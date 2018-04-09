Адвокат опровергает слова главы СК об активном участии сына Олеги Дерипаски в антикоррупционной акции

Адвокат опровергает слова главы Следственного комитета об активном участии сына Олеги Дерипаски в антикоррупционной акции. Об этом Александр Бастрыкин якобы говорил на лекции в Санкт-Петербургском университете.

Среди тех молодых людей, кто 26 марта залез на фонарный столб в центре Москвы, сына владельца «Русала» точно не было, сказала изданию «МБХ.Медиа» адвокат Анастасия Саморукова. Она защищает в суде одного из подростков, кто на самом деле участвовал в той акции и сидел на столбе. По ее словам, там было трое молодых людей. Один из них — сын бывшего депутата Думы от ЛДПР Максима Шингаркина, остальные из простых семей. Причем одному из них нечем сейчас даже заплатить штраф. Троих подростков задержали больше года назад в день антикоррупционного митинга, который организовывал Алексей Навальный. На них составили протоколы о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции. Правда, дело подзащитного Саморуковой Мосгорсуд вернул на новое рассмотрение из-за нарушений. Накануне издание «Фонтанка» рассказало, со ссылкой на очевидцев, что председатель СКР Александр Бастрыкин на лекции для студентов СПбГУ утверждал, что Алексей Навальный может быть связан с Олегом Дерипаской, а сын миллиардера даже забрался на столбы и кричал «Долой коррупцию!».

В той же лекции, по данным «Фонтанки», Бастрыкин утверждал, что и сам Дерипаска еще в 90-е годы был фигурантом коррупционных дел. Однако позже ему все это якобы простили.