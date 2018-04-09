Мэр Москвы отстранил главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина от руководства призывной комиссией
Как рассказал «Медузе» сам Яши, это произошло одновременно с началом весеннего призыва. Председателем призывной комиссии назначен муниципальный депутат Михаил Бирюков, хотя по закону этот пост может занимать только глава округа или его заместитель Яшин сказал, что намерен обжаловать решение Собянина.
Комментарии43
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ukov 09 апреля 2018 | 11:38
нужно вручить илюньке повестку и призвать в ВЧК Вагнера
нх в Москве яйца просиживать!
vasilevich58 09 апреля 2018 | 11:52
ukov: Хороша же у вас, портянок армия, куда солдат в наказание, как в тюрьму отлавливают!
Вот вы бы, пригожинские тролли, одержимые "патриотизмом" и сменили бы клаву на автомат.
Так нет, только сидеть и гадить за компом можете!
midnightblues 09 апреля 2018 | 11:54
vasilevich58: Те дано предписание вылавливать всех
видимо,потери таковы,что проблема с пушечным мясом
боятся,что недобор будет
evgolius7 09 апреля 2018 | 12:01
- Милая, а почему у меня в этом месяце пенсия меньше?
- Вот тут, видите, в последней строке — «Удержано на компенсацию Дерипаске»!
efilika 09 апреля 2018 | 12:01
midnightblues: а Яшин строго по закону действовал бы. Есть освобождение - свободен, если принципиально против - альтернативная служба. С ним точно много не наберешь.
duch_nic 09 апреля 2018 | 12:18
efilika: //а Яшин строго по закону действовал бы.//
А вот это вряд ли.
Вот что пишет сам Яшин: "..в казармы отправились только те, кто действительно хотел служить.//
Видите разницу? Не кто ДОЛЖЕН, а кто ХОТЕЛ.
Интересно, почём стоило призывникам "не хочу"? ;)
efilika 09 апреля 2018 | 12:26
duch_nic: альтернативная служба для кого создана? И предположения делать - дело пустое. "Не хочу" может вообще не звучать. Достаточно сказать про свои убеждения. "Этот закон имеет номер №113-ФЗ и был подписан президентом 25 июля 2002 года. Это право имеют 2 категории граждан: Те призывники, для которых деятельность, связанная с прохождением службы (например, обучение стрельбе из боевого оружия), идет в разрез с моральными принципами (убеждениями) призывника или его религией/верой."
olegleon 09 апреля 2018 | 11:53
ukov: а когда Илья отслужить то успел? он же не в госвузе учился и военной кафедры не было вроде как
vasilevich58 09 апреля 2018 | 12:09
olegleon: Служба в российской армии способствует превращению человека в безмозглого и бессовестного раба.
Именно такие люди нужны нашему верховному вождю!
olegleon 09 апреля 2018 | 12:12
vasilevich58: это понятно, но когда Илья отслужить успел?
bukshish 09 апреля 2018 | 12:17
olegleon: У нас министр обороны в армии не служил. Если не секрет, зачем Вам служба Яшина?
midnightblues 09 апреля 2018 | 12:20
vasilevich58: Собственно,также вероятность превращения в могильный холмик весьма имеет место быть
midnightblues 09 апреля 2018 | 12:22
ukov: ИМЕННО
Давай,дружочек,щас чаек отправим и еще деток наберем
и прямо на свечной заводик в атаку
Ты-я знаю,именно это хочешь!!
nnnmmm 09 апреля 2018 | 11:40
А этот сучонок, загнавший свою бабушку в богадельню, сам то отслужил в армии.
cockeyed 09 апреля 2018 | 11:48
nnnmmm: Так как Яшин служат лишь в НАТО и в армии США - предатель он и в Африке предатель.
vasilevich58 09 апреля 2018 | 12:03
cockeyed: Настоящие "патриоты" служат исключительно на Савушкина 55!
nnnmmm 09 апреля 2018 | 11:40
А этот сучонок, загнавший свою бабушку в богадельню, сам то отслужил в армии.
kottigr1 09 апреля 2018 | 11:44
nnnmmm: Наверное не зря Собянин боится, что Яшин провалит план по мясу...
anemon 09 апреля 2018 | 11:40
И чем он (Собянин) это мотивировал?
cockeyed 09 апреля 2018 | 11:50
anemon: А тем, что Яшин не служил в армии и не имеет понятий об армии - одним словом твой Яшин дебил полный.
prutkov100 09 апреля 2018 | 11:56
cockeyed: Похоже твой оленевод служил или "генералиссимус" шойгу или педведев ? Да и фюрер никогда не служил срочную службу так как сразу стал стукачком , как вся ваша пригожинская компашка .
olegleon 09 апреля 2018 | 11:55
anemon: может быть тем, что Яшин не служил в армии? или он тщательно скрывает свою службу
rampa 09 апреля 2018 | 12:12
olegleon: а какое отношение имеет служба в армии к руководству призывной компанией?
rampa 09 апреля 2018 | 12:21
olegleon: кстати. Бирюков в армии не служил. Почему его Собянин, тоже не служивший в армии, руководителем назначил?
vikwlad 09 апреля 2018 | 12:02
anemon: "И чем он (Собянин) это мотивировал?"
