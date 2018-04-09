Ракетный удар по Сирии мог нанести Израиль, заявляют в Москве и Дамаске
База сирийских ВВС была атакована минувшей ночью.
По базе Т4 стреляли около четырех утра из воздушного пространства Ливана, не пересекая границ Сирии, говорят российские военные. По их сведениям, это были два самолета F-15 ВВС Израиля. При этом подразделениям ПВО Сирии удалось сбить пять из восьми ракет. Но три все же достигли аэродрома. Среди персонала авиабазы есть погибшие и раненые, говорят в Дамаске. Точное количество их не сообщается. В Москве заверили, что среди российских советников никто не пострадал.
После первых сообщений об авиа ударе арабская пресса говорила, что ракеты летели со стороны Средиземного моря. Еще накануне американские власти грозили Дамаску ответными мерами после появления информации о применении отравляющих веществ в Восточной Гуте. Однако сегодня в Пентагоне сказали, что к обстрелу не причастны. О том, что они не проводили свою операцию против сирийской базы, сказали и французские военные. В Иерусалиме же предположения о том, что это были израильские самолеты, пока не комментировали.
Израиль наносил удар по этой же базе в начале года. Тогда целью был расположенный там иранский центр управления беспилотниками. Системе ПВО удалось сбить один израильский самолет. Экипаж катапультировался над территорией Израиля.
Комментарии44
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ostanovka 09 апреля 2018 | 11:07
Мог Израиль, а могла и Вануату.
И Россия сама запросто могла по себе отбомбиться.
Русские, а вы докажите, что это не вы. А не докажете.
avp235 09 апреля 2018 | 11:14
ostanovka:
Израиль? Да нет, их там не было.
book_publisher 09 апреля 2018 | 11:24
Простой вопрос: Кому выгодно?
Простой ответ: США или Израилю.
navsegda 09 апреля 2018 | 11:27
book_publisher: Простой ответ России и Сирии , что бы перевести стрелки и обвинить США и Израиль . Ваша логика и по Скрипалю и по сбитому боингу
book_publisher 09 апреля 2018 | 11:40
navsegda:
Ваш "простой" ответ - не простой, а хитровы@баный.
Типа, выгодно России, чтобы, типа, обвинить США и Израиль, которым это реально выгодно. Не надо плодить лишних сущностей...
book_publisher 09 апреля 2018 | 11:43
А по Скрипалю и боингу, вы абсолютно правы.
Они (Запад) и убили-с...
Даже сценарии одинаковые.
ukov 09 апреля 2018 | 11:29
book_publisher:
придется опять за полярным кругом ГУЛАГ открывать...
педерастов с мёртвого моря где-то перевоспитывать надо!
vasilevich58 09 апреля 2018 | 12:01
ukov: Если такой смелый, бери калаша и к Вагнеру, ловить педерастов на берегу Мёртвого моря!
Боюсь только, что твоя тушка ещё долго не сможет разложиться в его безжизненной воде.
bilrot 09 апреля 2018 | 12:10
ukov: Так кому открывать ? По Вашему открывали то те , кто сейчас живет на Красном море . А у прочих " то изгородь развалится , то охрана перепьется . "
tks 09 апреля 2018 | 11:46
book_publisher: Если цель докопаться до сути, то первый вопрос: что произошло; второй вопрос - как произошло; и только третий - кому выгодно.
С третьего вопроса как правило начинают либо некомпетентные, либо несведущие, либо подлые персонажи.
book_publisher 09 апреля 2018 | 11:51
tks:
Пор первым двум вопросам разве есть вопросы?
А "подлые персонажи" - это те которые уводят в сторону от главного вопроса "Кому выгодно?"
vasilevich58 09 апреля 2018 | 12:05
Если удар нанёс Израиль, это в течение суток максимум появится в местных новостях. Пока всё глухо.
tks 09 апреля 2018 | 12:09
book_publisher: Конечно, есть: пока озвучка идет с одной строны.
А "подлые персонажи" - это изобретатели "версий" по сбитому Боингу и Скрипалям. Догадаетесь с трех попыток, кто это?
plantagenista 09 апреля 2018 | 11:56
book_publisher: Это могли сделать некие южноамериканские силы.Или африканские.А Израиль друг России и заинтересован в спокойствии на своих северных границах
apels 09 апреля 2018 | 12:12
plantagenista: Именно из-за заинтересованности в безопасности своей границы и бомбят. Ибо бемпилотники Ирана Израилю там нафиг не нужны.
vikwlad 09 апреля 2018 | 11:14
"При этом подразделениям ПВО Сирии удалось сбить пять из восьми ракет"
Опять врут. Ничего они там не сбили.
midnightblues 09 апреля 2018 | 11:20
vikwlad: Смешно читать даже
никогда не поверю
evgolius7 09 апреля 2018 | 11:14
Сирийская армия такая мощная, что может наносить сокрушительные удары сама по себе.
andy66 09 апреля 2018 | 11:37
"А может это Зинка деньги взяла?" (С)
trender 09 апреля 2018 | 12:03
ostanovka: Эти дебилы, бля, перехватили всё наше супероружие!! "Это не мы, настамнет, вывсёвретиии, гдевашидоказательства, этовысами, и намэтоневыгодно". Что делать?!! Тут даже "Кузя" не поможет. Тем более, он простудился и кашляет после последнего похода. Не, ну так нечестно! Ещё партнеры называются. ((( Надо в ООН на них пожаловаться.
