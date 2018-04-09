Акции «РусАла» и En+ резко подешевели на фоне попадания компаний в санкционный список США
Это основные активы российского бизнесмена Олега Дерипаски.
В начале торгов на Московской бирже акции «РусАла» потеряли почти половину стоимости, En+ подешевели более чем на 20 процентов. Так рынок отреагировал на включение компаний в «черный список» Минфина США.
В «РусАле» уже предупредили, что санкции могут привести к техническому дефолту в отношении некоторых кредитных обязательств. Компания может отложить публикацию годового отчета. На фоне новых ограничительных мер в отставку ушел независимый директор En+ Доминик Фрайс.
В прошлую пятницу Минфин США ввел санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников в том числе и в отношении Олега Дерипаски. Миллиардер контролирует почти половину акций «Русала» и две трети акций компании En+. В Соединенных Штатах предпринимателя подозревают в отмывании денег, незаконной прослушке и рэкете.
На 10 процентов упали и акции ВТБ. Это произошло на фоне внесения в санкционный список главы банка Андрея Костина.
Комментарии19
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pro_hanov 09 апреля 2018 | 12:07
Доллар уже больше 58 рублей. Ждём антисанкций - будут компенсировать убытки миллиардерам за счёт народонаселения.
nanaryfive 09 апреля 2018 | 12:09
pro_hanov: Фсёёё...крававо-путенский рэжим падает...крым хохлам...сдаёмся...
arye_11 09 апреля 2018 | 12:10
nanaryfive:
Есть время для слов и есть время для дел.
А Олег Дерипаска и прочие российские "дерипаски" наверное считали, что первое будет длиться вечно и второе никогда не наступит.
Просчитались.
oldpartizan 09 апреля 2018 | 12:11
как там искандеры?
a8olduin 09 апреля 2018 | 12:13
arye_11: Ты тут трёхколёсный из Хайфы уже тут пару лет с Россией "делами" борешься. Успехи есть?
arye_11 09 апреля 2018 | 12:18
a8olduin:
Успехи есть?
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Несомненные.
Вона, Дерипаске шею свернули.
Остальные тоже дрожат мелкой дрожью.
Гонят Россию отовсюду, Путин нерукопожатен, экономика в раздрае, фонды исчерпаны, финансы поют романсы, налоги и ЖКХ растут.
И все это я.
Кому я зла пожелаю, тому оно и сбудется.
Кому пожелаю добра, тот его и получит.
pro_hanov 09 апреля 2018 | 12:14
nanaryfive: «путенский рэжим падает.»
Нее, ещё долго путинская шайка сможет издеваться над здравым смыслом. Терпение одураченого населения надолго хватит.
gordy 09 апреля 2018 | 12:10
Скоро оправдаются слова Пескова: стараниями Минфина США в России не останется олигархов?
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 12:20
pro_hanov: что- то уже более не слышно задорного лая путинских пуделей по поводу того, что мы все готовы в санкционные списки записаться! Один бобик , по имени дерипаска сгорее всего сдох, чем жив , на очереди костив и втб! Кто еще хочет в списки? А?
prender 09 апреля 2018 | 12:08
а еще он с навальным связан, не кушает манную кашу и писает мимо писуара, пальце в носу ковыряется . дети не берите с него пример. берите пример с дедушки вовы.
plank1957 09 апреля 2018 | 12:08
Интересно, после такого Путин будет надувать щеки или нет?
student_ru_ru 09 апреля 2018 | 12:19
plank1957: Неправильная постановка вопроса. Ни после, ни до, а вместо - он сконструирован для того, чтобы всегда надувать щёки.)
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 12:22
plank1957: после этого путин со своими дружка еще с большей силой будут надувать ( вдувать) народ, поставив его раком!
ha12raz 09 апреля 2018 | 12:11
К ногтю гнид
tks 09 апреля 2018 | 12:14
Налетай, подешевело!!
Щас Сеченок оперативненько так скупит акции, потом дельце возбудиться, а опосля убытки к прежним владельцам предъявит! Бизнес же, чо?
world_nail 09 апреля 2018 | 12:16
Да ла-а-а-дна, не может быть. Мы же всех вертели и имели на трубе. Обиделись чоли, пендосы? Миру-мир, дипломатам - кокс.
ura_123 09 апреля 2018 | 12:18
Срочно объявить сбор пожертвований СМСками! Отправить "Помощь на Рыбок" и сумму от 100 рублей на номер....
ura_123 09 апреля 2018 | 12:20
ura_123: А чё,он один должен страдать?
Как это по умному-приватизация прибылей и национализация убытков!
podwodnik 09 апреля 2018 | 12:19
"...Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст и купит, и снова продаст, но уже дороже!..." (Золотой телёнок).