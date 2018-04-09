Министерство строительства поручило МЧСМ и Госстройнадзору проверить детские игровые комнаты в торговых центрах
Министерство строительства поручило МЧСМ и Госстройнадзору проверить детские игровые комнаты в торговых центрах, рассказал газете «Известия» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Проверки в торговых центрах начались по всей стране после пожара в торговом центре в Кемерово.
Комментарии5
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huyt 09 апреля 2018 | 09:39
Как всегда в большинстве случаев наверно пойдут собирать взятки. А что? Работа не пыльная, место хлебное. Можно им даже хоть зарплату не платить, они всё-равно не уволятся. Поди-ка устройся туда на работу с улицы. Не возьмут. Даже с дипломом МГУ.
vikwlad 09 апреля 2018 | 09:58
Сколько в России Путин наплодил бестолковых министерств и ведомств : Министерство строительства, Министерство культуры, Госстройнадзор и т. д. и т. п. Все гребут деньги и ничего полезного для страны не делают.
mikescholar 09 апреля 2018 | 09:49
Правильно, всей стране проверить заднее левое колесо!
forward 09 апреля 2018 | 09:57
Где вы были раньше господа раздолбаи? Толпа бездельников и нахлебников...
dekadik 09 апреля 2018 | 10:02
Оказывается, всё дело в детских игровых комнатах....