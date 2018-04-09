Московский «Локомотив» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу

При этом увеличить отрыв от «Спартака» железнодорожникам не удалось.

Интрига сохраняется. «Локомотив» в воскресение обыграл со счетом 1-0 «Ростов». Мог победить и крупнее, но три очка тут куда важнее зрелищности и разгромов. Главный из преследователей железнодорожников, «Спартак» свой матч также выиграл. В Каспийске красно-белые разгромили «Анжи» — 4-1. Сейчас разрыв между первым и вторым местом равен двум очкам, но «Локомотив» еще может увеличить его, ибо команда Юрия Семина имеет игру в запасе. В их борьбу может вмешаться и ЦСКА.

Армейцы отстают от «Спартака» на шесть очков, но имеют в запасе аж две игры. Одну из них они проведут уже сегодня. На родной ВЭБ-Арене команда Виктора Гончаренко примет «Динамо». А вот «Зенит» о чемпионских планах может забыть. Команда Роберто Манчини, которой осенью прочили титул, проиграла «Краснодару» со счетом 1-2. Десять очков за шесть игр не отыграть. Самого Манчини на следующий день после поражения заметили в аэропорту Рима. По слухам, он прилетел на переговоры о посте главного тренера сборной Италии.

Чемпионат России завершиться уже через месяц.