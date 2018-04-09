Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию 500 миллиардов рублей
Это средства, выведенные россиянами, которые на родине осуждены по экономическим статьям. Об этом Чайка сказал в интервью НТВ.
В Великобритании с февраля действует закон, по которому власти могут «заморозить» подозрительные активы иностранцев, пока те не объяснят происхождение денег или имущества.
По данным генпрокурора, в Великобритании находятся более 60 человек, объявленных Россией в международный розыск.
Комментарии28
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vata_putya 09 апреля 2018 | 10:33
ворюга говорит о краденном
oo0oo 09 апреля 2018 | 10:43
Если эти деньги будут возвращены в Россию, экономика Британии рухнет. Заслуженный конец бывшей жестокой преступной империи.
snips 09 апреля 2018 | 10:46
oo0oo: заслуженый конец у тебя во рту терпила
fessgray 09 апреля 2018 | 10:48
oo0oo: вы понимаете насколько это мало? ))) меньше 10 млрд фунтов... у Абрамовича в 2 раза больше... а тут Англия. Мировая финансовая столица ... Но не вернут по другой причине :-)
kottigr1 09 апреля 2018 | 10:53
fessgray: вы понимаете насколько это мало? ))) меньше 10 млрд фунтов...
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Так ведь и Чайка просит вернуть только свои....
donez 09 апреля 2018 | 10:53
oo0oo: А вы вообще то знаете разницу между финансами и экономикой. В России к сегодняшнему дню например не знают...
budweiser23 09 апреля 2018 | 10:48
Юра, где ты был раньше?
Эх, Юра... какой же ты чудак!
grigorev 09 апреля 2018 | 10:35
Ага! Вот не ссорились бы англичане с Россией и не пришлось бы возвращать 500 млрд. рублей.
rampa 09 апреля 2018 | 10:38
grigorev: это что Англия у России украла 500млрд рублей? Почему она должна возвращать?
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 10:40
Просто от кастинга на роль каппо мафии- ну там вывоз журналистов в лес, Бастрыкин перешел к кастингу на роль Паниковского- "дай миллион!". Очередь за кражей гуся.
ivar1964 09 апреля 2018 | 10:44
grigorev: Полагаете, вернут?
kottigr1 09 апреля 2018 | 10:55
ivar1964: Полагаете, вернут?
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В Англии ответят, что никогда ещё не держали в руках столько рублей и никогда их в Англии в таких количествах не видели..
blindpew_33 09 апреля 2018 | 10:35
В этой новости прекрасно абсолютно всё.
Даже не знаю, с какого конца комментировать. :-)))
max3446 09 апреля 2018 | 10:35
Все по закону. Это наши деньги, которые у нас украли оппозиционные либерасты и сбежали. Верните нам их!
budweiser23 09 апреля 2018 | 10:50
max3446: либерасты ...., но если приглядитесь, они очень похожи на путерастов!
max3446 09 апреля 2018 | 10:51
budweiser23: не вижу сходства вообще. в России воруют только годеповские оппозиционеры. Во власти кто крадет тех сразу потом сажают
chichanik 09 апреля 2018 | 10:37
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
- Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
- Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждём не дождёмся,
Когда же ты снова пришлёшь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!
sproter 09 апреля 2018 | 10:38
Великобритания может смело возвращать эти деньги. Вскоре они вернутся обратно, но уже через ЛСДУЗа и ЙФЯУ9.
yozhovy_kvach 09 апреля 2018 | 10:38
Бриты не дураки, скажут: а где доказательства, что это ваши деньги? тут чайки и обделаются.
gvs 09 апреля 2018 | 10:38
Сыночку на бизнес не хватает )))
ts 09 апреля 2018 | 10:38
Не в Англии ли те прокуроры московские, которые крышевали игорный бизнес и не понесли никакого наказания???
plank1957 09 апреля 2018 | 10:39
Разбежался.
mavreh 09 апреля 2018 | 10:41
Пусть сначала сам вернёт жизни, которые его сыновья с подельниками - цапками отняли!
Мразь...
maximiv969 09 апреля 2018 | 10:42
Надо самого себя в розыск подать, товарищщщь ген. прокурор!
trans 09 апреля 2018 | 10:44
А сынков своих потрясти не хочешь? а проверить с каких шишей прессекретарь Песков на зарплату госслужащего живет на уровне олигарха? а откуда у Володина шикарное поместье?
gennomov 09 апреля 2018 | 10:46
На компенсацию Дерибасу, рыба дорого стоит.
timwlad69 09 апреля 2018 | 10:47
Генпрокурор России Юрий Чайка потребовал от Великобритании вернуть в Россию 500 миллиардов рублей
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Вот господа в российском правительстве и западные инвесторы и основания для того чтобы определить цену социального содержания государственной системе чтобы пошли инвесторы в Россию .
Туже самую проблему решают и на западе.
Только не надо решать стоимость социальной государственной системе урезанием прожиточных минимумов. Это же внутренний рынок потребителей и создателей рабочих мест и социальной занятости.
Больше внимание надо уделять партийной общественной народнофрнтальной палате и движениям.
zelic2011 09 апреля 2018 | 10:55
А списочек слабо опубликовать ?