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11:30, 09 апреля 2018

Акции ВТБ на московской бирже упали на 10 процентов после включения Андрея Костина в «чёрный список» Минфина США

Акции ВТБ на московской бирже упали на 10 процентов после включения Андрея Костина в «чёрный список» Минфина США. Сам Костин ранее назвал «мелочами» своё включение в список. «Мы это переживём», — уверен банкир.

Комментарии

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aroswen 09 апреля 2018 | 11:33

это прекрасно! жирному борову вставили ))

rsilk 09 апреля 2018 | 11:34

aroswen: Раньше стояла очередь, что бы попасть в санкционный список....

arabmot 09 апреля 2018 | 11:35

"То ли еще будет, то ли еще будет, о-ё-ёй..."

serge_moro 09 апреля 2018 | 11:42

arabmot: Горят торговые центры,падают акции и рубль.,Что же будет следующие 6 лет с Россией,если не прошло еще и месяца с выборов президента ,а уже все горит и падает

patrik05 09 апреля 2018 | 11:45

«Мы это переживём», — уверен банкир...

Жидокомиссаров пережили и жидосанкции переживём.

oldpartizan 09 апреля 2018 | 12:14

ясен пень переживёт.
пенсионеры компенсируют.

vse_tam_budem 09 апреля 2018 | 11:45

aroswen: Да не только ему.....
https://smart-lab.ru/q?sector_id%5B%5D=2&sector_id%5B%5D=14&val_middle_gt=0&capitalization_gt=0&is_state_owned=-1&val_middle_lt=-1&capitalization_lt=-1&is_exporter=-1

igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 11:49

aroswen: мелочь , но так приятно!

abbam 09 апреля 2018 | 12:07

aroswen: вот зачем эхо всё время врёт я не понимаю всё же легко проверить, заходим на сайт биржи и видим что не на 10, а на 6...

sergo13 09 апреля 2018 | 12:13

aroswen: Вы глупость говорите, или вы забыли что политика РФ направленна на освобождение от уплаты налогов тех кто попал под санкции, а теперь додумайся сам кто будет за них платить налоги? Овец и баранов постригут еще раз))))

mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 11:34


Почему нацдилер не издаёт указ о запрете падения росакций на всех биржах в мире?

blindpew_33 09 апреля 2018 | 11:43

mikhail_spb_: так года 4 назад уже собирались отказаться от всяких там международных рейтинговых агентств, которые вечно очерняют наше величие. И создать своё зеркало, в котором мы будем отражаться всегда прекрасными и сияющими.
Потом как-то всё заглохло, но пора бы уже возобновить.

meteor9 09 апреля 2018 | 12:05

blindpew_33: суверенное рейтинговое агентство - "Святая Русь"

pro_hanov 09 апреля 2018 | 11:51

mikhail_spb_: «Почему нацдилер не издаёт указ »

Потому что инаугурации ещё не было. Вот вступит в должность наш новый президент, и тут же издаст нужные указы, и всё наладится. Дайте ему время)

hz6691 09 апреля 2018 | 11:36

Костин, как всегда прав, на его личных доходах санкции не отразятся!

kottigr1 09 апреля 2018 | 11:40

hz6691: Костин ещё и денег на скупке подешевевших активов ВТБ заработает... Всё равно убытки банка будут оплачивать простые россияне...

sergo13 09 апреля 2018 | 12:18

hz6691: Все верно, просто из налогов граждан, вместо строителства больниц и школ, ремонта дорог дадут денег банку и все. И не только этому банку, и всем остальным пострадавшим. Потомучто население бунтовать не будет - есть для них успокоитель - Росгвардия. А вот члегов ОПГ озеро обижать нельзя, бо они сами утопят вовочку в кремлевском сортире и росгвардия тока поможет!

