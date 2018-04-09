Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров
Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров и с 11 апреля начинает проверку армянских предприятий. На российский рынок поставки осуществляют две компании.
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Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров и с 11 апреля начинает проверку армянских предприятий. На российский рынок поставки осуществляют две компании.
Комментарии10
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rampa 09 апреля 2018 | 10:42
а что Россельхознадзор имеет право проверять армянские предприятия?
olegleon 09 апреля 2018 | 10:46
rampa: имеют право запретить экспорт, если не дадут проверить.
ostapbey 09 апреля 2018 | 10:50
olegleon: ты болван Штюбинг!!! Сказал бы тебе разведчик Путин..
Но скажу тебе я.. Опущусь к тебе..Соизволю..
АРМЕНИЯ!!!! и ТУРЦИЯ!! совместно!!! СОВМЕСТНО!!
Повторяю Армения и Турция СОВМЕСТНО плевали на Россию.
Помидоры?? А помидоры все равно в мусорную яму под бульдозер!!!))
rampa 09 апреля 2018 | 10:51
olegleon: ну это понятно. Запретить мы любим. Конечно от этого пострадают бедные россияне, но кого это когда волновало
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 10:53
rampa: Уже до Армении добрались?Хотя вроде Турция и турецкий султан в последнее время прямо обихаживают НашегоВсё!
art_ 09 апреля 2018 | 10:46
Помидоры в апреле могут быть иранскими, турецкими, узбекскими... но никак не армянскими. Хотя с теплой зимой и все более генномодифицированной пластмассой все может приключиться.
a_111111 09 апреля 2018 | 10:51
У Турции и Армении закрыта граница. И, кстати, с армянской стороны охраняется российскими погранцами.
ostapbey 09 апреля 2018 | 10:54
a_111111: погранцы только боярку лакают?? Или за коньяк на нейтральной полосе у помидоров цветы....Необычайной красоты!!
buzukin939 09 апреля 2018 | 10:53
Давно пора прекратить закупки говнотурецких растущих в антисанитарных условиях и хрен знает на чем и ужасной земле тепличных помидоров - штобы турки строем ходили. Много ли этого продукта нужно городу? Нескольких современных теплиц вполне достаточно - хватает же тепличных огурцов, штобы обеспечить изобилие на всю зиму? А там и лето - и вот оно, щастье, хрусти не хочу :)
timwlad69 09 апреля 2018 | 10:55
Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров
Россельхознадзор заподозрил Армению в реэкспорте турецких помидоров и с 11 апреля начинает проверку армянских предприятий. На российский рынок поставки осуществляют две компании.
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Да об этом целое кино на канале Россиия 24 сняли.
Разницы нет между белорусскими ананасами и армянскими помидорами которые там сроду не росли.
Да и вообще, где на Кавказе занимались ощеводством в промышленных маштабах?!