В Новосибирске возбуждено уголовное дело о жестоком обращении медицинского работникам с малышами-отказниками

Одна из местных жительниц сняла видео в новосибирской детской больнице № 4. Медсестра швырнула на кровать 8-месячную девочку. Очевидица также слышала шлепки и предположила, что ребёнка били. В Следственном комитете отметили, что указанный эпизод мог быть не единичным.