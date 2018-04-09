РусАл предупредил, что включение в «чёрный список» США может привести к техническим дефолтам
РусАл Олега Дерипаски предупредил, что включение в «чёрный список» США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств компании. Сегодня на Гонконгской бирже акции РусАла рухнули более чем на 40 процентов.
Как отмечает «Интерфакс», чистый долг РусАла на конец прошлого года превышал 7,5 миллиардов долларов. В ближайшие 3 года компании предстоит погашать по 600 миллионов в год.
Комментарии46
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mikhail_spb_ 09 апреля 2018 | 09:35
Ничего страшного: дерибаско накупил себе много дорогих игрушек - яхт, дворцов и прочего.
Пусть продаёт и расплачивается.
Но что-то подсказывает, что на выплату его долгов скинется российское народонаселение.
snamor 09 апреля 2018 | 09:45
mikhail_spb_: Что-то подсказывает мне, что алюминий скакнёт раза в два в цене через пару недель.
kottigr1 09 апреля 2018 | 09:49
snamor: Что-то подсказывает, что по долга "Русала" придется рассчитываться российским налогоплательщикам.. Затянем туже пояса, лишь бы собачкам Шувалова было бы хорошо !
holic 09 апреля 2018 | 09:50
kottigr1: Тут трабл. Стоимость двух-трех дерипасок больще всего бюджета РФ.... Нема золотого запасу....
vezdehod 09 апреля 2018 | 10:08
Это уже ваши трудности, или придётся идти на поклон к царю батюшке и просить у него прощение - может быть и поможет.
luger_max_otto 09 апреля 2018 | 09:49
А мне что- то подсказывает, что в Красноярске и Иркутске жить станет куда хуже, но экологичней.
И в реальности платить по счетам кремлевской нечисти будут граждане страны. Точнее- население, пока до него не дойдет, что они- граждане.
opiatnovyi63 09 апреля 2018 | 09:53
luger_max_otto: Володин предложил гражданам РФ не скупиться и сброситься на поддержку олигархам из санкционного списка и всей воровской власти под водительство нашего любимого Карантина!
snamor 09 апреля 2018 | 09:50
snamor: Понятно почему Дерипаска - основной потребитель алюминия (почти половина) Китай. Амеры долбят одного из ключевых производителей. Цена растёт, прибыль китайцев падает.
snamor 09 апреля 2018 | 09:53
snamor: РусАл в Китай по-любому продаст, при любых запретах американцев. Встанет только вопрос цены. Ну а цена за полгода скорректируется, если не раньше.
mikegolubchik 09 апреля 2018 | 10:11
snamor: Китай экспортирует, а не импортирует алюминий.
budweiser23 09 апреля 2018 | 09:53
snamor: Русалу нужны деньги....он будет продавать всё, чтобы не стать банкротом, при таких условиях алюминий дешевеет
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 09:53
mikhail_spb_: то есть 'русал' весь в долгах и начинает еще угрожать, типа если нас не уберёте из 'писька' , то мы платиь не будем, только забывают, что тогда будет платить Россия своими активами по миру, своими самолётами, кораблями, которые будут арестованы по всему миру! Как то так!
andre_klimov 09 апреля 2018 | 10:09
igorrrpadlowitchs:
Просто есть тако еслово - "национализация". В "суверенном российском понятии" это когда государство выкупает летящее к банкротству предприятие и нужных людей так, что бы подешевле, но "своих" не обидеть так уж. Естесственно - за счёт бюджета. И - далеко не силовой его части, разумеется.
budweiser23 09 апреля 2018 | 10:31
igorrrpadlowitchs: ... не забывайте про 1/3 ФНБ которую Путен вложил в акции федрезерва пиндосов
budweiser23 09 апреля 2018 | 09:57
Путен веселится, а народ платит по его счётам , чтобы Русал не забрали за долги "наши партнёры" .... и это только начало!
Спасибо Путену за это!
Трампнаш! Экономический рост продолжается!
pozordanilkiny2010 09 апреля 2018 | 10:04
budweiser23: Рост темпов спада?
petrovitchcolyan 09 апреля 2018 | 10:04
mikhail_spb_:
Что вы с народа наскребете ?
Грошики ?
Придется нашему мудрому правительству кинуть бюджет на поддержание штанов "члену семьи Ельцина", а то ж такими темпами превратится из миллиардера в обчного мильонщика, как последний лох ...
Абрамович хихикает на ушко путину .
piter_ug 09 апреля 2018 | 09:37
Как там Большой театр, уже начал репетиции «Лебединого озера»?
