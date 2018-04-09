В начале торгов на московской бирже акции компаний Дерипаски упали на 20–40% из-за включения в санкционный список США
В начале торгов на московской бирже акции компаний Олега Дерипаски упали на 20–40% из-за включения в санкционный список США. На негативную динамику по акциям РусАла повлияло сообщение компании о том, что санкции могут привести к техническим дефолтам и негативно повлиять на её бизнес.
В скором времени компании Дерипаски могут частично вернуть свою стоимость, считает профессор Высшей школы экономики Иван Родионов. «Скорее всего, ситуация стабилизируется на уровне меньшем, чем был, но большем, чем сейчас», — сказал он. — «Риски «Русала» неизбежно выросли из-за введения санкций. При этом очевидно, что США является важным рынком для алюминия, не единственным, но, в любом случае, важным». По мнению Родионова. Падение акций РусАла не должны иметь значительных последствий.
США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении некоторых российских бизнесменов и их компаний. Больше всех пострадал Олег Дерипаска. Это прямое следствие того, что бизнесмен неоднократно заявлял о своей близости к Кремлю. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказала обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
В списке компаний, попавших под санкции, сразу несколько связанных с Дерипаской. В частности, это РусАЛ, агрохолдинг «Кубань», «Базовый элемент», Группа ГАЗ.
Комментарии33
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aroswen 09 апреля 2018 | 11:02
это прекрасно! доктор пришёл бугага
dorin1987 09 апреля 2018 | 11:03
aroswen: А ждерипаске-то чего - ему выплатит компенсацию население РФ.
kottigr1 09 апреля 2018 | 11:05
aroswen: Если 1,5% экономики, которые РФ занимает в общей мировой экономике, ещё сдуются, то нынешняя Россия ничем не станет отличатся от площади Антарктиды, населенной пингвинами...
perestarok 09 апреля 2018 | 11:21
kottigr1: "Если 1,5% экономики, которые РФ занимает в общей мировой экономике, ещё сдуются, то нынешняя Россия ничем не станет отличатся от площади Антарктиды, населенной пингвинами..."
Вы так переживаете за Россию, что мне за Вас беспокойно. Выпейте глицинчика.
kottigr1 09 апреля 2018 | 11:36
perestarok: Зря удивляетесь.. Для Вас Россия - место для зарабатывания сребреников, а для меня - место жительства..
vikwlad 09 апреля 2018 | 11:05
Больше всех пострадал Олег Дерипаска - кошелёк Вована.
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 11:04
а путен сиравно хароооооооший !!!!!
mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 11:05
Простым россиянам пока не ясно, в чём их выгода от новых антироссийских санкций.
Они с нетерпением джут у телевизоров разъяснений ведущих политологов и кремлёвских экономистов.
scorpio_ 09 апреля 2018 | 11:15
mikhail_spb_: Объявление в бутике на Садовом: "Внимание, уважаемые покупатели - Шарфики и табакерки более 1шт. в руки не продаются"
ha12raz 09 апреля 2018 | 11:05
Бурная радость патриотов.......санкции хорошо !.
perestarok 09 апреля 2018 | 11:08
"В начале торгов на московской бирже акции компаний Дерипаски упали на 20–40% из-за включения в санкционный список США"
Говорили Дерипаске, что бизнес надо вести в России.
aroswen 09 апреля 2018 | 11:22
perestarok:
передурок, в рашке нет бизнеса. есть "труба"(tm) - а дальше кто какой краник сможет к ней прикрутить ))
neon001 09 апреля 2018 | 11:22
perestarok: а какой бизнес? тут же нет производства. куда он свое выкопанное продаст и кому? тем более, по мировым ценам ему тут никто не заплатит.
hz6691 09 апреля 2018 | 11:28
perestarok: Кому в России продавать продукцию?
ze_danil 09 апреля 2018 | 11:09
импортозаместим люминий чугунием!!!
ivar1964 09 апреля 2018 | 11:10
//По мнению Родионова. Падение акций РусАла не должны иметь значительных последствий.//
Ясен перец! Это же только на пользу России! Да хоть Пескова спросите! Или Думу! Они завсегда подтвердят!
amebix 09 апреля 2018 | 11:12
Забавно, что Романа Аркадьевича Абрамовича не трогают, видать залистал кому надо, хитрец.
perestarok 09 апреля 2018 | 11:17
amebix: "Забавно, что Романа Аркадьевича Абрамовича не трогают, видать залистал кому надо, хитрец."
Он же Челсями владеет. А то пошлёт этот клуб на хер. Кто будет содержать английскую команду? А на дворе кризис.
dirizhabli 09 апреля 2018 | 11:13
Все, что угодно, но только не состояние уныния вызывают подобные новости.
belovnikita 09 апреля 2018 | 11:15
Ах, как это прекрасно!
Спасибо США за борьбу с рашским ворьём!
zabral 09 апреля 2018 | 11:16
Как упали так и поднимутся. Без алюминия не туды и не суды
ivfn 09 апреля 2018 | 11:21
Чтобы помочь Дерипаске. пенсионерка Вера Петровна перечислила ему свою пенсию.
БУДЬ КАК ПЕТРОВНА --ПОМОГИ ОЛИГАРХАМ!!!!
sasass 09 апреля 2018 | 11:28
Дерибаска терпит крах и кого-то кроет матом от безысходности ...
bobrik 09 апреля 2018 | 11:30
Как говорится, "и рыбку съесть"!
riots 09 апреля 2018 | 11:30
Не смешите наши искандеры. (С)
tks 09 апреля 2018 | 11:31
Акции деРыбаськи упали?
Ничё, щас Сечен их скупит, налетай, подешевело!
А можно и ваще афёрку крутануть, под такую динамику!
registrator 09 апреля 2018 | 11:33
Т.е санкции ни что иное как обыкновенный грабеж средь бела дня под завывания о нарушении демократии и прочая, прочая.
rash 09 апреля 2018 | 11:35
Негативная динамика - изящно завернули, слабо сказать: рухнули, обрушились и т.д.
chubuk 09 апреля 2018 | 11:39
А кто-то смеялся над Дерипаской. что дешевую девку зацепил, а девка-то оказалась ценой в миллиарды зеленых. Кто из олигархов может себе такое еще позволить? Абрамович, Усманов, Прохоров, слабо вам?
avorozhev Александр Ворожев 09 апреля 2018 | 11:40
Антиресно, а ентот дери, как его паско, чо ли , гордится, что оно в списке, али нет?
belovnikita 09 апреля 2018 | 12:01
avorozhev: а н ебен зя его знает :-)
nikolaitschi 09 апреля 2018 | 11:44
Акции не упали, а сплотились вокруг президента.
lecitoyen_ 09 апреля 2018 | 11:44
приходько придётся менять гондольера, обдерипаске не до катаний. а как славненько было... уух. пролил господь свет на нечисть