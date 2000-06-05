Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не намерен уходить в отставку

Решение президентского совета ФИДЕ абсолютно политическое и не имеет никакого отношения к шахматам, сказал Илюмжинов «Интерфаксу». Он подчеркнул, что в сентябре снова будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ.

Накануне президентский совет Организации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку. В Организации ссылаются на финансовые трудности и репутационные потери из-за того, что Илюмжинов находится по американскими санкциями.