Акции компании Олега Дерипаски упали на 20–40% в начале торгов на московской бирже
Дерипаска и его основные активы включены в американский санкционный список. В «чёрном списке» им другой крупный акционер РусАла Виктор Вексельберг, сообщает «Интерфакс».
Комментарии17
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gvs 09 апреля 2018 | 10:32
Рыбка "опустила" Дерипаску )))
boltzmann_ 09 апреля 2018 | 10:36
gvs: разве Рыбка Крым захватила?
arye_11 09 апреля 2018 | 10:40
boltzmann_:
Шутки шутками, но если Дерипаска будет терять кажный день по паре-тройке миллиардов, то через месяц о Дерипаске можно говорить в прошедшем времени.
shicotus_live 09 апреля 2018 | 10:53
arye_11: А что значит "теряет"? Фишка, как я понимаю, в том, что это виртуальные деньги. А вот растущие цены на алюминий приносят реальные. Производства то не останавливаются и контракты выполняются.
aroswen 09 апреля 2018 | 10:54
shicotus_live:
чем сегодня вашу банду кормят? дошираком? или уже ролтоном?
rktq 09 апреля 2018 | 10:37
Вспомнилось:
Гениальный выход нашел Г.Форд, когда его решили нагнуть с Уолл Стрит.
mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 10:39
Пишут, что биржевики не исключают падения "русала" на 70%.
Привет акционерам!
aisterh 09 апреля 2018 | 10:40
Это тебе за красноярских детей в том числе..
plank1957 09 апреля 2018 | 10:43
Дерипаска попал. Кто следующий?
silver1972 09 апреля 2018 | 10:43
Да похоже америкосы нашли наконец мозоль на которую надо давить. А то от их санкций до этого только обычные люди страдали
budweiser23 09 апреля 2018 | 10:45
Санкции идут нам на пользу...
В. Путен
nixs 09 апреля 2018 | 10:49
Как санкции то действуют. Вот еще сотню компаний российских так обложат и дефолт Россия будет объявлять..
bobiksdoh 09 апреля 2018 | 10:52
Мдя, это не Рыбку чпокать на яхте.
ly4_sveta 09 апреля 2018 | 10:53
Давить гадов - ворье и жулье.
timber_head 09 апреля 2018 | 10:54
Вообще говоря, по буржуйским меркам, падение акций за день торгов даже на 3-5% это кризис, на 10% - крах. А 20-40% это просто каздым.
mr_samgin 09 апреля 2018 | 10:55
Ленин был прав, буржуазия не может без войн.
basel812 09 апреля 2018 | 10:55
Поднимем пенсионный возраст до ста лет и спасём Олега!