Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке мессенджера «Телеграм»
Роскомнадзор не видит смысла просить о досудебной блокировке мессенджера «Телеграм», заявил глава ведомства Александр Жаров. В среду 4 апреля истёк 15-дневный срок, отведённый «Телеграму» на то, чтобы передать ФСБ ключи шифрования. Адвокаты мессенджера уведомили Роскомнадзор о том, что требование ФСБ не может быть выполнено по техническим причинам.
В конце прошлой недели служба подала исковое заявление в Таганский суд Москвы об ограничении доступа к «Телеграму» в России.
Комментарии5
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vpu2011 09 апреля 2018 | 11:42
в их телеграме послали, и они пошли
vasilevich58 09 апреля 2018 | 11:48
Россияне! Вперёд в прошлое за ботоксным вождём!
На смену интернету возродим газету "Правда" и Почту России.
В ближайшее время появится масса вакансий для владеющих языком с целью наклеивания марок!
timwlad69 09 апреля 2018 | 12:22
Ну а на западе vasilevich58 ,языком овладевают ля того чтобы лизать ботинки припоступлении на работу,а затем уже для издания задницы если успешно справился связыванием ботинок при поступлении на работу.
art_ 09 апреля 2018 | 11:44
надо же , пошли в суд. похоже на суд пучдемона в германии - не могут решить, что с этим все делать.
gregor 09 апреля 2018 | 12:15
Всё зависит от Кадырова .
Кадыров рявкнет , и от мессенджера «Телеграм» отлезут с извинениями .
А кто не понял тот поймёт и будет увеличена сумма контрибуции .
Кадыров , давай ...нагинай ...... .