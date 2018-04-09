Акции компании «Русал» падают после введения санкций против нее и ее основного владельца Олега Дерипаски
В самой компании предупредили о рисках технического дефолта, когда на время придется приостановить выплаты по займам.
Масштаб последствий после решения Вашингтона о новых санкциях в отношении ряда российских предпринимателей, стал проявляться этим утром, после того, как открылись торги на Гонконгской бирже. Алюминиевый гигант «Русал», можно сказать, на глазах теряет капитализацию. Если еще несколько часов назад, по сведениям агентства Bloomberg, падение акций компании составляло около 40%, то к этому часу оно превысило уже 45%. На этом фоне растут цены на алюминий – участники рынка делают запасы из-за неопределенности вокруг поставок, объясняют аналитики. В особенности это касается Европы – крупнейшего покупателя продукции «Русала». В компании говорят, что введение в конце прошлой недели санкций против нее оказывает негативный эффект на бизнес и перспективы его развития. Там даже предупредили, что могут приостановить выплату по некоторым кредитам – технический дефолт, передают агентства. Кроме того, может быть отложена публикация годового отчета.
Еще в пятницу, когда Минфин США объявил о введении санкций, Олег Дерипаска, по оценке Forbes, потерял почти 1 млрд. долларов США.
Акции Русала и EN+ упали в начале торгов еще на 20-40% на фоне их попадания в «черный список» Минфина США.
Комментарии67
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mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 10:03
Российские металлурги не унывают.
Они готовы к сокращениям зарплат и увольнениям.
Ведь нацдилер обещал 25 млн новых, высокотехнологичных рабочих мест.
rsilk 09 апреля 2018 | 10:05
mikhail_spb_: Да Пенсам и бюджетникам напарят эти акции,
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 10:20
rsilk: Вроде ещё недавно наша воровская власть радовалась введённым санкциям , называя их удачным стимулом для развития отечественной индустрии и сельского хозяйства!
vezdehod 09 апреля 2018 | 10:05
Да ...Уж. Не помогла ему "золотая рыбка" - останется он у разбитого корыта.
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 10:09
Золотая рыбка по рассмотрению оказалась кучей глистов...
polit_person 09 апреля 2018 | 10:12
mikhail_spb_: А зачем сокращать зарплаты и увольнять? Вы что читаете выборочно? Черным по белому же написано, цены на алюминий растут, европейцы его усиленно скупают. Или вы наивно полагаете, что зарплату работникам платят из доходов по акциям? ))))
olegleon 09 апреля 2018 | 10:21
polit_person: это же бот. бот не читает. бот пишет то, что в него заложено )))
sab171 09 апреля 2018 | 10:41
polit_person: совсем импортозамещением заболел, следи логическую цепочку- санкции на русал- падение цен акций русала на биржах- падение рейтингов- задница для русала по кредитам (повышение процентов, отказ в реструктуризации, отказ в заемах)- уменьшение выпуска продукции- уменьшение выручки-дефолт по внешним заимствованиям (внутри пенсионеры помогут, сбросятся) - арест имущества, продукции- задница во всей красе (привет импортозамещению, это тебе не банки алюминиевые сдавать).
akrayzler 09 апреля 2018 | 10:20
mikhailspb_:Это и есть благо от санкцций?
rktq 09 апреля 2018 | 10:03
Все таки Трамп наш агент, все творит для создания много полярного мира.
olegleon 09 апреля 2018 | 10:04
" падение акций компании составляло около 40%, то к этому часу оно превысило уже 45%."
а теперь главный вопрос "кто же скупает эти подешевевшие акции по такой хорошей цене?"
ведь кто-то миллиарды на этом заработает
rktq 09 апреля 2018 | 10:11
olegleon: Коллега, вопрос можно сказать некорректный..
