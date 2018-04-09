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10:29, 09 апреля 2018

Российские военные не пострадали в результате ракетного удара по авиабазе в сирийской провинции Хомс

Российские военные не пострадали в результате ракетного удара по авиабазе в сирийской провинции Хомс, сообщили в Министерстве обороны. Там утверждают, что удары нанесли израильские истребители. Всего было выпущено 8 ракет.
Об обстреле базы минувшей ночью сообщило официальное сирийское агентство САНА. По его данным, есть погибшие и раненые. Израильские военные пока воздерживаются от комментариев.

Комментарии

22

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sensei54 09 апреля 2018 | 10:32

Конашенков точно не пострадал.

olegleon 09 апреля 2018 | 10:44

sensei54: "Израильские военные пока воздерживаются от комментариев. "
ну вот пусть выступит, а то израильтяне бояться на себя ответственность взять пока не знают пострадал ли кто из россиян

sensei54 09 апреля 2018 | 10:50

olegleon: А чего им бояться?
По обыкновенному телефону - "ребята, валите, подлётное время пол часа".
И никаких недоумений.

polit_person 09 апреля 2018 | 10:53

olegleon: Да нет. О сбитых своих самолетах они выступят скорее всего через месяц, не ранее.

gvs 09 апреля 2018 | 10:35

Вагнеровцы не считаются. Во-первых, они не военные, а во-вторых - совсем не российские. ))))

mayk18 09 апреля 2018 | 10:38

gvs: А в третьих -ИХТАМНЕТ

podwodnik 09 апреля 2018 | 10:36

Что в Сирии вообще делают российские военные? Мы же два раза там уже победили? Даже Путин на парад приезжал, правда не на белом коне :)

mayk18 09 апреля 2018 | 10:46

podwodnik: Канал Хизбаллы-Аль Манар рассказал дня три назад как будут уничтожены самолеты ВВС Израиля в Сирии:в случае налета на 4 сек включатся радары ПВО , они засекут самолеты и отключатся а из засады всякие С200300или400-нанесут удары и посбивают там нафиг.Видать 4 сек это много-ВВС Израиля успели сделать шасси из Сирии..

luger_max_otto 09 апреля 2018 | 10:46

К каждому значимому событию- победоностное окончание войны в Сирии!
Вон, скоро Путина будут инаугировать- как же без победы в маленькой, но победоносной войне- то обойтись?

mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 10:36


Израильская военщина ударила по любимому россиянами сирийскому диктатору-убийце!
В ответ российские бульдозеры будут давить мацу?

aisterh 09 апреля 2018 | 10:37

Значит накрыло всех - скорей всего и генералов каких нибудь.. Война - она такая

greeg1 09 апреля 2018 | 10:38

Все хорошие дела делаются молча.

testmeter 09 апреля 2018 | 10:38

А как могли пострадать российские военнные, которых уже давно тамнет, как известно?

sensei54 09 апреля 2018 | 10:44

testmeter: Зато министерству обороны очень хорошо известно, что выпущено именно 8 ракет.
Откуда дровишки?

polit_person 09 апреля 2018 | 10:55

sensei54: Наверное посчитали сбитые ракеты.

mavreh 09 апреля 2018 | 10:39

Как всегда - если где запахло дерьмом и кровью - значит, вмешался Израиль...

bozman1944 09 апреля 2018 | 10:42

mavreh: Проветри свою квартиру.

vlabumur 09 апреля 2018 | 10:40

так вроде победили?

Путин, заявил, что российские военные помогли сирийской армии сокрушить «наиболее боеспособную группу международных террористов», Он добавил, что «если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели».

Фигня какая то получается.

budweiser23 09 апреля 2018 | 10:40

Что не новость, то "засада"!

Свалки, пожары, санкции, дефолты,инсинуации .... одно дерьмо со всех сторон!

Спасибо Путену за верный путь!

max3446 09 апреля 2018 | 10:42

Ну что, как минимум удар возмездия по Израилю надо нанести, например по базе, откуда самолеты этой станы чудовища взлетали

snikkersnepper 09 апреля 2018 | 10:44

Эховская копипаста в своем репертуаре.

"Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", – сказано в сообщении.

Ну никак не осилить...

provincial49 09 апреля 2018 | 10:55

Вот что значит иметь высокоточное оружие: есть убитые, раненые, но среди них ни одного российского военного. Бывшие наши сограждане и их дети не хотят нанести вреда военным с исторической Родины - СССР. А вот "проклятые пиндосы" отбомбились по вагнеровцам без всякой сентиментальности. А тупые портянки еще евреев жидами обзывают. Стыдно, отребье саушкинское!
PS Вызывает интерес только одно - а где, во время нанесения удара, находились наши хваленые С-300, 400, и т.д.? Или тоже проявили братскую солидарность с израильтянами...

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