nixs 09 апреля 2018 | 11:37

А ведь могли весь ВТБ включить, тогда бы дефолт пришлось объявлять. А судя по всему каток санкций только разгоняется. И я не вижу никого в США, кто бы хотел снять санкции с России, олигархов, чиновников и рос. бизнеса при текущей власти в РФ. Тем более, что любое смягчение санкций должно теперь быть одобрено двумя партиями в Конгрессе, которые настроено очень мега негативно к Путину.

tks 09 апреля 2018 | 11:40

Ясен перец, отребитель сеченской колбаски переживёт, чай, в день неслабо выходит? В скольких % от магарыча Сечена?*

* Магарыч Сечена - 8 лммончиков в сутки.

blindpew_33 09 апреля 2018 | 11:40

А вот этим точно бабла из бюджета отвалят, причём в несколько раз больше, чем убытки от санкций.
Под это дело Костин постарается заштопать и другие дыры в бизнесе, которых у ВТБ всегда хватает.
Дерипаску могут кинуть, но не ВТБ.

sab171 09 апреля 2018 | 11:42

походу камни с неба не фантастика

sergirusso 09 апреля 2018 | 11:42

Мелочи все это. Все рано или поздно устаканится. Кто сейчас вспомнит дефолт 1998 года? Правда и о банке "СБС - Агро" не слыхать ужо давно. Мироздание вечно, но люди умирают. Так и тут. Придут новые люди, имеющие способности к бизнесу, а не назначенцы на финансовые потоки....

meteor9 09 апреля 2018 | 12:08

sergirusso: тогда, увы, это не касалось внешеполитических моментов - санкций и такого напряжения в международных делах, тогда руководство страны не противостояло условному Западу и пр. Ситуация немного другая теперь...

prender 09 апреля 2018 | 11:42

Где теперь ваши комментарии господа санкционники - нам пефиг, пусть включают в списки. алик с ромкой наверное вертушку оборвали советуяся - что делать% все пропало . клиент уезжает. гипс снимают.

plank1957 09 апреля 2018 | 11:43

Чего стоят всякие надувания щек типа: услышьте нас сейчас? Услышали. Получите ответ и распишитесь в этом!

olegleon 09 апреля 2018 | 11:45

ещё на 10%-15% упадут и надо ВТБ из выкупать. продали то их по высокой цене, а выкуп по низкой.

budweiser23 09 апреля 2018 | 11:46

Путиномика трещит по швам...Трампнаш пенетрирует не снимая с жертвы штанов
Что это за "партнёр"???????

sergirusso 09 апреля 2018 | 11:51

budweiser23: Обама - чмо, Трамп - молодец!

gennomov 09 апреля 2018 | 11:48

Более того Костин счастлив включением его в почетный список вместе с рыбаком Дерибасом.

(комментарий скрыт)

oneoretwo 09 апреля 2018 | 11:54

«Мы это переживём», — уверен банкир.
-------------------------------
попал бы на свои кровные/сворованные - другие песни бы пел...

platonnekafrin 09 апреля 2018 | 11:54

Вы то переживете... Но пока толстый сохнет, худой сдохнет.

mamiluk 09 апреля 2018 | 11:55

"мелочи" достают...еще вытряхнут из "штатнин" вместе с наличными и их носителей...а то народ напрягали...вот посмотрим как без миллиардов-то живется...на одну зарплату они превратятся в нищих маргиналов....кто они без крыши диктатора? Нули без палочек...все эти миллеры ссечины...гопота уличная...

sergirusso 09 апреля 2018 | 11:59

«Порвалась цепь великая, порвалась — расскочилася одним концом по барину, другим по мужику!..» Это Некрасов об отмене крепосного права в России в 1861 году. А в 2014 рухул Ялтинско - Потсдамский миропорядок.

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srk2658lu 09 апреля 2018 | 12:08

Это только начало!

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sborisych 09 апреля 2018 | 12:10

Однако он о себе с уваженьицем- «мы это переживём».

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