kottigr1 09 апреля 2018 | 11:08
Хорошо, что среди ИХТАМНЕТов почти нет пострадавших, а если и есть - то имена их засекречены, а если и известны их имена - то ВЫФСЁВРЕТИ...
cattt 09 апреля 2018 | 11:14
kottigr1: Доигрались, Израиль плюнул в душу, теперь моркови еврейской нам не видать, отыграются ВКС на нас.
olegleon 09 апреля 2018 | 11:14
Пентагон моментально открестился от этого. а Израиль, пока нет подтверждения, что россияне не пострадали, боится брать на себя ответственность
andreyoo 09 апреля 2018 | 11:17
Эт чё? Израиль решил пошакалить и под шумок американских угроз нанести свой удар, что стравить "стратегических партнеров"?
bobrik 09 апреля 2018 | 11:17
Как всегда доблестная российская ПВО рапортует о том, что сбила 8 из 5 выпущенных ракет, но остальные 5 попали в цель.
Обломки сбитых израильских ракет они по традиции до сих пор показать не сумели. Надо полагать, в этот раз обязательно покажут! Ведь не может же МОРФ врать!
from_russia_with_boyaryshnik 09 апреля 2018 | 11:19
Два Ф - 15 отстрелялись восемью ракетами "воздух - поверхность" тяжёлого класса. вояки Млордора , у вас всё нормально с головой ? Или вы просто обосрались жидко ? Это просто физически быть не может ;)))
andre_klimov 09 апреля 2018 | 11:28
from_russia_with_boyaryshnik:
Это они просто прижились тут, пообвыклись. Ну, принято в Средиземноморье приукрашать и приумножать. Традиция такая. Хоть греков спросите, хоть турков.
mjau 09 апреля 2018 | 11:23
Россия осуществила провокацию против иранских сил, дислоцированных на этой авиабазе, чтобы затем свалить все на Израиль или Штаты.
sasass 09 апреля 2018 | 11:24
Плохие дела у Сирийцев все ракеты ПВО уже выпущены - в запасе уже нет и поэтому две вражеские ракеты и прорвались ,а возить их из России проблематично и они слишком дорогие если они С-300 или С-400 ...
gregor 09 апреля 2018 | 11:26
Ракетный удар по Сирии мог нанести Израиль, заявляют в Москве и Дамаске
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Странно , а Москва разве не бомбит Сирию ? Уже 4 раза побеждали и выводили войска . А может Это Украина или Навальный ?
sjuzanna 09 апреля 2018 | 11:27
Такая маленькая страна, а обидчиков определить не умеют.
plantagenista 09 апреля 2018 | 11:59
sjuzanna: Сирия?Ну какая же она маленькая.Ливан меньше.Лесото ещё того меньше.
vlabumur 09 апреля 2018 | 11:32
Ракетный удар по Сирии мог нанести Израиль,
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Путин, заявил, что российские военные помогли сирийской армии сокрушить «наиболее боеспособную группу международных террористов»,
Он добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».
Ждем-с.
ramen 09 апреля 2018 | 11:50
Нашли топор за лавкой. Израиль давно уже бомбит мясника Асада и прочих ХАМАСов на территории Сирии. И никто из этого тайны не делает. Только РФовцы почему-то удивлённые глаза делают. Сколько уже складов и колонн израильтяне разбомбили. И правильно сделали.
plantagenista 09 апреля 2018 | 12:03
ramen: Не может быть.Иран владеет полностью данным театром военных действий и не раз заявлял,что не позволит Израилю своевольничать.Иран врать не станет.Так что это тне Израиль
zolingen 09 апреля 2018 | 11:50
А не важно кто стрелял. Главное, чтоб усвоили, что за малейшее применение химии, будут карать.
ramen 09 апреля 2018 | 11:58
zolingen: И это абсолютно правильно.
Не хрена химическое оружие применять. Вот посмотрите:
http://rusjev.net/2018/04/08/armiyu-sirii-i-rossiyu-obvinyayut-v-novom-primenenii-himicheskogo-oruzhiya/
dan24 09 апреля 2018 | 11:53
Это вопрос или ответ за С-400 для Турции?.
plantagenista 09 апреля 2018 | 11:54
Турции выгодно,Японии выгодно,Нигерии ещё того выгодней
nf5096004 09 апреля 2018 | 11:54
Если верить России, то получается, что она никогда и ни в каких авантюрах не замешена. Причем, даже тогда, когда ее носом в содеянное тыкают. Ну не может быть страна такой чистой и безупречной в международных отношениях, если внутри страны полное пренебрежение собственными гражданами. Хотя бы один раз в виде исключения в чем-нибудь признались. Может и доверять больше стали.
len56 09 апреля 2018 | 11:54
Надо уже Тегеран пощупать за вымя...За то,что Грибоедова убили...
peresvet73 09 апреля 2018 | 12:05
Так Асад же накрыт куполом российских ПРО! Мало того, что хвалёные российские системы не защитили союзника, так они даже не определили направление удара. И Турция покупает это говно?!
bigmaikl 09 апреля 2018 | 12:05
А "могла" и Россия. Докажите!
zhrv 09 апреля 2018 | 12:08
Уж кто только не оттоптался на этой несчастной земле, после того как Россия взялась ее защищать...
Ну прямо по Бредбери - помощь защитника приводит за собой новые проблемы.