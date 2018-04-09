Властям Великобритании была выгодна смерть Бориса Березовского, заявил заместитель генпрокурора Саак Карапетян
Властям Великобритании была выгодна смерть Бориса Березовского, заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян на специальном брифинге в Генпрокуратуре. По словам Карапетяна, Березовский умер после того, как собрался вернуться в Россию. Бизнесмен был обнаружен мёртвым в своём дом в марте 2013 года. В полицейском докладе указывается, что следов насильственной смерти не обнаружено.
Комментарии35
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dr_nemos 09 апреля 2018 | 12:19
прокуратура не занимается путинскими наемниками в донбасе, хотя это и есть прямое и наглое нарушение Закона....зато вспоминают березовского...........прокуратура занимается всем, кроме своих прямых обязанностей. Будет ли доверие к этим организмам?
navsegda 09 апреля 2018 | 12:25
Березовский слишком много знал о кремлёвской кухне , вот и убрали чтоб не болтал там лишнего