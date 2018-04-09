Компании Олега Дерипаски продолжают дешеветь. Акции падают на всех биржах
В Гонконге акции РУСАЛА потеряли 50 процентов. Ране РУСАЛ предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду кредитных обязательств.
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В Гонконге акции РУСАЛА потеряли 50 процентов. Ране РУСАЛ предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду кредитных обязательств.
Комментарии28
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serjo1977 09 апреля 2018 | 11:37
Поделом!
kottigr1 09 апреля 2018 | 11:38
serjo1977: Хватит ли у Путина дерипасок для переоформления российского люминия ?
vasilevich58 09 апреля 2018 | 11:40
Узурпатор будет компенсировать потери дерипасок за наш счёт!
evgolius7 09 апреля 2018 | 11:58
Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа.
"Русал" обвалился на 16%, бумаги En+ - на 20%.
На очереди - арест активов в Штатах.
edyatel 09 апреля 2018 | 12:12
vasilevich58: Не надо ничего компенсировать, надо скупить по дешёвке все акции западных инвесторов и распрощаться с ними.
Алюминий и нам самим пригодится.
Надо развивать собственное авиастроение. Хватит летать на Боингах.
vinibi 09 апреля 2018 | 12:16
edyatel: Вы думаете, что все как вы отмороженные смертники, чтобы летать на российском дерьме???
vinibi 09 апреля 2018 | 12:18
vasilevich58: Вот это то и страшно- и я также подумал!!!
arabmot 09 апреля 2018 | 11:37
Писец подкрался незаметно. Интересно, что у нас с ВВП к концу года будет?
vasilevich58 09 апреля 2018 | 11:43
arabmot: "Интересно, что у нас с ВВП к концу года будет?"
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А это мы узнаем на собственной шкуре.
И Дерипаску "утешат" из наших пенсий!
edyatel 09 апреля 2018 | 12:14
vasilevich58: Наших пенсий не хватит даже на чай в офисах Дерипаски
prender 09 апреля 2018 | 11:39
а слабо завалить до 100% , а потом с ними ходить в известное место для поддержания гигиены.
vpu2011 09 апреля 2018 | 11:39
пущай теперь похлопает санкциям
greensleeves 09 апреля 2018 | 11:41
Вот не развелся бы с Полиной Юмашевой - глядишь, и выручили бы. А так... Теперь уже не "член семьи" - можно спасательный круг и не кидать, пусть сам выплывает, как сможет. Не думаю, что Татьяна Дьяченко за него захочет теперь словечко замолвить.
na_v_uho_donosser 09 апреля 2018 | 11:49
Когда говорят, что от санкций польза, то недоговаривают вторую часть, а именно:
От санкций польза... как от проломленного черепа.
edyatel 09 апреля 2018 | 12:17
na_v_uho_donosser: Главная польза в дальнейшем ухудшении нашего сотрудничества с Западом.
nixs 09 апреля 2018 | 11:54
Чем возмещать то будут? Если еще пара десятков строчек из российского крупного бизнеса окажутся в санкционном списке, то спасать придется уже российский бюджет, а не олигархов.
edyatel 09 апреля 2018 | 12:26
nixs: А зачем его спасать. Можно просто никому не платить и всё.
Нам жить без зарплат не привыкать. Вернёмся к бартеру и коммунистическому распределению
ramen 09 апреля 2018 | 11:55
А чего вы хотите? За поддержку Путина придётся отвечать перед всем миром.
edyatel 09 апреля 2018 | 12:22
ramen: А почему вы решили что надо отвечать?
Надо просто не замечать, пусть резвятся.
budweiser23 09 апреля 2018 | 11:57
Путен отвечай жёсткими ответными мерами запланированными ранее, ты же не мог не думать о таких последствиях в противостоянии с супостатом?!
Или спрячешься на неделю?
clingerwinger 09 апреля 2018 | 12:01
А как будут смеяться искандеры, когда эмбарго на нефть и газ введут!! Ой как засмеются!
srk2658lu 09 апреля 2018 | 12:06
Дерипаска срочно просит у Путена аудиенцию.
Он же автор этого санкционного бардака.
Будет просить компенсацию, вашу мать!
budweiser23 09 апреля 2018 | 12:06
Родина в опасности, патриоты, скиньтесь на спасение алюминиевого гиганта.., или слабо?
ramen 09 апреля 2018 | 12:07
budweiser23: Не слабО, а на фиг нужно... Пусть тонет.
chubuk 09 апреля 2018 | 12:25
budweiser23: " или слабо?"
Было бы в тему: Плющенко помогали ювелиркой, пенсионерке - дровами, а этому можно и рублями, но по курсу!
greeg1 09 апреля 2018 | 12:09
Олежка. Иди к нам в ЖКО слесарем-сантехником. У нас завсегда выпить и закусить имеется.
terens 09 апреля 2018 | 12:13
в памятку миллиардеру: 1) не приглашай непроверенных шлюх на свою яхту. 2) никаких телефонов 3) не знакомь шлюх со своими контрагентами 4) не вступай в доверительные отношения со шлюхами
citizenkane 09 апреля 2018 | 12:24
Djadja Vova mi s toboi!!!