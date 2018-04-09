Дела Сергея Скрипаля, Бориса Березовского и Александра Литвиненко раскручивались по одному антироссийскому сценарию

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян.

«Антироссийская кампания в связи с сообщением об отравлении бывшего офицера ГРУ Скрипаля и его дочери раскручивается британскими властями по провокационному сценарию, аналогичному тому, который уже использовался для бездоказательных обвинений в адрес Российской Федерации по поводу мнимого покушения на Бориса Березовского в Лондоне летом 2003 года и обстоятельств смерти в Великобритании Александра Литвиненко в ноябре 2006 года. Во всех трех случаях проводился массированный вброс бездоказательных обвинений о применении российскими спецслужбами на территории Великобритании отравляющих веществ, в связи с чем заявлялись требования о применении санкций против России».

Карапетян отметил, что Великобритания чаще всего отказывала России в выдаче преступников в тот период, когда Тереза Мей была министром внутренних дел.