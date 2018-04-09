В Челябинской области не менее 10 учащихся почувствовали себя плохо в школе и после занятий, сообщает местный сайт U24 со ссылкой на родителей школьников. По их словам, подобное произошло в школе впервые. В отделе образования сообщили, что школа закрыта до выяснения обстоятельств, но никакого карантина нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность».