Адвокатопровергла слова Бастрыкина об участии сына Дерипаски в митинге сторонников Навального 26 марта

Адвокат Анастасия Саморукова опровергла слова Александра Бастрыкина об участии сына Олега Дерипаски в митинге сторонников Навального 26 марта прошлого года. Глава Следственного комитета утверждал, что на акции одним из молодых людей, которые забрались на столб на Пушкинской площади и кричали «Долой коррупцию» был и сын Дерипаски. «Это полное враньё. Я знаю всех трёх мальчиков лично. Один из них – мой подзащитный. Ни к Дерипаске, ни к другим олигархам эти мальчики и близко отношения не имеют», — сказал Саморукова «МБХ-медиа». По её словам, одному из подростков даже неч6ем заплатить штраф.