Российские военные не пострадали в результате ракетного удара по авиабазе в сирийской провинции Хомс, сообщили в Министерстве обороны. Там утверждают, что удары нанесли израильские истребители. Всего было выпущено 8 ракет.

Об обстреле базы минувшей ночью сообщило официальное сирийское агентство САНА. По его данным, есть погибшие и раненые. Израильские военные пока воздерживаются от комментариев.