В Пресненском суде Москвы пройдут предварительные слушания по делу о нападении на журналиста Татьяну Фельгенгауэр
В Пресненском суде Москвы сегодня пройдут предварительные слушания по делу о нападении на журналиста «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Обвиняемому грозит принудительное лечение.
Предварительные слушания — лишь подготовка к судебному разбирательству. По закону, эта стадия процесса проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых, напомню, некто Борис Гриц. Именно он в октябре прошлого года проник в редакцию «Эха Москвы» и ножом ранил Татьяну Фельгенгауэр. Грица задержала охрана редакции, позже он рассказал следствию, что лично с ведущей он не был знаком, однако слушая ее передачи на «Эхе», телепатически общался с журналистке, после чего у него возникла к ней личная неприязнь. После таких заявлений сомнений в проведении психиатрической экспертизы у следствия не осталось. В заключении специалистов говорится, что обвиняемый болен параноидной шизофренией с непрерывным типом течения — с характерными для таких случаев расстройствами: бредовыми идеями и манией преследования. Эксперты полагают, что в момент совершения преступления Гриц не осознавал, что делает.
Психиатрическая экспертиза признала обвиняемого нуждающимся в принудительном лечении.
Комментарии5
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nnnmmm 09 апреля 2018 | 11:37
Да понятно, что только псих мог покуситься на эту лупоглазую страшилку в летах и при телесах.
post_v 09 апреля 2018 | 11:38
что это за мутная история про дружбу семьями родителей Грица и семьи родителей М.Барщевского, о чем писали ВЕСТИ.РУ?
gregor 09 апреля 2018 | 11:39
На принудительное лечение ,нужно отправить пропагандистов ненависти на федеральных каналах . Иногда включаешь и ..... да это сумасшедший дом с сумасшедшими ведущими . Уверен ,каждый психиатр посмотрев передачи по гос каналам ,без труда определит степень невменяемости ведущих этих всех шоу .
Это клиника полная . Куда смотрит Министр здравоохранения ? Или в министерстве такие же ? Ну и страна ...,однако .
gbborg 09 апреля 2018 | 11:48
Сажать надо паразита. Пусть не в тюрягу, но в психушку то точно .... Нельзя оставлять такие деяния безнаказанными.
cockeyed 09 апреля 2018 | 11:54
Следующий раз у неё не будет возможности выжить, а её хлопнут как пить дать - к таким тварям как она любовь народа безгранична.