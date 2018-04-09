Адвокатопровергла слова Бастрыкина об участии сына Дерипаски в митинге сторонников Навального 26 марта
Адвокат Анастасия Саморукова опровергла слова Александра Бастрыкина об участии сына Олега Дерипаски в митинге сторонников Навального 26 марта прошлого года. Глава Следственного комитета утверждал, что на акции одним из молодых людей, которые забрались на столб на Пушкинской площади и кричали «Долой коррупцию» был и сын Дерипаски. «Это полное враньё. Я знаю всех трёх мальчиков лично. Один из них – мой подзащитный. Ни к Дерипаске, ни к другим олигархам эти мальчики и близко отношения не имеют», — сказал Саморукова «МБХ-медиа». По её словам, одному из подростков даже неч6ем заплатить штраф.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 09 апреля 2018 | 10:07
"По её словам, одному из подростков даже неч6ем заплатить штраф. "
неужели же Навальный или Ходорковский ему не помогут из своих миллионов??
huyt 09 апреля 2018 | 10:08
Вобщем заврались. Ихтамнет, вывсеврете,онизаблудились. А теперь новенькое - ЭТОБЫЛНЕОН..
grigorev 09 апреля 2018 | 10:38
huyt: / А теперь новенькое - ЭТОБЫЛНЕОН.. /
Ну тогда еще одно -МЫЭТОНЕГОВОРИЛИ.
protiv777 09 апреля 2018 | 10:14
Реальных сторонников этого проходимца не больше 10%. Остальные просто приходят потусоваться, пива попить, кто то с желанием в толпе безнаказанно похулиганить. Это говорил даже столь любимый белоленточниками Венедиктов.
galina6837 09 апреля 2018 | 10:19
Щас Дериписька подаст на Обасракина в суд и его тоже отправят в тюрьму Таиланда к рыбкам
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 09 апреля 2018 | 10:26
тот которому нечем заплатить точно дирибаскин...
chichanik 09 апреля 2018 | 10:31
Акции остановили падение ...
sproter 09 апреля 2018 | 10:32
Бастрыкин будет на столбе то же самое кричать.