Председатель парламента Кемеровской области Алексей Синицын ушёл в отставку
На его место претендует бывший глава Кузбасса Аман Тулеев, его возможное назначение раскритиковал руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов.
Место для Амана Тулеева освободили. Спикер парламента Кузбасса Алексей Синицын со словами о том, что теперь займётся преподаванием и адвокатской работой, написал заявление об отставке. В нём он назвал состав парламента Кемеровской области командой Тулеева. «Считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе неё будет её лидер». Тулеев с поста губернатора региона ушёл первого апреля после трагедии в торговом центре в Кемерове и гибели 64-х человек при пожаре, большинство маленькие дети, смотревшие мультик в кинотеатре. И после массового митинга у здания администрации с требованиями его срочной отставки. Впрочем, довольно быстро Тулееву перешёл в региональном парламенте мандат одного из коллег-единороссов, а группа депутатов Госдумы от Кузбасса предложила выдвинуть экс-главу Кузбасса на пост спикера облсовета народных депутатов. Против этого выступил руководитель фракции единой России в Госдуме Сергей Неверов. Он назвал инициативу неправильной и сказал, что люди просто не поймут такого решения.
Нового председателя парламента Кузбасса изберут уже завтра на внеочередной сессии облсовета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на нескольких парламентариев. Тулеева называют единственным кандидатом. Он уже возглавлял облсовет с 1994 по 97-й годы.
Комментарии16
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huyt 09 апреля 2018 | 10:05
А какое отношение тулеев имеет к парламенту ? Он что , депутат? Этого коррупционера надо под суд и в тюрьму. С лихвой заслужил.
venmud 09 апреля 2018 | 10:10
huyt: "Он что , депутат?"
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По-моему была информация, что какой-то депутат ушел и освободил место для этого принципиального, честного и благородного мудака.
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 10:15
venmud: Тулеева премировали новой должностью за массовую гибель детей?
ostanovka 09 апреля 2018 | 10:17
opiatnovyi63: за четко выполненное задание партии.
mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 10:05
Видимо, тулейкина задница так прочно приросла к руководящему креслу, что его просто перенесут вместе с креслом из одного кабинета в другой?
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 10:06
Единая Россия, как она есть: вместо того, чтобы помочь заранее озаботиться местом старшего по котлу с серой, Тулеев поступает на якобы выборную должность якобы главы якобы депутатов.
ts 09 апреля 2018 | 10:07
Расчищают место для незаменимого.
amebix 09 апреля 2018 | 10:07
верная Шестёрка, уважил хозяина
ostanovka 09 апреля 2018 | 10:07
Браво!!
Одобрямс!
Наш ответ проклятому подпиндосному человечеству, нагло интересующемуся количеством погибших в ТЦ.
zemljanka 09 апреля 2018 | 10:08
Традиция.
ed10075 09 апреля 2018 | 10:11
Утешительный приз для спалившего людей губернатора- кресло спикера облдумы.
Откровенный стёб чиновников над общественным мнением.
petrovitchcolyan 09 апреля 2018 | 10:17
Аха А через пять лет опять в губернаторы.
Молодой исчо, все впереди у парнишы.
Потом женится, детишки пойдут .... А потом всех сожгет и съест.
insurgent1974 09 апреля 2018 | 10:20
Жаль, что не в тюрьму. Такие "подвиги" должны вознаграждаться.
pls215 09 апреля 2018 | 10:32
Может хватит издеваться на русским народом. На Тулеева смотреть больно. Все незаконно присвоил выдумаал пост Народного губернатора, дачу бесплатно, охрану, машину, помошника персоональную пенсию -крохобор. Проверьте его счета. Человека под руки водят, все-отработанный материал нет бл.... рвется к кормушке, хоть из больнички но править. А что Президент смотрит, не понимает что такое ротация кадров.
greeg1 09 апреля 2018 | 10:36
Синицын. Хорошо сидушку прогрел. А то после тебя кое у кого чирий на заднице вскочить может. Учись у Димона. Греет так, что задницы на десять лет вперёд к табурету прикипают.
vlabumur 09 апреля 2018 | 10:54
За Державу обидно...