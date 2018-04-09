В Новосибирске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении медицинского работникам с малышами-отказниками
Одна из местных жительниц сняла видео в новосибирской детской больнице № 4. Медсестра швырнула на кровать 8-месячную девочку. Очевидица также слышала шлепки и предположила, что ребёнка били. В Следственном комитете отметили, что указанный эпизод мог быть не единичным.
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nns33 09 апреля 2018 | 10:46
В Следственном комитете отметили, что указанный
эпизод мог быть не единичным.
======= без сомнения. Вот такие зверюги лечат деток. И ,скорее всего,для других сотрудников это не секрет. Выгнать всех с "волчьим билетом".Начиная с Гг. врача,начмеда,зав отделением,ст. мед. сестры. Представляю,как их кормят,подмывают,что происходит там ночью.