Кирсан Илюмжинов отказался уходить в отставку с поста президента ФИДЕ
Таким образом, он ответил совету шахматной федерации, которая призвала его сложить полномочия.
Война Илюмжинов с президентским советом ФИДЕ продолжается чуть больше году. За это время он пережил несколько вспышек, но в эти выходные бабахнуло по-крупному. Вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос публично заявил о своем желании баллотироваться на пост главы федерации, а затем призвал Илюмжинова уйти. Совет фронду поддержал. За резолюцию с призывом к отставке действующего президента проголосовали 14 из 15 его членов.
Вот только Илюмжинова это явно не впечатлило. В интервью «Интерфаксу» он заявил, что никуда уходить не собирается. Более того, по словам Илюмжинова, осенью, когда пройдут очередные выборы президента ФИДЕ, он вновь будет выдвигать свою кандидатуру. Совет пока взял паузу, которая смахивает на затишье перед бурей. Напомним, осенью он фактически лишил президента полномочий. Илюмжинов сохранил пост, но фактической руководство делами ФИДЕ с тех пор осуществляет Макропулос.
Илюмжинов находиться в санкционном списке США. Из-за этого швейцарские банки грозят заморозить счета ФИДЕ.
Комментарии14
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mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 11:10
Этот тоже покинет свой пост только ногами вперёд?
sborisych 09 апреля 2018 | 11:20
mikhail_spb_:
LДа хрен ему это удастся.. Пусть и не мечтает. Тут ведь, милок, называй это хучь политикой, хучь не политикой- а попал в списки- выйди вон..
P.S. А наше солнце красное всё талдычит, как заведенный, про какой- то многополярный мир..
vasilevich58 09 апреля 2018 | 12:11
За него и раньше голосовали в основном африканские страны, где ни кто и как фигуры правильно расставить не знает.
Он их голоса просто покупал.
cattt 09 апреля 2018 | 11:11
С пукина пример берет, забронзовел сталкер инопланетный!
vladimirbelarus 09 апреля 2018 | 11:12
Берёт пример со своего ботоксного божка. На выход только вперёд ногами.
sasass 09 апреля 2018 | 11:13
Иилюмжинова невозможно снять - за него гуманоиды стоят...
oneoretwo 09 апреля 2018 | 11:13
ФИДЕ - это не плешивая юрисдикция: вышибут и не спросят...
kochar 09 апреля 2018 | 11:16
То есть до посинения или ногами вперёд.
Эта зараза и к нему пристала.
Как впрочем ко всем блюдолизам.
michalich 09 апреля 2018 | 11:22
Если он уйдет, на его место сразу придут солдаты НАТО ))
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 11:25
ну в кулуарах то он может себя продолжать считать президентом ФИДЕ...
Может даже назначить себя президентом и верховным правителем Марса и Сникерса !!!
avorozhev Александр Ворожев 09 апреля 2018 | 11:34
Доигралси ...уй на скрипке!
prender 09 апреля 2018 | 11:36
хоть в фиде , но президент. жги кирсанка, где ж ты столоваться бужешь без фиды, никак невозможно без нее родимой.
provincial49 09 апреля 2018 | 11:44
А пинка дать не пробовали?
nikolaitschi 09 апреля 2018 | 11:46
Будет теперь сам с собой в поддавки резаться?