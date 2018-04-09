Американская порноактриса Стефани Клиффорд снова потребовала вызвать в суд президента США и его адвоката для допроса под присягой. Ранее суд Калифорнии отклонил аналогичный запрос.

Клиффорд требует признать не действительными договорённости о неразглашении информации об отношениях с Трампом. От актрисы требуют выплаты 20 миллионов долларов – по одному миллиону за каждый нарушенный пункт.