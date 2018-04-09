Властям Великобритании была выгодна смерть Бориса Березовского, заявил заместитель генпрокурора Саак Карапетян

Властям Великобритании была выгодна смерть Бориса Березовского, заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян на специальном брифинге в Генпрокуратуре. По словам Карапетяна, Березовский умер после того, как собрался вернуться в Россию. Бизнесмен был обнаружен мёртвым в своём дом в марте 2013 года. В полицейском докладе указывается, что следов насильственной смерти не обнаружено.