Акции «РусАла» и En+ резко подешевели на фоне попадания компаний в санкционный список США

Это основные активы российского бизнесмена Олега Дерипаски.

В начале торгов на Московской бирже акции «РусАла» потеряли почти половину стоимости, En+ подешевели более чем на 20 процентов. Так рынок отреагировал на включение компаний в «черный список» Минфина США.

В «РусАле» уже предупредили, что санкции могут привести к техническому дефолту в отношении некоторых кредитных обязательств. Компания может отложить публикацию годового отчета. На фоне новых ограничительных мер в отставку ушел независимый директор En+ Доминик Фрайс.

В прошлую пятницу Минфин США ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников в том числе и в отношении Олега Дерипаски. Миллиардер контролирует почти половину акций «Русала» и две трети акций компании En+. В Соединенных Штатах предпринимателя подозревают в отмывании денег, незаконной прослушке и рэкете.

На 10 процентов упали и акции ВТБ. Это произошло на фоне внесения в санкционный список главы банка Андрея Костина.