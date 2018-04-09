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11:30, 09 апреля 2018

Компании Олега Дерипаски продолжают дешеветь. Акции падают на всех биржах

В Гонконге акции РУСАЛА потеряли 50 процентов. Ране РУСАЛ предупредил, что санкции могут привести к техническим дефолтам по ряду кредитных обязательств.

Комментарии

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serjo1977 09 апреля 2018 | 11:37

Поделом!

kottigr1 09 апреля 2018 | 11:38

serjo1977: Хватит ли у Путина дерипасок для переоформления российского люминия ?

vasilevich58 09 апреля 2018 | 11:40

Узурпатор будет компенсировать потери дерипасок за наш счёт!

evgolius7 09 апреля 2018 | 11:58

Санкции США обрушили стоимость компаний Дерипаски на $2,9 млрд за три часа.
"Русал" обвалился на 16%, бумаги En+ - на 20%.
На очереди - арест активов в Штатах.

edyatel 09 апреля 2018 | 12:12

vasilevich58: Не надо ничего компенсировать, надо скупить по дешёвке все акции западных инвесторов и распрощаться с ними.
Алюминий и нам самим пригодится.
Надо развивать собственное авиастроение. Хватит летать на Боингах.

vinibi 09 апреля 2018 | 12:16

edyatel: Вы думаете, что все как вы отмороженные смертники, чтобы летать на российском дерьме???

vinibi 09 апреля 2018 | 12:18

vasilevich58: Вот это то и страшно- и я также подумал!!!

arabmot 09 апреля 2018 | 11:37

Писец подкрался незаметно. Интересно, что у нас с ВВП к концу года будет?

vasilevich58 09 апреля 2018 | 11:43

arabmot: "Интересно, что у нас с ВВП к концу года будет?"
______________________________________________________________________________
А это мы узнаем на собственной шкуре.
И Дерипаску "утешат" из наших пенсий!

edyatel 09 апреля 2018 | 12:14

vasilevich58: Наших пенсий не хватит даже на чай в офисах Дерипаски

prender 09 апреля 2018 | 11:39

а слабо завалить до 100% , а потом с ними ходить в известное место для поддержания гигиены.

vpu2011 09 апреля 2018 | 11:39

пущай теперь похлопает санкциям

greensleeves 09 апреля 2018 | 11:41

Вот не развелся бы с Полиной Юмашевой - глядишь, и выручили бы. А так... Теперь уже не "член семьи" - можно спасательный круг и не кидать, пусть сам выплывает, как сможет. Не думаю, что Татьяна Дьяченко за него захочет теперь словечко замолвить.

na_v_uho_donosser 09 апреля 2018 | 11:49

Когда говорят, что от санкций польза, то недоговаривают вторую часть, а именно:
От санкций польза... как от проломленного черепа.

edyatel 09 апреля 2018 | 12:17

na_v_uho_donosser: Главная польза в дальнейшем ухудшении нашего сотрудничества с Западом.

(комментарий скрыт)

nixs 09 апреля 2018 | 11:54

Чем возмещать то будут? Если еще пара десятков строчек из российского крупного бизнеса окажутся в санкционном списке, то спасать придется уже российский бюджет, а не олигархов.

edyatel 09 апреля 2018 | 12:26

nixs: А зачем его спасать. Можно просто никому не платить и всё.
Нам жить без зарплат не привыкать. Вернёмся к бартеру и коммунистическому распределению

ramen 09 апреля 2018 | 11:55

А чего вы хотите? За поддержку Путина придётся отвечать перед всем миром.

edyatel 09 апреля 2018 | 12:22

ramen: А почему вы решили что надо отвечать?
Надо просто не замечать, пусть резвятся.

budweiser23 09 апреля 2018 | 11:57

Путен отвечай жёсткими ответными мерами запланированными ранее, ты же не мог не думать о таких последствиях в противостоянии с супостатом?!
Или спрячешься на неделю?

clingerwinger 09 апреля 2018 | 12:01

А как будут смеяться искандеры, когда эмбарго на нефть и газ введут!! Ой как засмеются!

srk2658lu 09 апреля 2018 | 12:06

Дерипаска срочно просит у Путена аудиенцию.
Он же автор этого санкционного бардака.
Будет просить компенсацию, вашу мать!

budweiser23 09 апреля 2018 | 12:06

Родина в опасности, патриоты, скиньтесь на спасение алюминиевого гиганта.., или слабо?

ramen 09 апреля 2018 | 12:07

budweiser23: Не слабО, а на фиг нужно... Пусть тонет.

chubuk 09 апреля 2018 | 12:25

budweiser23: " или слабо?"
Было бы в тему: Плющенко помогали ювелиркой, пенсионерке - дровами, а этому можно и рублями, но по курсу!

greeg1 09 апреля 2018 | 12:09

Олежка. Иди к нам в ЖКО слесарем-сантехником. У нас завсегда выпить и закусить имеется.

terens 09 апреля 2018 | 12:13

в памятку миллиардеру: 1) не приглашай непроверенных шлюх на свою яхту. 2) никаких телефонов 3) не знакомь шлюх со своими контрагентами 4) не вступай в доверительные отношения со шлюхами

citizenkane 09 апреля 2018 | 12:24

Djadja Vova mi s toboi!!!

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