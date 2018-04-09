Несколько правозащитных организаций обвинили Google в незаконном сборе данных о детях, не достигших 13 лет
Несколько правозащитных организаций обвинили компанию Google в незаконном сборе информации о детях, не достигших 13-летнего возраста. В Федеральную торговую комиссию США подана жалоба с требованием провести расследование и оштрафовать Google на 40 миллионов долларов.
Комментарии3
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olegleon 09 апреля 2018 | 09:41
а почему именно на 40 миллионов?
kazlevich1949 09 апреля 2018 | 09:43
""Метастазы" всех Стран объединяйтесь"??? Да уж, незавидная похоже доля ждёт подрастающего поколения?
cockeyed 09 апреля 2018 | 10:28
гугля памятник вседозволенности сша! кто его оштрафует!