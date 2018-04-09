Московский «Локомотив» сохранил лидерство в чемпионате России по футболу
При этом увеличить отрыв от «Спартака» железнодорожникам не удалось.
Интрига сохраняется. «Локомотив» в воскресение обыграл со счетом 1-0 «Ростов». Мог победить и крупнее, но три очка тут куда важнее зрелищности и разгромов. Главный из преследователей железнодорожников, «Спартак» свой матч также выиграл. В Каспийске красно-белые разгромили «Анжи» — 4-1. Сейчас разрыв между первым и вторым местом равен двум очкам, но «Локомотив» еще может увеличить его, ибо команда Юрия Семина имеет игру в запасе. В их борьбу может вмешаться и ЦСКА.
Армейцы отстают от «Спартака» на шесть очков, но имеют в запасе аж две игры. Одну из них они проведут уже сегодня. На родной ВЭБ-Арене команда Виктора Гончаренко примет «Динамо». А вот «Зенит» о чемпионских планах может забыть. Команда Роберто Манчини, которой осенью прочили титул, проиграла «Краснодару» со счетом 1-2. Десять очков за шесть игр не отыграть. Самого Манчини на следующий день после поражения заметили в аэропорту Рима. По слухам, он прилетел на переговоры о посте главного тренера сборной Италии.
Чемпионат России завершиться уже через месяц.
Комментарии2
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vinibi 09 апреля 2018 | 10:14
В голове один мотив чемпион- Л О К О М О Т И В ! ! ! - дальнейших успехов Юрию Палычу!!!
djuga 09 апреля 2018 | 10:35
vinibi: дальнейших успехов Юрию Палычу!!!
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Хоть и болею за Спартак, но признаю - Сёмин молодец, заслуженно уважаемый человек!
Рад и за него, и за Локомотив.
По моим прикидкам Локо должен выиграть чемпионат с отрывом в одно очко от Спартака. Но если хоть раз оступится - будет вторым.