Конечно же Путин.. А Трамп наш
polit_person 09 апреля 2018 | 10:16
olegleon: О чем и речь. Все прокладки усиленно обращают внимание на падение цены акций, хотя это просто биржевые спекуляции. Кто-то продал, но продал кому-то ведь. Вот то, что цены на алюминий выросли, как и его продажи, об этом скромно обходится стороной.
snips 09 апреля 2018 | 10:20
polit_person: где выросли ? В твоем ауле ?
meteor9 09 апреля 2018 | 10:23
polit_person: отрасль можно спасти, но только нужно Дерипаске уйти, а Русал иже с ним ликвидировать и новые компании создать на их базе чисто юридически. с Дерипаской и текущими юридическими лицами ничего не получится. И да, вы правы, цена растёт, вот конкуренты Русала руки потирают...все делают запасы. Русал-то много поставлял и в Америку, но ещё больше в Европу
sjuzanna 09 апреля 2018 | 10:29
meteor9: Не покупают у Дерипаски алюминий?
Национализировать компанию и торговать с индокитаем.
insurgent1974 09 апреля 2018 | 10:35
sjuzanna: При том, исключительно в долг...
sjuzanna 09 апреля 2018 | 10:40
insurgent1974: Алюминий на пирОги менять будем.
meteor9 09 апреля 2018 | 10:29
meteor9: юридические лица - фигня. Самое страшное вылет на некоторое время с рынка. Потом трудно вернуть свои позиции...так часто бывало в истории крупных компаний
oleg_andreevich 09 апреля 2018 | 10:37
polit_person: с чего вы взяли, что скупают российский алюминий, а не китайский?
polit_person 09 апреля 2018 | 10:50
oleg_andreevich: Еще я знаю, что Сименс турбины в Крым не поставляла, но они там есть! Вы слышали где-то новость, что в России остановился хотя бы один завод Русала? Они алюминий на склады затаривают? Пока главная новость в том, что Дерипаска пообещал возможное притормаживание по обслуживанию некоторых кредитов.
ze_danil 09 апреля 2018 | 10:27
olegleon: кто же скупает эти подешевевшие акции по такой хорошей цене?
____________________
Чучундра, цена на акции потому и падает что их никто не покупает
когда покупают - стоимость растёт
polit_person 09 апреля 2018 | 10:44
ze_danil: )))) Цена акций определяется ценой сделок. Пусть меньше продают, тогда значит они у каких-тол инвесторов нат руках и теряют деньги эти инвесторы, спекулянты.
olegleon 09 апреля 2018 | 10:51
ze_danil: т.е. сделок нет, а цена известна с точностью до цента?! Вы в своём уме???
oleg_andreevich 09 апреля 2018 | 10:35
olegleon: никто не скупает. Потому и цена падает.
olegleon 09 апреля 2018 | 10:54
oleg_andreevich: у тебя нобелевки по экономике нет?
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jetsam 09 апреля 2018 | 10:05
и сколько граждане россии должны компенсировать?
когда кошельки открывать?
* а кто там орал "нам санкции фигня"? может он и оплатит, раз ему фигня?
tomorrow_never_knows 09 апреля 2018 | 10:36
jetsam: Ключевое слово "Орал".
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 10:05
Так называемый Гарант не даст своих в обиду, оберёт до ниточки простых граждан, но олигархам отстегнёт из бюджета жирные куски, так как жирные олигархи кормят в свою очередь верхушку Вертикали Власти!
seryj_wolk 09 апреля 2018 | 10:21
opiatnovyi63: Американский Минфин покруче Пентагона и ЦРУ будет. Не успели раскрыть рот, А Дерьмопаска ополовинился.
sjuzanna 09 апреля 2018 | 10:32
seryj_wolk: Да, оказался Трамп козырной акулой.
meteor9 09 апреля 2018 | 10:25
opiatnovyi63: кто-то подсчитал плюс минус киллометр, что фигня вопрос, нужно просто гражданам России по 1300 рупчиков скинуться и всё нет проблем :)
djuga 09 апреля 2018 | 10:05
Акции упали вдвое...
Это не катастрофа, это крах.
Остальным санкционникам приготовиться!
Дерипаску и остальных не жалко. А вот с людьми сложнее - это потеря работы и невыплаты з/п для сотен тысяч работников, занятых в соответствующих производствах.
insurgent1974 09 апреля 2018 | 10:14
djuga: Люди вспомнят выборы, и понесут свои бюллетени в Кремль.
djuga 09 апреля 2018 | 10:26
insurgent1974: понесут свои бюллетени в Кремль
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Сбитые Боинг и Ту, сотни погибших в катастрофах и пожарах, допинговый скандал и дисквалификация спортивной России, дело Скрипалей и крах крупнейших компаний, пятилетнее падение доходов и уровня жизни граждан - "достойный финал" 18-летнего правления "нацлидера" и "прекрасный антураж" для его очередной инаугурации.
olegleon 09 апреля 2018 | 10:24
djuga: ты что несёшь, кремлёвский?! посол США чётко сказал, что простых людей это не касается. и американские власти в Вашингтоне заявляли, что от санкций пострадают только те, на кого они наложены.
или ты намекаешь, что американские чиновники соврали как обычно? ))
djuga 09 апреля 2018 | 10:28
olegleon: ты что несёшь, кремлёвский?!
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Я - кремлевский?!
Упс... ))
И хватит уже тыкать - выглядит дешево и тупо.
sjuzanna 09 апреля 2018 | 10:34
djuga: \\это потеря работы и невыплаты з/п для сотен тысяч работников, занятых в соответствующих производствах. \\
Все это легко поправимо. Пора вводить внутренние деньги\керенки-путинки\.
djuga 09 апреля 2018 | 10:38
sjuzanna: Пора вводить внутренние деньги\керенки-путинки\
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Скорее введут войска, объявят чрезвычайку. Зря, что ли, Росгвардию создавали, экипировали и вооружали?
sjuzanna 09 апреля 2018 | 10:44
djuga: А куда введут войска?
Пибалтам приготовиться??
djuga 09 апреля 2018 | 10:54
sjuzanna: Пибалтам приготовиться??
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Не, не думаю. Росгвардия - это для внутреннего употребления.
350 тысяч вооруженных людей - серьезная сила.
в 15 городов-миллионников - по 15 тыс "космонавтов", остальные - по "горячим" точкам Севера и Востока. А Юг - под "опеку" кадыровцам. Там тоже около 50 тысяч "нукеров", желающих властвовать.
Так что радостного мало.
dirizhabli 09 апреля 2018 | 10:05
Есть повод для обращения в Басманный суд....
sergirusso 09 апреля 2018 | 10:05
Всем будет плохо - вот и хорошо!
sklar39 09 апреля 2018 | 10:07
Санкции - шманкции. Чушь. Не мешайте искандерам смеяться!
polit_person 09 апреля 2018 | 10:08
На этом фоне растут цены на алюминий – участники рынка делают запасы из-за неопределенности вокруг поставок.....В особенности это касается Европы – крупнейшего покупателя продукции «Русала»
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За американские выкрутасы как всегда платят европейцы. ЛОХ должен платить всегда.
insurgent1974 09 апреля 2018 | 10:17
polit_person: Да Вы, экономист. Голова.
vinibi 09 апреля 2018 | 10:20
insurgent1974: Он просто пригожинский понос на службе!!!
polit_person 09 апреля 2018 | 10:23
insurgent1974: Готов послушать ваши экономические рассуждения и прогнозы. Что будет трагического, в условиях когда Дерипаска притормозит обслуживание кредитом европейским банкам, но увеличит производство и продажу алюминия. Цены ведь на него растут. Санкции это явный фор-мажор, чем собственно Дерпаска и непременул воспользоваться. Или вы думаетет, что ему очень жалко иностранных частных инвесторов, потерявших деньги, по быстрому скинувших подешевевшие акции? Так это их проблемы, они зарабатывают спекуляциями и теряют так же.
insurgent1974 09 апреля 2018 | 10:29
polit_person: Кому он будет продавать подорожавший алюминий? Европа присоединится к санкциям. В Китае море алюминия, в связи с торговой войной в с США.
