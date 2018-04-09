Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручивались по одному антироссийскому сценарию
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян.
«Антироссийская кампания в связи с сообщением об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений о применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования о применении санкций против России».
Карапетян отметил, что Великобритания чаще всего отказывала России в выдаче преступников в тот период, когда Тереза Мей была министром внутренних дел.
Комментарии11
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dr_nemos 09 апреля 2018 | 12:21
Когда прокуратура займется своим прямым делом,то..........с удивлением обнаружит, что ничего антиросси
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 12:24
dr_nemos: 'по одному и тому же сценарию' - только сценарист в Кремле сидит!
bukshish 09 апреля 2018 | 12:21
О, закономерность всё-таки заметил. Осталось вывод правильный сделать - если виновата Россия, то это объяснит всё.
navsegda 09 апреля 2018 | 12:22
Забыл рейс МН 17 , забыл как госдеп заставил оккупировать Крым и забыл что на Донбассе ихтамнет , все по антироссийскому сценарию
mikr 09 апреля 2018 | 12:22
Сюда же смело можно причислить и сбитый украинцами Боинг, и провокации ВАДА против российских олимпийцев.
agamasat 09 апреля 2018 | 12:22
Кто же тебе верит, клоун? Разве только совсем безмозглые...
nanaryfive 09 апреля 2018 | 12:26
agamasat: Пракладки негодують..несагласны они...
nikto_nikak 09 апреля 2018 | 12:23
УжОс! Просто какой-то ужОс! Что делать Саак, скажи!))))) Как жить дальше!)))) Не знаю.....))))) А может хорош чушь пороть для внутреннего пользования. а?
sborisych 09 апреля 2018 | 12:23
Орден, немедля орден яму!
sg80g 09 апреля 2018 | 12:24
Британские ученые объяснили почему выжили Скрипали после яда, от коотрого вообще то погибают в теченгии нескольких минут.
"Профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй объяснил изданию Sky News, каким образом Сергею и Юлии Скрипаль удалось поправиться после отравления смертельным веществом.
В большинстве случаев причиненный нервно-паралитическими веществами ущерб невозможно восстановить, отметил ученый.
Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи. Я уверен, что если бы врачи скорой не прибыли на место происшествия так быстро, они бы не выжили,
сказал он, добавив, что тот человек, который позвонил в скорую, в прямом смысле спас им жизнь.
Хэй отметил, что «от "Новичка" нет полноценного антидота», поэтому медикам приходилось в процессе лечения действовать наугад.
При этом он затруднился ответить на вопрос, каким именно способом «Новичок» выводится из организма пострадавших. "
Алилуйя!
mmakarov14 09 апреля 2018 | 12:25
Поскольку убийство Литвиненко россиянами Луговым и Ковтуном полностью доказано ( а Луговой еще и получил место депутата Госдумы в награду за этот "подвиг"!) - заявление прокурора можно считать публичным признанием что Россия убила Березовского и Скрипаля.
Молодцы, просто блеск. Пишите исчо.