепляет экономику. Пиши диссертацию скорее, пока конъюнктура! Кто победит в торговой войне, угадай с трёх раз, если на одной стороне технологии, а на другой майки и кроссовки?
snamor 09 апреля 2018 | 12:55
don_ballon: Победит Китай конечно. Если ещё вопросы есть - не стесняйся, обращайся.
nanaryfive 09 апреля 2018 | 12:43
nikitin43: фсё какло-тролли - ПЭРЭМОГА!
dataan 09 апреля 2018 | 12:44
Говорил им Владимир Владимирович, предупреждал. И вот....
Эх, не послушались.
vtodorol 09 апреля 2018 | 12:56
dataan: Ладим ладимычу говорили.не ходи на 3-й срок-вся страна "козленочком "станет...
dataan 09 апреля 2018 | 13:41
vtodorol: Бог даст ему здоровья, так и на 4 срок страна его выберет. Но думаю у него уже достойная замена подготовлена. Так что тут мы споки.
lenin3 09 апреля 2018 | 12:33
Воронеж уже разбомбили,Липецку приготовиться...
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 13:02
Не совсем Воронеж: по факту удары нанесены по Красноярску и Иркутску.
dataan 09 апреля 2018 | 13:43
После того, как на Россию матушку какой супостат нападал, Россия только прибавляла в площадях. Что то давно на нас никто не нападат... :)
evgolius7 09 апреля 2018 | 12:33
Первый пошел...теперь Путину надо отбирать у "друзей" табакерки при встрече.
Тут бронежилет не поможет.
chubuk 09 апреля 2018 | 12:39
evgolius7: Скоро по коридорам будет ходить в латах и шлеме - лыцарь.
fedor_v_glaz 09 апреля 2018 | 13:07
chubuk: дык ежели с двойниками - то целый арьергард латников:)
avp235 09 апреля 2018 | 12:35
За сутки доллар подорожал на 1 рубль, а евро - на 2 р.
odobryam_s 09 апреля 2018 | 12:36
Что-то миллиардеры у нас липовые. Дутые какие-то.... Яхты-виллы - этого полно. Как к расчету становись за гениальное руководство активами - сразу голь перекатная и с протянутой рукой за бюджетными деньгами..... Неплохо бы Иосифу Виссарионовичу на недельку-другую вернуться, посмотреть на бывших партийно-комсомольских активистов.....
student_ru_ru 09 апреля 2018 | 12:36
Жесток и несправедлив мир к истинным патриотам России.
efilika 09 апреля 2018 | 12:40
student_ru_ru: даже в азии. А мы на нее уповали...
norgemann 09 апреля 2018 | 12:43
Скоро акции компаний этих "олигархов" будут продаваться по цене туалетной бумаги. Но по зомбоящику путинские пропагандоны будут снова твердить что "от санкций нам еще лучше".
tarxan 09 апреля 2018 | 13:13
norgemann:
Несомненно. Для урашников - Жить стало лучше, жить стало веселее.
belovnikita 09 апреля 2018 | 12:44
Акции вора упали :-)
ringmenn 09 апреля 2018 | 12:47
Пусть у друга пукина попросит деньжат, убытки прикрыть!!!
sborisych 09 апреля 2018 | 12:47
На лондонской бирже приостановлены торги ценными бумагами компании EN+ Олега Дерипаски после резкого падения .. ... на бирже в Гонконге стоимость акций РУСАЛа упала более чем на 50 процентов..
===
А нифера себе.. Многополярный мир, однако- не правда ли, Владимир Владимирыч?
krs_sk 09 апреля 2018 | 12:49
Просто черная полоса у талантливого бизнесмена, а все началось с рыбки )
a8olduin 09 апреля 2018 | 12:49
Да пусть этот дерипаска хоть разориться вообще. Ни холодно не жарко.
belovnikita 09 апреля 2018 | 13:00
a8olduin: а я порадуюсь :-) Чашечку чая выпью за это прекрасное событие
snamor 09 апреля 2018 | 13:05
belovnikita: Секрет успеха от Полишинеля: Радоваться надо своим успехам.)
meteor9 09 апреля 2018 | 13:07
a8olduin: фигово только, что Иркутск с Красноярском накроет из-за этого. Там много людей работает на его предприятиях. Самые высокие зарплаты были там. Фиг устроишься туда просто так без протекции. Я бывал на этих предприятиях, пару тройку лет назад. Экология там вблизи убитая насмерть...
dimavosko 09 апреля 2018 | 13:56
a8olduin: Да пусть этот дерипаска хоть разориться вообще. Ни холодно не жарко.
------------
Наивно рассуждаете. Государство, разумеется, поможет отечественному бизнесмену, пострадавшему от козней Запада. За наш счет.
svoi216 09 апреля 2018 | 12:50
Дерипаска дошел. Следующий Мордашев. А там и до Миллера недалеко.
neyexo 09 апреля 2018 | 12:56
налетай, скупай кто еще не СДН
fedor_v_glaz 09 апреля 2018 | 13:04
Лёд тронулся, господа присяжные заседатели, лёд - тронулся!!! Покатился наш Дерибаска!!! За Рыбку - поделом!
Сейчас ещё одни стервятники поживиться налетят: чайки ЛСДУЗ с СЪЯФУЕм. "Старые люди говорили: падающего подтолкни" (с) Антбиотик, Бандитский Петербург.
tarxan 09 апреля 2018 | 13:16
fedor_v_glaz:
"Натяни ближнего своего, ибо ближний натянет тебя и зело возрадуется"
kochar 09 апреля 2018 | 13:04
Одним решением США обвалила компанию EN+ Олега Дерипаски.
А теперь плебеи думайте где мы,а где США.
snamor 09 апреля 2018 | 13:12
kochar: Вот вы сами себя плебеем обзываете. Зачем так уничижаться?! Гораздо лучше жить гордым человеком.
kochar 09 апреля 2018 | 13:46
snamor: С этой гордыней далеко не уедете.Подумай на досуге путинист ты наш.
snamor 09 апреля 2018 | 13:57
kochar: Гордый человек может проголосовать и за Собчак или Явлинского. Вот на Украине беда, за кого не голосуй, везде торчат американские уши.
ter234 09 апреля 2018 | 13:40
Наша экономика живет только лишь потому что ей позволяет жить США.