У него мотивация одна - выслуживаться перед своим кремлёвским хозяином.
vasily_k 09 апреля 2018 | 11:40
мелкие пакости "мэрсобянина"
post_v 09 апреля 2018 | 11:41
Со всех округов Москвы идут сведения, что поливальные и уборочные машины ГБУ "Жилищник" ИМИТИРУЮТ поливку и уборку дорог. Например прошлым летом много раз поливальные машины ГБУ "Жилищник" медленно ездили с включенными мигалками, и НИЧЕГО НЕ ПОЛИВАЛИ. Видео таких "поливов" имеется.
То же самое творится с уборочными машинами, которые медленно ездят по тротуарам с включенными мигалками и ПОДНЯТЫМИ щетками.
Зимой чинно ездили строем снегоуборочные машины, которые НЕ УБИРАЛИ снег, а за ними – машины с реагентами, и они эти реагенты на дорогу тоже и не думали сыпать. Но мигалки у всех включены
это прекрасно все знает не только начальство управ, но и руководство префектур, и поскольку они никак этому не противодействуют, стало быть, они кровно заинтересованы в этой закамуфлированной краже денег, которые могли бы быть использованы на нормальное содержание и реальный ремонт жилого фонда и инфраструктуры.
Именно это, как и пресловутая плитка, которую перекладывают каждый год, – истинная характеристика "работы" мэра Собянина.
voviliamus 09 апреля 2018 | 11:43
По закону. Я начальник - ты дурак. Сейчас в России только такой закон.
zolingen 09 апреля 2018 | 11:46
Как ожно доверить ему призывную компанию, если он сродной бабушкой обходится не лучшим образом
platonnekafrin 09 апреля 2018 | 11:50
Собянин решил удушить оппозицию экономически.
prender 09 апреля 2018 | 11:52
еще раз повторю - все потуги демократических, либеральных и всех остальных общественных и политических движений при правлении чекистской хунты заранее обречены на провал и ни к чему позитивному не приведут. Только общество (а его в двнный момент времени в стране нет ) модет заставить уйти нынешних и начать проводить реформы системы , используя институт люстрации, независимой судебной системы и свободных, равноправных выборов.
midnightblues 09 апреля 2018 | 11:56
prender: В стране,населенной папуасами,это невозможно
ostanovka 09 апреля 2018 | 11:54
Ясен пень, этот Яшин же растреплет на весь мир, сколько призывников только из Москвы отправят на дамасскую и лугандонскую скотобойни.
Да и Судан теперь требует русского мяса - там тоже нефть разведали.
rolar 09 апреля 2018 | 12:00
Куда это ЧМО нос сует. За мусором пусть смотрит, да с гавном собачьим разбирается. И правильно сделал Собянин, мразь к армии нельзя допускать.
voviliamus 09 апреля 2018 | 12:06
rolar: Как быть с законом?
rolar 09 апреля 2018 | 12:24
voviliamus: Все это шушира муниципальные депутаты и так чинуш больше чем блох на дворняге.
bigmaikl 09 апреля 2018 | 12:01
Боится Собянин?
mariupol1953 09 апреля 2018 | 12:03
Не допустят они даже к видимости власти оппозиционеров.А закон им не указ.Даже в малом гадят и гадят....и нет на них управы.Печально.
sasass 09 апреля 2018 | 12:05
Зачем интересно - неужели мэр думает , что Яшин сможет сорвать фальсифицированный призыв , что ли...
rus095 09 апреля 2018 | 12:07
Эх не Ильюше Яшину бабла срубить по легкому. зело мудр мэр- знает что либерасты продажны и вороваты.
airjeff 09 апреля 2018 | 12:07
прошел слух, что Яшин Собянина собрался призвать на военною службу, так что решение в пределах необходимой самообороны
persona_non_grata 09 апреля 2018 | 12:07
Весеннее обострение плиткофила?
nikto_nikak 09 апреля 2018 | 12:25
Кстати, а Яшин то служил, аль болезный? А может убеждения не позволили? Аль боялси чего?)))0 Какой из него накрен председатель призывной комиссии?