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 09:37
Стоит только американцам написать на бумажке, а у наших уже наступают редсмертные судорги! И заметьте, американцы всего лишь'написали' и даже больше ничего не лелали, а бобик уже исдох! А если они еще и что- то предпринимать начнут! ?
noxepy666 09 апреля 2018 | 09:42
igorrrpadlowitchs: Дружище, "ваши" в овраге лошадь доедают. А когда будет достроен Северный поток -2, то и этого не останется.
igorrrpadlowitchs 09 апреля 2018 | 09:51
noxepy666: я так понимаю, что вас оттёрли от той лошади в овраге!
tarxan 09 апреля 2018 | 10:04
noxepy666:
"А когда будет достроен Северный поток -2, то и этого не останется".
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Евросоюз и Еврокомиссия не поддержат "Северный поток —2", но и не будут вводить санкции, заявил глава директората ЕК по энергетике Доминик Ристори.
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180407/1518120347.html
"Если он (газопровод — Прим.ред) будет построен, он не будет поддержан со стороны ЕС и со стороны ЕК, в частности", — сообщил Ристори на брифинге в пятницу
РИА Новости https://ria.ru/economy/20180407/1518120347.html
ze_danil 09 апреля 2018 | 09:42
igorrrpadlowitchs: ща усть-лабинский суд откроется и отменит санкции
kolchak12 09 апреля 2018 | 09:37
По моему не одна девушка с пониженной социальной ответственностью не стоила так дорого.
akrayzler 09 апреля 2018 | 10:40
kolchak12: Как в сказке: одним вершки. Другим - корешки. Один пользовал рыбку. Другие - его удовольствие оплачивали.
keg 09 апреля 2018 | 09:41
...царь компенсацию выделит,а вот когда рабочим зарплаты урежут или вообще не станут платить то опять ненавистный запад все обвинять будут...умишко то скудненький дальше своего носа не видят...
akrayzler 09 апреля 2018 | 10:43
keg: Дальше смеха искандеров и радиоактивной пыли - не будет.
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 09:42
кого это он предупредил нас что ли?!
А не пошел бы ты дядя куда подальше с о своими предупреждениями ?!
Бизнесмен, гля на него ...с долгами в 7,5 млрд $...!!!
eule 09 апреля 2018 | 09:54
kapitankolbaskin: Понимать надо! Дерипаска предупредил кредиторов, а это все западные партнеры, что может объявить дефолт и не вернуть им 7,5 млрд $. Пусть теперь они чешут репу.
andre_klimov 09 апреля 2018 | 10:12
eule:
Можно не чесать репу, а - скупить за долги. Только - не западные партнёры, которые своё всё равно вернут, а - юго-восточные хозяева.
eule 09 апреля 2018 | 10:28
andre_klimov: Могут чесаться, могут чего-то желать, это их дело, главное - Дерипаска предупредил.
oleg_kharkiv 09 апреля 2018 | 09:42
Боюсь спросить.....Как там фон настроения Искандеров? :))))))))))))))))))
pavelmistery 09 апреля 2018 | 09:55
oleg_kharkiv: Смех сквозь слезы ))
meteor9 09 апреля 2018 | 09:43
Пипец Русалу и Дерипаске. А тут ещё сынок на столб за Навального забирался. Бедный Дерипаска
dmitri_m 09 апреля 2018 | 09:46
Действительно, смешные санкции, гыгыгы
rook76 09 апреля 2018 | 09:52
Симоньян пусть флагами помашет.
forward 09 апреля 2018 | 09:52
Зря наши пропагандоны Обаму ругали. Интнллигентный был человечище...
plank1957 09 апреля 2018 | 09:54
Его пример другим наука.
gregor 09 апреля 2018 | 09:57
РусАл предупредил, что включение в «чёрный список» США может привести к техническим дефолтам
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Судя по тому ,как радуются санкциям в Думе ,в Совете Федерации , Песков ,от имени Кремля ..., то это хорошо , что может привести к техническим дефолтам ?
Иначе же зачем радоваться ?
kapitankolbaskin 09 апреля 2018 | 10:00
а надо-то всего Господи...!!! Одного питерского паренька чуть-чуть подвинуть,чтоб он с трона свалился...Опустился , с небес на землю ,так сказать...
sergirusso 09 апреля 2018 | 10:03
kapitankolbaskin: не на землю, а под нее...
svoi216 09 апреля 2018 | 10:03
Говорили тебе не пей из копытца! Козленочком станешь
andre_klimov 09 апреля 2018 | 10:14
svoi216:
не жарь всякую рыбку с разговорами в тесной компании...
volkov_25 09 апреля 2018 | 10:04
Ура алюминиевые чушки в перекрестке подешевеют. Давно я не брал но теперь возьму парочку.
gardaratat 09 апреля 2018 | 10:17
банкрот.
pensioner25 09 апреля 2018 | 10:45
Любой дурак давно должен был понять, что если Америка всерьез начнет строить козни России, то нам придется кричать караул. Пока только цветочки. Пора народу прозреть и начать спрашивать с Путина за такую политику. Ради чего такое ущемление собственного народа? Думайте о своем народе в первую очередь. Неужели еще не наворовались?!