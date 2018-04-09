Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию 500 миллиардов рублей

Это средства, выведенные россиянами, которые на родине осуждены по экономическим статьям. Об этом Чайка сказал в интервью НТВ.

В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут «заморозить» подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.

По данным генпрокурора, в Великобритании находятся более 60 человек, объявленных Россией в международный розыск.