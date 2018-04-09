Кирсан Илюмжинов отказался уходить в отставку с поста президента ФИДЕ

Таким образом, он ответил совету шахматной федерации, которая призвала его сложить полномочия.

Война Илюмжинов с президентским советом ФИДЕ продолжается чуть больше году. За это время он пережил несколько вспышек, но в эти выходные бабахнуло по-крупному. Вице-президент ФИДЕ Георгиос Макропулос публично заявил о своем желании баллотироваться на пост главы федерации, а затем призвал Илюмжинова уйти. Совет фронду поддержал. За резолюцию с призывом к отставке действующего президента проголосовали 14 из 15 его членов.

Вот только Илюмжинова это явно не впечатлило. В интервью «Интерфаксу» он заявил, что никуда уходить не собирается. Более того, по словам Илюмжинова, осенью, когда пройдут очередные выборы президента ФИДЕ, он вновь будет выдвигать свою кандидатуру. Совет пока взял паузу, которая смахивает на затишье перед бурей. Напомним, осенью он фактически лишил президента полномочий. Илюмжинов сохранил пост, но фактической руководство делами ФИДЕ с тех пор осуществляет Макропулос.

Илюмжинов находиться в санкционном списке США. Из-за этого швейцарские банки грозят заморозить счета ФИДЕ.