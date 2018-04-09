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12:00, 09 апреля 2018

Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручивались по одному антироссийскому сценарию

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян.

«Антироссийская кампания в связи с сообщением об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений о применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования о применении санкций против России».

Карапетян отметил, что Великобритания чаще всего отказывала России в выдаче преступников в тот период, когда Тереза Мей была министром внутренних дел.

Комментарии

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dr_nemos 09 апреля 2018 | 12:21

Когда прокуратура займется своим прямым делом,то..........с удивлением обнаружит, что ничего антиросси

igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 12:24

dr_nemos: 'по одному и тому же сценарию' - только сценарист в Кремле сидит!

bukshish 09 апреля 2018 | 12:21

О, закономерность всё-таки заметил. Осталось вывод правильный сделать - если виновата Россия, то это объяснит всё.

navsegda 09 апреля 2018 | 12:22

Забыл рейс МН 17 , забыл как госдеп заставил оккупировать Крым и забыл что на Донбассе ихтамнет , все по антироссийскому сценарию

mikr 09 апреля 2018 | 12:22

Сюда же смело можно причислить и сбитый украинцами Боинг, и провокации ВАДА против российских олимпийцев.

agamasat 09 апреля 2018 | 12:22

Кто же тебе верит, клоун? Разве только совсем безмозглые...

nanaryfive 09 апреля 2018 | 12:26

agamasat: Пракладки негодують..несагласны они...

nikto_nikak 09 апреля 2018 | 12:23

УжОс! Просто какой-то ужОс! Что делать Саак, скажи!))))) Как жить дальше!)))) Не знаю.....))))) А может хорош чушь пороть для внутреннего пользования. а?

sborisych 09 апреля 2018 | 12:23

Орден, немедля орден яму!

sg80g 09 апреля 2018 | 12:24

Британские ученые объяснили почему выжили Скрипали после яда, от коотрого вообще то погибают в теченгии нескольких минут.
"Профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй объяснил изданию Sky News, каким образом Сергею и Юлии Скрипаль удалось поправиться после отравления смертельным веществом.
В большинстве случаев причиненный нервно-паралитическими веществами ущерб невозможно восстановить, отметил ученый.
Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи. Я уверен, что если бы врачи скорой не прибыли на место происшествия так быстро, они бы не выжили,
сказал он, добавив, что тот человек, который позвонил в скорую, в прямом смысле спас им жизнь.
Хэй отметил, что «от "Новичка" нет полноценного антидота», поэтому медикам приходилось в процессе лечения действовать наугад.
При этом он затруднился ответить на вопрос, каким именно способом «Новичок» выводится из организма пострадавших. "

Алилуйя!

mmakarov14 09 апреля 2018 | 12:25

Поскольку убийство Литвиненко россиянами Луговым и Ковтуном полностью доказано ( а Луговой еще и получил место депутата Госдумы в награду за этот "подвиг"!) - заявление прокурора можно считать публичным признанием что Россия убила Березовского и Скрипаля.

Молодцы, просто блеск. Пишите исчо.

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