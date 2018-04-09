РусАл предупредил, что включение в «чёрный список» США может привести к техническим дефолтам

РусАл Олега Дерипаски предупредил, что включение в «чёрный список» США может привести к техническим дефолтам в отношении ряда кредитных обязательств компании. Сегодня на Гонконгской бирже акции РусАла рухнули более чем на 40 процентов.

Как отмечает «Интерфакс», чистый долг РусАла на конец прошлого года превышал 7,5 миллиардов долларов. В ближайшие 3 года компании предстоит погашать по 600 миллионов в год.