Кто Вам методички пишет? Глазьев?
jetsam 09 апреля 2018 | 10:29
polit_person: да.да.да. именно бизнес по русски.
акции упали, т.к. алюм у них покупать никто не будет - санции.
поэтому "увеличит производство и продажу алюминия".
кому увеличит? портянкам? с 11.80 до 1.23?
vlabumur 09 апреля 2018 | 10:11
Голосовали веселились,а сегодня прослезились.
Это начало.Будет хуже.
insurgent1974 09 апреля 2018 | 10:12
Началось в колхозе утро...
sab171 09 апреля 2018 | 10:48
insurgent1974: по понедельникам пивнуху отрывают раньше))))))
rom1962 09 апреля 2018 | 10:12
капитанам русского бизнеса -
физкультурникам, сборщика цветмета, чекистам и просто бандитам
посвящается
dr_nemos 09 апреля 2018 | 10:16
П ответить своим личным состоянием по обязательствам дерипаска не попробует? как, впрочем и все остальные "жертвы" полезных для россии санкций.
sjuzanna 09 апреля 2018 | 10:37
dr_nemos: Предлагаешь Дерипаске начать писать в простой белый унитаз??
ulagai 09 апреля 2018 | 10:19
Это российская версия сериала"Богатые тоже плачут".Серия первая.
waytothesun 09 апреля 2018 | 10:19
Я надеюсь, скрепы не пострадали?
gramotei 09 апреля 2018 | 10:22
дерирыбка скоро превратится в деришкурку!!! правда шкурку будут драть с россиян,и не одну,а три!!! а припоминается как все путриоты ещё недавно в один голос вопили,что санкции очень полезны для экономики страны......................,ну вот давайте открывайте шампанское!!! кажись шоу началось!!!
ostanovka 09 апреля 2018 | 10:26
Надо проверить, в какие именно страны последние дни летал знаменитый самолёт русского правительственного авиаотряда, и как изменились цены и объем предложения по кокаину, в связи с падением русала.
Русал и русалка - Дерипаска и Настя рыбка.
sjuzanna 09 апреля 2018 | 10:46
ostanovka: \\Русал и русалка - Дерипаска и Настя рыбка.\\
В этом есть какая-то магическая связь.
andre_klimov 09 апреля 2018 | 10:29
Как всегда - неполные выжимки из информации создают неверное впечатление.
Во-первых, компания не просто "заявляет", а выпустила внутреннее оповещение (Inside announcement) на гонкогской бирже.
Во-вторых, акцент там делается на обязательстве исполнить все свои обязанности по закону и договорам. Технические дефолты упомянуты только в вводной части сформулировкой "may result", но при этом тут же заявляется, что "The Company is currently in compliance with its credit and financial obligations (including repayment obligations) in all other respects."
А вот есть ещё интересный момент, где компания пытается обосновать только что введёнными санкциями задержку публикации отчёта за прошлый год. Именно этот момент является "подталкивающим" акции вслед за попаданием под санкции.
sab171 09 апреля 2018 | 10:50
andre_klimov: много непонятных слов, так пивные банки сдавать или попридержать?
ostanovka 09 апреля 2018 | 10:30
Слава те, хосспади, что запорожский алюминиевый догадался выйти из алчного русала. Через суд, под видом рашни - но вышел!!
Покупайте запорожский алюминий. Его качество выше русальской фигни, впариваемой миру.
forfor 09 апреля 2018 | 10:32
Сплотимся и в едином порыве компенсируем бедолаге убытки.
utax 09 апреля 2018 | 10:39
Самое время национализировать Русал
jetsam 09 апреля 2018 | 10:43
с люминием все ясно. а что у нас с чугунием?
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Построил прапорщик взвод и говорит
-Сегодня,товарищи бойцы,будем грузить ЛЮМИНИЙ!
Один из бойцов поправляет
-Не ЛЮМИНИЙ тов.прапорщик, а АЛЮМИНИЙ
-Да-да! АЛЮМИНИЙ! А шибко умные будут грузить ЧУГУНИЙ!
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