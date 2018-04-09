Мэр Москвы отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства призывной комиссией

Как рассказал «Медузе» сам Яши, это произошло одновременно с началом весеннего призыва. Председателем призывной комиссии назначен муниципальный депутат Михаил Бирюков, хотя по закону этот пост может занимать только глава округа или его заместитель Яшин сказал, что намерен обжаловать решение Собянина.