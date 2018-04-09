Американская порноактриса Стефани Клиффорд снова потребовала вызвать в суд президента США и его адвоката для допроса
Американская порноактриса Стефани Клиффорд снова потребовала вызвать в суд президента США и его адвоката для допроса под присягой. Ранее суд Калифорнии отклонил аналогичный запрос.
Клиффорд требует признать не действительными договорённости о неразглашении информации об отношениях с Трампом. От актрисы требуют выплаты 20 миллионов долларов – по одному миллиону за каждый нарушенный пункт.
Комментарии11
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olegleon 09 апреля 2018 | 09:44
"по одному миллиону за каждый нарушенный пункт. "
свобода свободой, а закон надо соблюдать.
может так и со СМИ поступать? опубликовал фейковую новость - сто тысяч заплати
kinnlade 09 апреля 2018 | 09:58
Либерастия процветает !!!! Президент судится со шлюхой !!! Куда уж дальше?
vezdehod 09 апреля 2018 | 10:11
"Шалости" дяди Трампа аукнулись, когда он стал президентом - придётся держать ответ.
jetsam 09 апреля 2018 | 09:58
а рыбка ничего не подписывала.
а в тюрьму загремела.
хотя только свою квалификацию на курсах хотела повысить.
ghazaryan_s 09 апреля 2018 | 09:59
А на суде будет проводится следственный эксперимент?
sergirusso 09 апреля 2018 | 10:00
Ну и вкус у Трапмушки. Харя у бабенки отвратная....
mavreh 09 апреля 2018 | 10:00
Вот она - современная Америка - каждая бл..ть считает себя в праве бросить вызов Президенту страны. Мужеложцы и извращенки диктуют свои требования правительству.
Негры стали считаться лучше и достойнее белых, негра нельзя даже назвать негром - суд и тюрьма! Негр за то же преступление, что и белый - получает в разы меньшее наказание исключительно потому, что он чёрный!
Знал бы Дж. Вашингтон, какой станет страна в будущем - наверное, самоубился бы нафик!
jetsam 09 апреля 2018 | 10:12
mavreh: в россии, вроде, все белые.
но живут - хуже собак у негров.
кто виноват? негры?
interim 09 апреля 2018 | 10:40
mavreh: расисты и фашисты в нынешней россии - не новость. это трагический факт с самыми ужасными последствиями для будущего страны.
gad123 09 апреля 2018 | 10:12
Бэдная Хилая- столько денег просрать!!Нашла свою по духу и запаху...
cockeyed 09 апреля 2018 | 10:18
Что прямо в зале суда и с двумя? Однако темпераментная шлюшка!