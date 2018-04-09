В Челябинской области не менее 10 учащихся почувствовали себя плохо в школе и после занятий
В Челябинской области не менее 10 учащихся почувствовали себя плохо в школе и после занятий, сообщает местный сайт U24 со ссылкой на родителей школьников. По их словам, подобное произошло в школе впервые. В отделе образования сообщили, что школа закрыта до выяснения обстоятельств, но никакого карантина нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность».
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kazlevich1949 09 апреля 2018 | 10:07
Там русский дух - "рутением 106" пахнет???
payalnick 09 апреля 2018 | 10:13
Опять этот Костя Иночкин
miropajic 09 апреля 2018 | 10:21
" 6 апреля из школы в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия поступили 13 школьников в возрасте от семи до 15 лет, — напомнил Владимир Шишков. — В настоящее время девять детей выписаны, ещё четверо находятся в лечебном учреждении с подозрением на простудные заболевания."
"Детям резко стало плохо на утренней линейке в минувшую пятницу. По данным прокуратуры Нагайбакского района, отравление детей пока не подтверждено. Сейчас рассматриваются версии об инфекционном заболевании и духоте в помещении. Специалисты Роспотребнадзора взяли в школе пробы воздуха и воды, занятия приостановили до выяснения причин произошедшего."
Оригинал материала: https://chelyabinsk.74.ru/text/incident/418121974571015.html
-----------------------
Вот вы ж писаки!!
cockeyed 09 апреля 2018 | 10:25
... а во сне и на унитазе они как себя чувствовали? Эхо в своём репертуаре - морозит фуйню как и желтый сайт U24. Сколько раз этот фейковый портал ловился на распространении вранья, а эхо как беззубая бабка растаскивает враньё по головам.
max3446 09 апреля 2018 | 10:30
Снова боевики ничтожество наврального? Теперь уже стали травить своих товарищей школьников?