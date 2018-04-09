Акции компании «Русал» падают после введения санкций против нее и ее основного владельца Олега Дерипаски

В самой компании предупредили о рисках технического дефолта, когда на время придется приостановить выплаты по займам.

Масштаб последствий после решения Вашингтона о новых санкциях в отношении ряда российских предпринимателей, стал проявляться этим утром, после того, как открылись торги на Гонконгской бирже. Алюминиевый гигант «Русал», можно сказать, на глазах теряет капитализацию. Если еще несколько часов назад, по сведениям агентства Bloomberg, падение акций компании составляло около 40%, то к этому часу оно превысило уже 45%. На этом фоне растут цены на алюминий – участники рынка делают запасы из-за неопределенности вокруг поставок, объясняют аналитики. В особенности это касается Европы – крупнейшего покупателя продукции «Русала». В компании говорят, что введение в конце прошлой недели санкций против нее оказывает негативный эффект на бизнес и перспективы его развития. Там даже предупредили, что могут приостановить выплату по некоторым кредитам – технический дефолт, передают агентства. Кроме того, может быть отложена публикация годового отчета.

Еще в пятницу, когда Минфин США объявил о введении санкций, Олег Дерипаска, по оценке Forbes, потерял почти 1 млрд. долларов США.

Акции Русала и EN+ упали в начале торгов еще на 20-40% на фоне их попадания в «черный список» Минфина США.