Ракетный удар по Сирии мог нанести Израиль, заявляют в Москве и Дамаске

База сирийских ВВС была атакована минувшей ночью.

По базе Т4 стреляли около четырех утра из воздушного пространства Ливана, не пересекая границ Сирии, говорят российские военные. По их сведениям, это были два самолета F-15 ВВС Израиля. При этом подразделениям ПВО Сирии удалось сбить пять из восьми ракет. Но три все же достигли аэродрома. Среди персонала авиабазы есть погибшие и раненые, говорят в Дамаске. Точное количество их не сообщается. В Москве заверили, что среди российских советников никто не пострадал.

После первых сообщений об авиа ударе арабская пресса говорила, что ракеты летели со стороны Средиземного моря. Еще накануне американские власти грозили Дамаску ответными мерами после появления информации о применении отравляющих веществ в Восточной Гуте. Однако сегодня в Пентагоне сказали, что к обстрелу не причастны. О том, что они не проводили свою операцию против сирийской базы, сказали и французские военные. В Иерусалиме же предположения о том, что это были израильские самолеты, пока не комментировали.

Израиль наносил удар по этой же базе в начале года. Тогда целью был расположенный там иранский центр управления беспилотниками. Системе ПВО удалось сбить один израильский самолет. Экипаж катапультировался над территорией Израиля.