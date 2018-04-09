Председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын ушёл в отставку

На его место претендует бывший глава Кузбасса Аман Тулеев, его возможное назначение раскритиковал руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.

Место для Амана Тулеева освободили. Спикер парламента Кузбасса Алексей Синицын со словами о том, что теперь займётся преподаванием и адвокатской работой, написал заявление об отставке. В нём он назвал состав парламента Кемеровской области командой Тулеева. «Считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе неё будет её лидер». Тулеев с поста губернатора региона ушёл первого апреля после трагедии в торговом центре в Кемерове и гибели 64-х человек при пожаре, большинство маленькие дети, смотревшие мультик в кинотеатре. И после массового митинга у здания администрации с требованиями его срочной отставки. Впрочем, довольно быстро Тулееву перешёл в региональном парламенте мандат одного из коллег-единороссов, а группа депутатов Госдумы от Кузбасса предложила выдвинуть экс-главу Кузбасса на пост спикера облсовета народных депутатов. Против этого выступил руководитель фракции единой России в Госдуме Сергей Неверов. Он назвал инициативу неправильной и сказал, что люди просто не поймут такого решения.

Нового председателя парламента Кузбасса изберут уже завтра на внеочередной сессии облсовета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на нескольких парламентариев. Тулеева называют единственным кандидатом. Он уже возглавлял облсовет с 1994 по 97-й годы.