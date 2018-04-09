Министерство строительства поручило МЧСМ и Госстройнадзору проверить детские игровые комнаты в торговых центрах, рассказал газете «Известия» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. Проверки в торговых центрах начались по всей стране после пожара в торговом центре в Кемерово.