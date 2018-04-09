Петрозаводский суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года
Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии в июне 2016 года. Суд начался без потерпевших и их представителей. На заседание они не явились, сообщил судья Александр Смирнов. Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 человек.
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