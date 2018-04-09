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10:30, 09 апреля 2018

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию 500 миллиардов рублей

Это средства, выведенные россиянами, которые на родине осуждены по экономическим статьям. Об этом Чайка сказал в интервью НТВ.

В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут «заморозить» подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.

По данным генпрокурора, в Великобритании находятся более 60 человек, объявленных Россией в международный розыск.

Комментарии

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vata_putya 09 апреля 2018 | 10:33

ворюга говорит о краденном

oo0oo 09 апреля 2018 | 10:43

Если эти деньги будут возвращены в Россию, экономика Британии рухнет. Заслуженный конец бывшей жестокой преступной империи.

snips 09 апреля 2018 | 10:46

oo0oo: заслуженый конец у тебя во рту терпила

fessgray 09 апреля 2018 | 10:48

oo0oo: вы понимаете насколько это мало? ))) меньше 10 млрд фунтов... у Абрамовича в 2 раза больше... а тут Англия. Мировая финансовая столица ... Но не вернут по другой причине :-)

kottigr1 09 апреля 2018 | 10:53

fessgray: вы понимаете насколько это мало? ))) меньше 10 млрд фунтов...
----------------------------------------------------------------------
Так ведь и Чайка просит вернуть только свои....

donez 09 апреля 2018 | 10:53

oo0oo: А вы вообще то знаете разницу между финансами и экономикой. В России к сегодняшнему дню например не знают...

budweiser23 09 апреля 2018 | 10:48

Юра, где ты был раньше?
Эх, Юра... какой же ты чудак!

grigorev 09 апреля 2018 | 10:35

Ага! Вот не ссорились бы англичане с Россией и не пришлось бы возвращать 500 млрд. рублей.

rampa 09 апреля 2018 | 10:38

grigorev: это что Англия у России украла 500млрд рублей? Почему она должна возвращать?

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 10:40

Просто от кастинга на роль каппо мафии- ну там вывоз журналистов в лес, Бастрыкин перешел к кастингу на роль Паниковского- "дай миллион!". Очередь за кражей гуся.

ivar1964 09 апреля 2018 | 10:44

grigorev: Полагаете, вернут?

kottigr1 09 апреля 2018 | 10:55

ivar1964: Полагаете, вернут?
-------------------------------------------------------------
В Англии ответят, что никогда ещё не держали в руках столько рублей и никогда их в Англии в таких количествах не видели..

blindpew_33 09 апреля 2018 | 10:35

В этой новости прекрасно абсолютно всё.
Даже не знаю, с какого конца комментировать. :-)))

max3446 09 апреля 2018 | 10:35

Все по закону. Это наши деньги, которые у нас украли оппозиционные либерасты и сбежали. Верните нам их!

budweiser23 09 апреля 2018 | 10:50

max3446: либерасты ...., но если приглядитесь, они очень похожи на путерастов!

max3446 09 апреля 2018 | 10:51

budweiser23: не вижу сходства вообще. в России воруют только годеповские оппозиционеры. Во власти кто крадет тех сразу потом сажают

chichanik 09 апреля 2018 | 10:37

А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.

- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?

- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!

sproter 09 апреля 2018 | 10:38

Великобритания может смело возвращать эти деньги. Вскоре они вернутся обратно, но уже через ЛСДУЗа и ЙФЯУ9.

yozhovy_kvach 09 апреля 2018 | 10:38

Бриты не дураки, скажут: а где доказательства, что это ваши деньги? тут чайки и обделаются.

gvs 09 апреля 2018 | 10:38

Сыночку на бизнес не хватает )))

ts 09 апреля 2018 | 10:38

Не в Англии ли те прокуроры московские, которые крышевали игорный бизнес и не понесли никакого наказания???

plank1957 09 апреля 2018 | 10:39

Разбежался.

mavreh 09 апреля 2018 | 10:41

Пусть сначала сам вернёт жизни, которые его сыновья с подельниками - цапками отняли!
Мразь...

maximiv969 09 апреля 2018 | 10:42

Надо самого себя в розыск подать, товарищщщь ген. прокурор!

trans 09 апреля 2018 | 10:44

А сынков своих потрясти не хочешь? а проверить с каких шишей прессекретарь Песков на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха? а откуда у Володина шикарное поместье?

gennomov 09 апреля 2018 | 10:46

На компенсацию Дерибасу, рыба дорого стоит.

timwlad69 09 апреля 2018 | 10:47

Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию 500 миллиардов рублей
-------------------
Вот господа в российском правительстве и западные инвесторы и основания для того чтобы определить цену социального содержания государственной системе чтобы пошли инвесторы в Россию .
Туже самую проблему решают и на западе.
Только не надо решать стоимость социальной государственной системе урезанием прожиточных минимумов. Это же внутренний рынок потребителей и создателей рабочих мест и социальной занятости.
Больше внимание надо уделять партийной общественной народнофрнтальной палате и движениям.

zelic2011 09 апреля 2018 | 10:55

А списочек слабо опубликовать ?

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