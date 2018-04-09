Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке мессенджера «Телеграм», заявил глава ведомства Александр Жаров. В среду 4 апреля истёк 15-дневный срок, отведённый «Телеграму» на то, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Адвокаты мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требование ФСБ не может быть выполнено по техническим причинам.

В конце прошлой недели служба подала исковое заявление в Таганский суд Москвы об ограничении доступа к «Телеграму» в России.