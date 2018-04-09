"В начале торгов на московской бирже акции компаний Дерипаски упали на 20–40% из-за включения в санкционный список США"

В начале торгов на московской бирже акции компаний Олега Дерипаски упали на 20–40% из-за включения в санкционный список США. На негативную динамику по акциям РусАла повлияло сообщение компании о том, что санкции могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на её бизнес.

В скором времени компании Дерипаски могут частично вернуть свою стоимость, считает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. «Скорее всего, ситуация стабилизируется на уровне меньшем, чем был, но большем, чем сейчас», — сказал он. — «Риски «Русала» неизбежно выросли из-за введения санкций. При этом очевидно, что США является важным рынком для алюминия, не единственным, но, в любом случае, важным». По мнению Родионова. Падение акций РусАла не должны иметь значительных последствий.

США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении некоторых российских бизнесменов и их компаний. Больше всех пострадал Олег Дерипаска. Это прямое следствие того, что бизнесмен неоднократно заявлял о своей близости к Кремлю. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.

В списке компаний, попавших под санкции, сразу несколько связанных с Дерипаской. В частности, это РусАЛ, агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», Группа ГАЗ.