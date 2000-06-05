Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не намерен уходить в отставку
Решение президентского совета ФИДЕ абсолютно политическое и не имеет никакого отношения к шахматам, сказал Илюмжинов «Интерфаксу». Он подчеркнул, что в сентябре снова будет баллотироваться на пост президента ФИДЕ.
Накануне президентский совет Организации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку. В Организации ссылаются на финансовые трудности и репутационные потери из-за того, что Илюмжинов находится по американскими санкциями.
Комментарии14
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huyt 09 апреля 2018 | 09:36
Наверно для Илюмжинова никаких законов не существовало никогда и не существует. Что ему этот президентский совет ФИДЕ ? Наверно- плюнуть и растереть.
erpetkur 09 апреля 2018 | 09:38
huyt: так он с инопланетянами общался. что ему какой то совет.
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 09:42
huyt: точно, как тулеев! Наверное, пока что- нибудь не сгорит- хрён уйдёт! Тем более, чему там гореть? Доски шахматные с конями?
vasilevich58 09 апреля 2018 | 10:13
Присосался - не оторвёшь!
ts 09 апреля 2018 | 10:17
vasilevich58: Будет зубами деражаться за стул, пока с силой от него не оторвут. И ему плевать на то, что из-за него у ФИДЕ финансовые проблемы.
slonosl1 09 апреля 2018 | 09:45
huyt: Нехай сидит Кирсан на своём месте, иначе от санкций пользы будет мало, что тогда?))
flyholander 09 апреля 2018 | 09:46
Во присосался к ФИДЕ-сиське...не оторвать
goshan31 09 апреля 2018 | 09:50
ЧОткий и правельный шахматист должен ровно сидеть на жопе..
sg80g 09 апреля 2018 | 09:54
Его то за что? Отравил Скрипалей, пустил газы в Сирии или запустил ракеты по авиабазе?
greeg1 09 апреля 2018 | 10:05
sg80g: Он просто неправильно сходил конём. За что и получил доской по ушам.
blindpew_33 09 апреля 2018 | 09:57
Вот-вот, я о том и говорил.
Этот весёлый парень всю ФИДЕ пустит по ветру (как вариант - заберёт с собой в гроб), но не уйдёт.
Что ему эти проблемы любителей передвигать деревяшки?
a_111111 09 апреля 2018 | 10:16
Их всех гнать надо... И Илюмжинова и совет...
dr_nemos 09 апреля 2018 | 10:18
А когда он подписался за путинизм и поддерживал авагтюры фюрера он о шахматах думал? Выкинут его с треском.
wuwer 09 апреля 2018 | 10:42
Русские не сдаются...
их от "сладкого" кресла и бульдозером не оторвёшь